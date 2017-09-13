مجهر الصحافة: سياحة الفرق ترهق الموازنات المالية والبريق الأسمر يشوّش البصائر

قرار مجلس الوزراء خطوة جريئة لتصحيح فوضى الأندية

عمار طاهر

بغداد

التكيف مع الواقع مهما بلغ درجة من الشقاء والبؤس يصيب المرء بالبلادة الحسية، فلم يعد المشتغلون في الحقل الرياضي قادرين ان يميزوا بين اللونين الابيض والاسود ، بعد ان اضحى الرمادي سيد الالوان، حيث يخنع الجميع ويذعن لما يسمى بالواقع القائم على الارض، وقد اصبح تدريجيا عصيا على التغيير، فبذور الفساد والفوضى مدت جذورها الى الاعماق، وانبتت واستطالت ثم طرحت ثماراً شيطانية، لا تقلعها الا اعاصير الاصلاح.. فما نسمعه اليوم من همس الاعلام مجرد زوابع في فنجان يحتسيه المفسدون لاستئناف نشاطهم المشبوه، بعد ان هجعت الضمائر، ودخلت في غيبوبة، ربما لا تستفيق منها في المستقبل القريب ..عموما شهدت الاونة الاخيرة جملة احداث تستحق التعليق… بعضها لا يتعدى في مدياته ما جاء في السطور السابقة.

قرار شجاع

صخب وضجيج ولغط كبير بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد سقف معين لتمويل الاندية المؤسساتية، مع تحديد نسبة معينة للنهوض بالبنى التحتية ، وتقليص الاندية التابعة لوزارة واحدة، انسجاما مع سياسة التقشف التي تمر بها الدولة العراقية بسبب انخفاض اسعار البترول، وتراكم الديون الخارجية، وهو قرار تنظيمي نجده مناسبا جدا، بل جاء متاخرا لتنظيم الرياضة العراقية، وانقاذها من حالة التشظي، والهدر المالي غير المسوغ .

القرار يجب ان يشمل الاندية الاهلية بالمحافظات ايضا، وتقليصها في ناد واحد او اثنين على ابعد تقدير، وذلك للتكفير عن خطيئة وزارة الشباب والرياضة حينما اطلقت اجازات التاسيس لكل من هب ودب، ليغدو عددها اكثر من عدد الرياضيين الحقيقيين انفسهم، فاين أنتاج هذه الاندية ورياضة الانجاز تعيش فقرا مدقعا وتراجعا خطيرا في معظم الالعاب؟ بل ان عددا كثيرا من الاتحادات لا تنفذ منهاجها السنوي، وتنفق موازنتها على رواتب الاداريين والرياضيين ، وكانها العاب فضائية لا وجود لها على ارض الواقع!! اما البعض الاخر فتقيم بطولة واحدة او اثنتين؟ فماذا قدم هذا الكم الكثير من الاندية؟ واين هي القاعدة التي انشأتها؟ عندما نؤسس لاندية كثيرة وننفق عليها بدون حساب ننتظر ان نرى النتائج في المشاركات الدولية! وذلك لم يحدث مع الاسف منذ عام 2003 وحتى اليوم، فقد ذهبت جل هذه الاموال الى جيوب الفاسدين، ممن يتفقون مع اللاعبين على مبالغ معينة ،ويقبضون تحت الطاولة، والنتيجة ادارات تزعم انها تقرض النادي مبالغ كبيرة!!

هذه الهيئات الادارية المتشبثة منذ سنوات طويلة هي في حقيقتها غير شرعية بحسب الاعراف الديمقراطية التي يتبجح بها البعض عندما تتعرض مصالحه الشخصية للخطر، فيرفع شعارات التدخل الحكومي، ويشهر سلاح المنظمات الدولية، في حين ان افعاله واقواله عبارة عن سيف من خشب، يحارب فيه عبثا طواحين الهواء.

دولة غنية مثل الامارات العربية المتحدة ، وامارة ثرية كدبي دمجت ثلاثة اندية كبيرة بسبب الازمة المالية ، فتحولت اندية الشباب والاهلي ودبي بين ليلة وضحاها الى نادي شباب اهلي دبي، مع ان هذه الاندية تمتلك بنى تحتية رائعة ومتكاملة لاغلب الالعاب، فضلا عن ملاعب فخمة ضيفت العديد من البطولات الدولية .. وكانت المسوغات ضغط النفقات بسبب الازمة العالمية لاسعار النفط ..هذه الدولة الخليجية لا ينخرها الفساد .. وهي بكل الاحوال افضل ماليا من وضع البلد المتداعي.

الوجه الاخر للقرار هو تنظيم العلاقة بين الوزارات والاندية من خلال استحداث شعبة رسمية تتولى ترتيب الامور، فكثير من المؤسسات الحكومية تتنصل من التزاماتها تجاه الاندية التابعة لها ، وتبرر ذلك بعدم وجود بنود في الموازنة العامة تسمح بمنح الاموال الى النادي ، لذا اصبحت الوزارات الان ملزمة بموجب القرار بدفع مستحقات الاندية التابعة لها.

ان تحديد مبالغ ثابتة لجميع الاندية يتناغم مع قرار اتحاد الكرة بتحديد مبالغ ثابتة لعقود اللاعبين لتحقيق العدالة في المنافسة ، ولاسيما بعد ان مالت الكفة في السنوات الاخيرة لبعض الاندية التي صارت تصنف على انها غنية ، حيث تستقطب النجوم في جميع الالعاب، وتستحوذ وتهيمن على منصات التتويج، تاركة المراكز الاخيرة للاندية الفقيرة .

من حق وزارة الشباب والرياضة او اي شخص كان وراء القرار ان يفخر بانه وضع اول اسس عودة الرياضة العراقية وانقاذها من كهوف التردي والتخلف والفساد، فهو حقا بمثابة اول تباشير عاصفة الاصلاح التي نتمنى ان تكبر وتتعاظم للتتحول الى اعصار هائل عن طريق القرارات الجريئة والقوانين الشجاعة، كي نتخلص الى الابد من الدخلاء والصعاليك وشذاذ الافاق.

سفرات سياحية

ما ان يلقي الدوري باوزاره، وتتلاشى هتافات الانصار والمشجعين، وتهدأ المدرجات، حتى تبدأ الاندية بالتخطيط لقضاء السفرة السنوية الى ربوع انطاليا واخواتها من المنتجعات السياحية لقضاء اوقات ترفيهية وجولات تسوق في الشوارع التجارية العامرة تحت لافتة الاستعداد للموسم المقبل، وكانه هذه التحضيرات اصبحت من الطقوس الدورية التي يجب ان تنحر لهن رؤوس الاموال لارضاء ادارات اكبر همها القضاء على التخصيصات المادية ، مثلما تاتي الابل الجائعة على عشب الربيع.

مهزلة رحلة الخريف يجب ان تتوقف، فهي بلاجدوى مادية ، وبدون فائدة فنية ترتجى، فما ينفق فيها يفترض ان يصرف على منازع بعض الاندية التي لا تصلح لاستخدام البشر، او ترميم ارضية الملاعب المملوءة بالحفر والمطبات، او شراء ملابس رياضية راقية من مناشىء عالمية ، او سداد ديون الاندية المتاخرة من مستحقات اللاعبين والمدربين.

بريق زائف

تناقلت وكالات الانباء العالمية منذ سنوات خبرا مفاده .. ان احد الاندية العربية تعاقد مع لاعب افريقي ، وبعد حضور اللاعب واختباره ، تبين ان لا يفقه ابجديات كرة القدم، ليتفق الطرفان في النهاية على توليه وظيفة حارس في النادي ..العبرة من الحكاية ..ليس كل مايلمع ذهبا ..ولا جميع داكني البشرة هم محترفون بالضرورة، ولكن يبدو ان بعض الاندية تعد هذا الموضوع امتيازا ، فتستقطب لاعبين كل ما يملكونه هو اديم جلودهم ،والتجارب الفاشلة عديدة.. فما اكثر العبر وقلة الاعتبار.

نعم نحن ما نزال بعيدين جدا عن ثقافة الاحتراف، وبحاجة ان نتعلم طريقة الاختيار، واليات التعاقد ، والمطلوب تفعيل قانون الاحتراف الذي لم يغادر الورق ، ويصبح حقيقة قائمة في عقود اللاعبين الاجانب، ولعل الامر لا يقتصر على لعبة كرة القدم بل يشمل جميع الالعاب .

شهادة تاريخية

شهادة امام الله والتاريخ ..لم اعرف للخبير الرياضي المعروف باسل عبد المهدي نفسا طائفيا طوال سنوات معرفتي به ، وقد وجدته في مواقف كثيرة يترفع عن الخوض في مثل هذه الامور المقيتة التي دمرت البلاد والعباد، .. وان وجدته يوما يفرق بين الناس وفق هذا المعيار البغيض فساكون اول من يدينه .. اثارة هذا الموضوع في الاعلام لا يخدم احدا فهو ينكأ جراح الوطن ويزرع الفرقة بالوقت الذي نبحث فيه عن دولة تحترم المواطن على اساس كفاءته وانتمائه وعطائه.