سلمى المصري تثير الانتباه في صور مع إبنيها

بيروت- الزمان

‎

نُشرت صور للفنانة السورية سلمى المصري، برفقة نجليها الشابين هاني وداني غنام، وتسببوا في دهشة متابعيها لسنهم.

‎حيث كان سلمى المصري، احتفلت مطلع هذا العام بعيد ميلادها الـ 58، وحصدت الصور العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها على جانب أبنائها وحفاظها على شبابها رغم تقدمها في السن.

‎يذكر أن سلمى المصري هي الاشهر بين بنات جيلها، نشأت في عائلة فنية، فجدها هو عازف العود الشهير عمر النقشبندي، كما أن شقيقتها هي الفنانة مها المصري وابنة الأخيرة هي الممثلة ديما بياعة.

‎وقد ظهرت للمرة الأولى في برامج مخصصة للأطفال قبل أن تشارك في أعمال سينمائية وتلفزيونية.