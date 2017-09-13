برلمان كردستان يستأنف جلساته وجهود لإقناع تغيير والجماعة الإسلامية

اربيل – فريد حسن

اعلن برلمان اقليم كردستان بشكل رسمي امس عن استئناف جلساته اليوم الخميس بعد توقف نحو عامين بسبب الخلافات السياسية. ومن المقرر ان تبحث جلسة اليوم ازمة استفتاء الاقليم.وقال بيان لبرلمان الاقليم أنه لديه تواقيع كاملة لنصاب الجلسة. وانتهى اجتماع ثلاثي للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني امس بتأكيد تفعيل برلمان الاقليم وعقد اولى جلساته اليوم للنظر بعدد من الملفات المهمة.وفي اعقاب الاجتماع الذي عقد قبل ظهر امس، اكد المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي هادي علي خلال مؤتمر صحفي ان (الاطراف الثلاثة قررت المشاركة بجلسة استئناف عمل البرلمان)، مضيفاً انها(ستنتظر الرد النهائي من حركة حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية).

وافاد بأن (المجتمعين اكدوا سرعة تفعيل البرلمان بمشاركة جميع الكتل من اجل حل الاشكالات السياسية والاقتصادية كافة)، لافتاً الى ان (الاجتماع لم يبحث رئاسة البرلمان او تأجيل الاستفتاء). واكد علي (توجه وفد من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الى السليمانية للتباحث مع حركة التغيير والجماعة الاسلامية بهذا الصدد). من جهته، قال عضو المجلس القيادي للاتحاد الاسلامي بشير فتح كولي في تصريح ان (وفدي الاتحاد الوطني والديمقراطي زارا المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي في أربيل، وعقد اجتماع موسع بين الأطراف الثلاثة لبحث مسألة الإستفتاء وتفعيل البرلمان). وأوضح ان (الاتحاد الاسلامي عقد جلسة لقيادته بحضور كتلة الاتحاد في برلمان الاقليم، وتمت مناقشة مسألة الاستفتاء وتفعيل البرلمان)، مشيرا إلى ان (وفد الاتحاد الوطني تألف من مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي ملا بختيار، وعضو المكتب السياسي رزكار علي، وعضوة المجلس القيادي للاتحاد بيكرد طالباني، وتألف وفد الديمقراطي الكردستاني من سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني، وعضو المكتب السياسي روز نوري شاويس، وعضوي المجلس القيادي دلشاد شهاب وريبوار يلدا).