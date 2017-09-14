هادي العامري: استفتاء كردستان قد يجرنا الى حرب أهلية

النجف – الزمان

حذر هادي العامري، الأمين العام لمنظمة “بدر” المنضوية في الحشد الشعبي، من أن استفتاء إقليم كردستان قد يجر إلى “حرب أهلية”، داعيا الجميع إلى منع التداعيات السلبية للاستفتاء.

وقال العامري في كلمة القاها خلال مهرجان في النجف “يؤرقنا موضوع الاستفتاء في كردستان”، محذرا من أنه “قد يجرنا إلى حرب أهلية”.

ودعا “الجميع في الإقليم والحكومة الاتحادية ودوّل العالم للوقوف بشكل واضح وصريح لمنع حصول حرب أهلية والمحاولة بكل الوسائل للحد من سفك دماء العراقيين”.

ويؤكد المسؤولون الأكراد أنه في حال فوز معسكر الـ”نعم” في الاستفتاء، فذلك لا يعني إعلان الاستقلال، بل بداية مفاوضات من موقع قوة مع بغداد.

وتدعو الدول المجاورة، وعلى رأسها إيران وتركيا، إلى إلغاء الاستفتاء.

وحذرت أنقرة الخميس من أن تنظيم الاستفتاء “سيكون له ثمن”، داعية أربيل إلى التخلي عن هذه “المقاربة الخاطئة”.

وهذه المعارضة قد تضر وبقدرة دولة كردية محتملة، إذ أن كردستان العراق يستمد موارده الرئيسية من تصدير النفط عبر خط أنابيب موصول بميناء جيهان التركي.

ودعت واشنطن ودول غربية عدة إلى تأجيل الاستفتاء أو إلغائه، معتبرة أن ذلك سيعرقل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.