نتنياهو يعلن دعمه لقيام دولة في كردستان

{ تل ابيب – وكالات: أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس دعمه لمشروع اقامة دولة كردية في اقليم كردستان العراق.وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر(بينما ترفض إسرائيل الإرهاب بجميع أشكاله, فإنها تدعم الجهود المشروعة التي يبذلها الشعب الكردي من أجل الحصول على دولة خاصة به)، مضيفا أن (إسرائيل تعارض حزب العمال الكردستاني وتعده تنظيما ارهابيا، خلافا لتركيا التي تدعم منظمة حماس الإرهابية)، على حد قوله.وقال الباحث الإسرائيلي والمحاضر في جامعة بار ايلان ايدي كوهين في وقت سابق إن بلاده تدعو رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لإعلان استقلال كردستان وان يغض الطرف عن أي معارضة عربية كانت أم تركية ،مؤكدا أن تل أبيب تدعم تطلعات الكرد. الى ذلك، كدت وزيرة إسرائيلية من اصل عراقي دعم بلادها لإستقلال كردستان .

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد (نحن ندعم استقلال كردستان بقوة، وقد حان الوقت لكي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذه العملية).وأضافت خلال مؤتمر بشأن (محاربة الإرهاب في تل أبيب) وهي أحد المتحدثين الرئيسين في المؤتمر الذي دعا اليه أيضا سيباستيان غوركا مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان (إسرائيل ودول الغرب لديها مصلحة كبيرة في إقامة دولة كردستان)،مؤكدة ان (الوقت حان لأن تقوم الولايات المتحدة بدعم هذه العملية).وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب في الشهر الماضي، عن دعم بلاده لإقامة دولة كردية مستقلة.وشاكيد من مواليد 1976 بتل ابيب، واسمها أيليت بن شاوول، لكنها شهيرة بـ (أيليت شاكيد) .

وأيليت التي كانت بين 2006 و2008 مديرة لمكتب بنيامين نتنياهو، هي من أب عراقي الاصل يعمل محاسباً، غادر بغداد في خمسينيات القرن الماضي إلى إسرائيل عبر إيران، أما والدتها فيهودية من الأشكيناز . وهي علمانية الميول والآراء، متزوجة من طيار حربي. وحاصلة على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر من جامعة تل أبيب، وقد خدمت بالجيش الإسرائيلي مدربة للمشاة في لواء جولاني الشهير.