الحكم المشدد على رئيس مجلس البصرة بتهمة الفساد

فتح تحقيق مع مفتش النقل وإعتقال مجموعة تزوير في بابل

بغداد – محمد الصالحي

اصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، فيما اعلنت محكمة تحقيق الحلة القبض على مجموعة متهمين بالتلاعب بالسجل الدائمي لعقارات بابل .وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته ( الزمان) امس لقد ( تم صدور حكم وجاهي على رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن محمد البزوني يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادة 319 عقوبات).وأضاف أن (دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى وصول المحكمة للقناعة الكاملة بإدانة البزوني لاستفادته من إحدى الشركات الأهلية مقابل إحالته عدداً من المشاريع إلى تلك الشركة). لافتا إلى أن (المحكمة قررت الحكم استناداً إلى مقتضى المادة الحكمية حكماً وجاهياً قابلاً للطعن والتمييز). الى ذلك قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته ( الزمان ) امس ان (محكمة تحقيق الحلة صدّقت اعترافات متهم بالاستحواذ على عقارات عائدة للدولة بعد تزويره صفحات السجل الدائم لمديرية التسجيل العقاري في بابل بالاشتراك مع موظفين في المديرية). وأضاف أن (المتهم يقوم بجلب صفحات مزوّرة للسجل الدائم مع صورة قيد العقار إلى المديرية العامة للتسجيل العقاري ويقوم بلصقها في السجل الأصلي، ويقوم بإكمال معاملة التسجيل عن طريق شخص آخر غالباً ما يكون من المتعففين والفقراء مستغلا ضعف مقدرته المادية ليتعهد أن العقار يعود له وبحضور شهود).

وتابع أن (الشخص الأخير بعد حصوله على السند الدائم يقوم ببيع العقار بمبلغ زهيد جدا يتراوح بين 1-3 ملايين دينار إلى أحد الأشخاص المشتركين بالتزوير، ومن ثم يقوم الأخير ببيعه بسعر السوق). لافتاً الى أن (المحكمة أعلنت القبض على متهمين وأحدهم تم الحكم عليه، وأصدرت أوامر قبض على الآخرين). الى ذلك قال مصدر امس ان (المفتش العام لوزارة النقل قيصر الهاشمي مثل امام محكمة النزاهة بناء على امر استدعاء من قاضي التحقيق). مبينا ان (التحقيق استمر لمدة 4 ساعات بعدها تم الافـراج عنه بكفالة).

واضاف ، ان (ذلك جاء بشأن القضية المتعلقة بالشركة العامة للموانئ ). مشيرا الى ان (هذه القضية هي واحدة من اصل سبع قضايا ستفتح تباعا بخصوص قضايا فساد في وزارة النقل ومتعلقة بمكتب المفتش العام في الوزارة ). وقال مصدر امس ان (قوة من سوات اقتحمت مبنى مديرية تربية الانبار وسط مدينة الرمادي).

واضاف ان (ذلك جاء على خلفية صدور اوامر قبض من هيئة النزاهة على عدد من الموظفين فيها).