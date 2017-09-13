 بيع فضائية مصرية لشركة أمنية بثمانين مليون دولار

القاهرة – الأناضول: استحوذت شركة «فالكون» للحراسات الخاصة في مصر، مساء الثلاثاء، على فضائية الحياة (خاصة) في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري.وأعلنت مجموعة «تواصل»، إحدى شركات مجموعة «فالكون»، وشركة «سيجما» للإعلام، توقيع الطرفين اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها الأولى على شبكة قنوات الحياة الفضائية.وقال الجانبان في بيان مشترك اطلعت عليه الأناضول، إن اتفاق البيع ينص على «شراء مجموعة تواصل شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل من شركة سيجما للإعلام»، ومن المقرر أن تتسلم الشركة استوديوهات الحياة الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.ووقع عقد الاتفاقية الإطارية بين الجانبين السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام (رئيس حزب الوفد / ليبرالي)، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة «تواصل» (وكيل المخابرات الحربية سابقا).وكشف البدوي في تصريحات صحفية، أن قيمة صفقة بيع شبكة تلفزيون الحياة لشركة تواصل، بلغت مليارا و400 مليون جنيه (80 مليون دولار) و»هي أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري».وأشار إلى أن ديون القناة كانت قد تخطت مليار جنيه (57 مليون دولار) خلال الفترة الماضية، وجرى توجيه معظم إيراداتها لسداد مديونيات مستحقة على القناة.وتأسست شركة فالكون عام 2006، ولكن دورها تصاعد عقب ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011، حيث تغطي محافظات مصر من خلال 14 فرعا، ويزيد عدد موظفيها على 22 ألفا، ومن أبرز مهامها تأمين الجامعات والشخصيات العامة والمكاتب الأممية والسفارات الأجنبية والمباريات الدولية.والأسبوع الماضي، أبدت منظمة «مراسلون بلا حدود» تخوفها من دخول هذه الشركة الأمنية إلى الحقل الإعلامي، وربطت بين استحواذ الشركة على قناة «الحياة»، وضغوط تعرض لها البدوي لمعارضة نواب حزبه تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.وباتت فالكون الأكثر شهرة وحضورا في مضمار الحراسات الأمنية، وكان أبرز أدوارها تأمين حملة المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 أحمد شفيق، وحملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2014.ويرأس مجلس إدارة الشركة اللواء شريف خالد، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية، ورئيس قطاع الأمن الأسبق في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.