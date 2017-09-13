الصائغ لـ (الزمان):استعرض شخصيات الموصل وأوثق تاريخ الشهداء فوق ثراها

الموصل ــ الزمان

يهتم الباحث المتحدر من الموصل ، سعد الصائغ بتقديم صورة واسعة عن شخصيات في حياة الموصل اسهمت في بنائها عبر مختلف المجالات الثقافية والاكاديمية والعلمية والاعلامية والاقتصادية والعسكرية ، في مسعى منه لتأكيد العناصر التي اغنت الحياة الموصلية في خلال العقود الاخيرة ولا تزال تقدم المزيد ، وقول الصائغ انها محاولة منه لتعزيز صمود الموصل مستقبلا ضد اية موجة ظلامية تحاول النيل منها ، كما فعل تنظيم داعش الارهابي الذي اندحر في المدينة بسواعد ابناء كل العراقيين وارادتهم فيما يعد لموسوعة توثق تاريخ شهداء العراق على ثرى الموصل . وفي الحوار القصير الاتي اضاءة على جهود الباحث .

-عرفنا بهويتك الشخصية؟

سعد يوسف الصائغ( العبيدي) كاتب موصلي عن شخصيات موصلية ومهتم بتراث المدينة وشخصياتها وتاريخها العريق .

-من اين جاءت فكرة الكتابة عن الشخصيات الموصلية بالتحديد؟.مع بدء التعرض الموصل للعدوان منذ حزيران 2014 وسقوطها بايدي الظلام داعش يوم 10حزيران2014 بدأت هجمة شرسة في وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي في اتهام اهل الموصل بشتى التهم في دعم وتسهيل ونصرة داعش والغاية منها لطمس تاريخ وحضارة نينوى العريقة التي قاومت موجات الظلام عبر تاريخا منذ التصدي لحملة نادر شاه.فما كان علي الا ان اقوم بالرد على تلك التهم الباطلة ضد اهل الموصل بالكتابة عن شخصياتها من رجالاتها في الزمن القديم والحديث بما قدموه من خدمات جليلة للعراق عامة والموصل خاصة فقدمت شخصياتها تحت عنوان ‭{‬ شخصية في ذاكرة اهل الموصل.

– من هم الشخصيات التي قمت بالكتابة عنهم ؟

– كتبت عن شخصيات في اختصاصات عدة منها العلمية والادبية والثقافية والاعلامية والفنية والرياضية وقادة عسكرين وعن وجهاء الموصل ورموزها .

– على ماذا اعتمدت في كتابتك على الشخصية الموصلية ؟

– تم الاعتماد على مسقط الراس والمحلة التي ولد فيها والشهادة وعلى ماقدمه للعراق عامة والموصل خاصة وابراز الدور الهام في مجال العمل المتميز من خدمات اتسمت بالوفاء والنزاهة والصدق بالعمل وحب الوطن.

– ماهي المواقع التي تقوم بالنشر فيها؟

– على صفحتي الخاصة وعلى شعبة المبدعين العرب فرع العراق ممثلية نينوى وعلى تجمع مثقفي نينوى وانا عضو في اتحاد كتاب الانترنت في العراق .

– كم وصل العدد من الشخصيات التي قمت بالكتابة عنها؟

– وصل العدد بحدود 180 شخصية بمختلف الاختصاصات ولازلت احتفظ بعدد كبير من اسماء الشخصيات الموصلية سيتم نشرها تباعا وسيتم طبع كتاب يحمل نفس العنوان شخصية في ذاكرة اهل الموصل بعد الانتهاء من اكمال العدد المطلوب للجزء الاول .

–ماستكتب فيما بعد ؟

– للشهداء حق علينا نحن اهل الموصل لما قدموه من تضحيات ،ولولا دماء الشهداء الطاهرة لما تحررت الموصل فسيتم قريبا توثيق اسماء الشهداء وظروف استشهادهم وبعد اكمل العمل سيتم كذلك طبع كتاب يوثق هذا العمل ليكون شاهدا على التاريخ الذي دافع ابناء العراق من زاخو الى الفاو وحرروا ارض الموصل من داعش . وتم منحي كتاب شكر وتقدير من شعبة المبدعين العرب فرع العراق لما عرضت من سير ذاتية لفنانين واعلاميين ومثقفي الموصل .