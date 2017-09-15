المصارف الخاصة تبحث مع صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصاد العراقي

بغداد – الزمان

بحثت رابطة المصارف الخاصة العراقية مع صندوق النقد الدولي التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الازمة الاقتصادية واتفاقية الاستعداد الائتماني الذي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2015.وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في بيان إن (وفدا من رابطة المصارف الخاصة التقى رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كرستيان جوز في العاصمة الاردنية عمان، وجرى خلال اللقاء، بحث التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الازمة الاقتصادية)، مضيفا أنه (جرى خلال اللقاء، طرح رؤية رابطة المصارف الخاصة العراقية بضرورة فسح الحكومة المجال أمام المصارف الخاصة لأخذ دورها الطبيعي لتنشيط اقتصاد العراق عبر سماح الحكومة بتعامل دوائرها مع المصارف الخاصة بهدف ارجاع الثقة للقطاع المصرفي). وتابع(قدمنا خلال الاجتماع عرضا شاملاً عن التطور الحاصل في القطاع المصرفي من حيث الالتزام والامتثال للمتطلبات الدولية وخصوصا بما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب).من جهته، قدم رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كرستيان جوز ملخصاً عن الوضع الاقتصادي العراقي والمباحثات مع الحكومة العراقية في اطار اتفاقية الاستعداد الائتماني.ونقل البيان عن جوز قوله، إن(صندوق النقد الدولي يتطلع الى تعظيم الموار غير النفطية لاقتصاد العراق عبر تطوير الصناعة والزراعة وتحسين الخدمات وضبط الكمارك واعادة النظر بآلية عملها)، مضيفا أن (تنظيم عمل الكمارك سيشكل مورداً مهما للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة في ظل انخفاض اسعار النفط).ولفت الى أن الصندوق (يتوقع ان يكون سعر برميل النفط خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل ٥٠ دولار للبرميل الواحد).