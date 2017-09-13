رئيس الوزراء ينوي حضور إجتماع في الأمم المتحدة

معصوم يغادر إلى نيويورك الأحد المقبل

بغداد- الزمان

يُغادر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بغداد يوم الأحد المقبل الى نيويورك لحضور جانب من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعقد دورياً وسط أزمات حادة وتفاقم مشكلات الفقر والمرض والبيئة.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل بها معصوم العراق بين نحو 190 زعيم دولة، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر صحفي الثلاثاء عزمه التوجه الى نيويورك ايضاً. وقال مصدر أن (العبادي سيسافر الى مقر المنظمة الدولية لحضور اجتماع بشأن اعادة اعمار المدن المحررة تشرف عليه منظمات دولية عدة بينها الامم المتحدة). وأضاف المصدر أن (معصوم سيمضي 12 يوماً في نيويورك للقاء زعماء دول والقاء كلمة العراق التي تتناول الحرب على الارهاب وجهود المصالحة المجتمعية في العراق ويدعو الى دعم دولي جدي لأعمار المدن المحررة).

وأبدى مراقبون الاستغراب من قيام الرئاستين بزيارتين منفصلتين . وقالوا ان (الاجدى والاكثر فائدة هو قيام وفد مشترك بالحضور الى المحفل الدولي الذي لا ترسل دولة اليه سوى وفد واحد).

الى ذلك كشف النائب عن جبهة الاصلاح علي البديري،، تبني عدد من النواب حملة لجمع تواقيع بغية سحب الثقة عن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مبينا ان العدد الذي يحتاجه قرار سحب الثقة هو الثلثين.

وقال البديري في تصريح، ان (معصوم حنث باليمين الدستورية التي اقسمها بحفظ امن وسلامة وحدة العراق ارضا وشعبا بعد صمته غير المبرر عن التهديدات التي تواجه وحدة العراق بقضية الاستفتاء المزمع المضي بها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في اقليم كردستان وبعض المناطق المختلف عليها خارج حدود الاقليم)، لافتا الى ان (صمت رئيس الجمهورية وعدم اعلانه اي موقف صريح برفض الاستفتاء يجعلنا بريبة وحيرة من امرنا عن مدى تصديه لواجباته بصفته حامي الدستور)

واضاف البديري، ان (هنالك حملة لجمع تواقيع يتبناها عدد من النواب ونعتقد ان هنالك العدد الاكثر من ما هو مطلوب لتقديم طلب سحب الثقة عن رئيس الجمهورية وهو في تزايد مستمر)، مشددا على ان (العدد الذي يحتاجه قرار سحب الثقة هو الثلثين، ونعتقد انه بتوحد الموقف العربي السني والشيعي والتركماني مع باقي الاصوات الوطنية من باقي المكونات فسيكون المجال مفتوحا لسحب الثقة عن رئيس الجمهورية).

واكد البديري، ان (العراق يمر اليوم بمفترق طرق خطر جدا)، مشددا على ضرورة (ان نكون اكثر حزما وقوة للدفاع عن وحدة العراق كي لاتذهب تضحيات الابطال لتحرير الارض وان ننهي مرحلة المجاملات على حساب المصالح العليا، اذا ما اردنا تجاوز المرحلة دون خسارة).

ودعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة الكتل السياسية، امس الثلاثاء، الى الإسراع في حسم منصب رئيس الجمهورية، معتبرة أنه قد يبقى شاغراً في حال تصويت الكرد لصالح الانفصال عن العراق، فيما بينت أن الأفضلية في الترشيح قد تكون لأشخاص مستقلين أو شخصية من المكون المسيحي أو أحد الأكاديميين.