الجامعة العربية ترفض إستقلال كردستان وتحذّر من خطورته

القاهرة – الزمان

. أصدر المجلس الوزاري للجامعة العربية امس الاربعاء قراراً برفض الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان ،مؤكدا دعمه لوحدة العراق ، محذراً من ان تهديد هذه الوحدة يمثل خطراً على أمن المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد جمال في بيان إن (المجلس الوزاري للجامعة العربية في اجتماعه الاخير واستجابة لطلب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، أصدر قراراً عربياً وبالاجماع لرفض الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان لعدم قانونيته وتعارضه مع الدستور العراقي الذي يجب احترامه والتمسك به).وأضاف أن (المجلس دعم وحدة العراق لما تمثله من عامل رئيس لأمن واستقرار المنطقة).وحذر البيان من أن (تهديد هذه الوحدة يمثل خطراً على أمن المنطقة وقدرة دولها وشعوبها على مواجهة الارهاب). وعقدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة 148 لوزراء الخارجية العرب في القاهرة اول أمس الثلاثاء بحضور الجعفري (تفاصيل ص4).

وناقش المجلس في اجتماعه مواضيع عدة ، منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن.وتضمن جدول الأعمال بنودا اخرى تتضمن اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم جمهورية الصومال الفدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الأريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.وناقش المجلس أيضا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي.