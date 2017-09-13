معاقبة قاض كندي لارتدائه قبعة تحمل شعار ترامب

اوتاوا- (أ ف ب) – أوقف قاض كندي عن العمل لمدة ثلاثين يوما بدون راتب الثلاثاء لارتدائه في قاعة المحكمة قبعة تحمل شعار «اجعلوا اميركا عظيمة مجددا» بعد يوم على انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واعتبرت لجنة مراجعة سلوك قضائية ان القاضي في محكمة اونتاريو بيرند زابل (69 عاما) «خرق معايير السلوك القضائية».

واجتمعت اللجنة الشهر الماضي لمناقشة العقوبات المحتملة التي يمكن فرضها على القاضي ومنها ارسال توصية الى محامي الدفاع العام لاعفائه من وظيفته.

لكن وعلى الرغم من وصف تصرفه بانه «منحرف وغير قابل للتفسير»، فان اللجنة توصلت ايضا الى نتيجة تظهر سجل القاضي الجيد في العمل وسمعته الحسنة بين زملائه بالاضافة الى رأي نقابة المحامين التي رأت «انه قاض عادل ومتجرد».

واعترف زابل بارتداء القبعة التي تحمل شعار ترامب ما ادى الى تقديم 81 شكوى بحقه من قبل مؤسسات قانونية واساتذة قانون ومحامين واشخاص عاديين، ونسب ذلك الى خطأ في التقدير.

وبعد تصاعد الاحتجاجات اعتذر زابل عما وصفه بانه «محاولة خاطئة للاحتفال بلحظة تاريخية عبر الدعابة في قاعة المحكمة بعد النتائج المفاجئة في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية».