الصحة لـ (الزمان ): رفع دعوى قضائية ضد العوادي

بغداد ــ داليـا أحمـد

رفعت وزارة الصحة دعوى قضائية ضد النائب عواد العوادي ردا على تصريحاته التي اتهم بها الوزارة، فيما اعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عن تضييفه مفتش عام الوزارة لمناقشة واقع عمل مكتبه.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) أمس ان (تصريحات العوادي لا صحة لها وهي انباء كاذبة جملة وتفصيلا), واضاف ان (الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد العوادي لان تصريحاته كاذبة وتعد تحريضا ضد سياقات عملها ولاسيما في الوقت الحالي) بحسب قوله، واضاف ان (الكتاب الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي مزور عن مدير حمايات الوزارة العقيد عدنان الذي مايزال يمارس عمله بشكل طبيعي داخل الوزارة). وردت الوزارة على تصريحات العوادي التي أعلن فيها عن القبض على ما وصفها بأنها (اكبر العصابات) التي قامت بسرقة أموال الصحة، مشيرة الى أن الكتاب الذي نشر بشأن انقطاع منتسبين عن الدوام هو مزور. واوضح مطلك ان (الوزارة تنفي ما ذكره العوادي بشأن اعتقال أي موظف لديها)، وتابع أن (الكتاب الذي نشر بشأن انقطاع منتسبين عن الدوام مزور وان الوزارة تحتفظ بكامل حقها القانوني بإقامة دعوى ضد العوادي على خلفية تصريحه الأخير). وكان العوادي قد أعلن عن القبض على ما وصفها بأنها اكبر العصابات التي قامت بسرقة أموال الصحة)، مشيرا الى (إحالة مسؤولين كبار في الوزارة الى المحاكم من ضمنهم شقيق الوزيرة عديلة حمود وآمر حمايتها وموظفي مكتبها)، فيما دعا العوادي (رئيس الوزراء حيدر العبادي الى سحب يد حمود وجميع المتورطين بالاستيلاء على أكثر من 30 مليار دينار) حسب قوله، فيما أعلنت اللجنة النيابية عن تضييف مفتش عام الوزارة لمناقشة واقع عمل مكتبه.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في تصريح امس ان (اللجنة ضيفت المفتش العام لمناقشته عن واقع عمل مكتبه في الوزارة).وكان العوادي قد استجوب الوزيرة حمود في وقت سابق ولكن البرلمان اعلن عن اقتناعه باجوبتها .