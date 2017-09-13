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الجوية تسقط أمام الوحدة وتواجه خطر التخلي عن اللقب الآسيوي

الناصرية – باسم الركابي

خيب نادي القوة الجوية امال جمهوره والكرة العراقية بالنتيجة السلبية التي عاد بها من خسارته امام الوحدة السوري بهدفين لواحد في لقاء النصف النهائي لبطولة الاتحاد الأسيوي لكرة لقدم الذي جرى في بيروت امس الاول وليفقد الفوز وخسارة كامل النقاط ليصعب الامور على نفسه ويواجه خطر التخلي عن لقبه الاول الذي حصل عليه الموسم الماضي بقيادة المدرب السابق باسم قاسم بعدما تاخر في المباراة الاولى التي كان ممكن ان تمهد للفريق ان يتقدم بالاتجاه المطلوب والارتكاز على نتيجتها التي عقدت الامور امام رغبة الفريق في الدفاع عن لقبه الاسيوي قبل ان يدخل في تفاصيل وحسابات اخرى تحتم عليه الفوز في المباراة المقبلة المقرر ان تجري في الدوحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري وهي من تقرر من الفريق سيمضي للامام والانتقال الى المباراة النهائية التي باتت اكثر صعوبة قبل ان ترفع من حظوظ الوحدة السوري الذي سخر جهود عناصره ولعب بأوراق رابحة تمكنت من ادارة الامور كما يجب والحاق الهزيمة بالبطل الذي بات مهدد بالخروج من الصراع على اللقب بعد الخسارة لتي سيعاني منها الجوية الذي كان عليه ان يتعامل مع الامور بشكل افضل وتدارك الخسارة.

الشكل الافضل

وكان بإمكان الفريق من تغير مسار النتيجة لو لعب بالشكل الافضل من المستوى الذي قدمه من اجل انهاء الامور قبل الانشغال في كيفية حسمها في المباراة المقبلة بعدما فاجا فريق الوحدة السوري الجوية وبطل الدوري العراقي بتسجيل هدف التقدم مع بداية المباراة عن طريق اللاعب انس فوطا ما ولد الاريحية والاستقرار لفريقه في مواصلة التقدم بثقة واستمرار تشكيل خطورة واضحة والعمل على تعزيز تقدمه والمضي في تحقيق النتيجة التي ستخدم المهمة التي مر منها الفريق متقدما خلال الشوط الاول وهو ما زاد من حظوظه في الدفاع عن تقدمه بعد الأداء المرتبك للجوية والعمل المتراجع ومحاولة تغير مسار النتيجة لكنه بدا بلا حيلة هجومية واخفق في تحقيق التعادل عبر فشل التعامل بمستوى المهمة عندما افتقد الى تقديم العمل المطلوب في اختراق دفاعات اصحاب الارض ولم تظهر الاسماء التي كان يعول عليها المدرب احسان السيد ودوره في تغير مفاتيح اللعب كونه الاعرف بخفايا الفريق السوري بعدما تركه قبل ايام ليستلم مهمة الجوية والتعرض للخسارة في اول مباراة بعدما نجح الوحدة في اضافة الهدف الثاني د64 عن طريق هادي المصري واستمر الفريق في فرض سيطرته والتحكم في الامور كما يريد وجاء هدف التعزيز منسجما مع التفوق السوري واستمر في السيطرة بعدما ظهر افضل حركة وانسجام وتلاعب بالجوية الذي افتقد للحلول ومواجهة الامور بشكل افضل من الذي شاهدناه رغم ان الفريق السوري افتقد لأكثر من لاعب مهم انتقلوا مؤخرا لفرق اخرى.

وكاد الوحدة ان يضيف الهدف الثالث وينهي الامور التي عالجها حمادي احمد بتقليص الفارق بهدفه الذي سجله في الدقيقة الاخيرة من المباراة مستفيدا من خطا اللاعب شعيب العلي ليبقى من امال فريقه في المنافسة والتأهل عندما يتوجب على الفريق تحقيق الفوز في المباراة القادمة بعدما فرط بنتيجة مباراة امس الاول التي مؤكدا ثارت مخاوف الفريق وجمهوره الذي كان يمني النفس في ان يعود بالنتيجة المطلوبة وفتح الباب امام تطلعات وطموحات الدفاع عن اللقب كأول فريق عراقي حصل عليه الموسم ا لماضي.

فرصة الفوز

وكان الجوية امام فرصة تحقيق الفوز لو تمكن من التعامل مع المباراة بشكل افضل لوجود اكثر من اسم مؤثر كما ان الفريق واصل فترة الاعداد بشكل مستر بعدما احرز لقب الدوري في العاشر من الشهر الماضي لكنه لم يعكس الانطباع الكروي من كونه بطل الاتحاد الأسيوي والدوري العراقي وامنت له اجواء الاعداد قبل خوض المباراة المذكورة التي افتقر فيها الى الظهور الفردي ممثلا بعدد من اللاعبين المؤثرين وكذلك روح العمل الجماعي رغم اهمية المباراة التي كان يفترض ان يلعبها بقوة واصرار لتحقيق الفوز الذي فرط به الفريق والتواصل مع النتائج التي حققها الفريق في التصفيات قبل ان يصل الى المباراة المذكورة بعد عبور بوابة الغريم الزوراء.

فترة البطولة

وتبرز هنا مشكلة طول فترة اقامة البطولة التي مؤكد تترك اثارها السلبية على الفرق وكان الاجدر ان تستمر المباريات من دون فترة التوقف الطويلة امام مباراتي الدور النصف النهائي التي كان يفترض ان تستمر وتختتم البطولة قبل الدخول في الموسم الجديد التي تظهر شاذة بين البطولات الاخرى.

ومن ابرز ملامح الشوط الاول السيطرة الواضحة للوحدة الذي فرض نفسه الطرف الافضل من حيث افتتاح النتيجة التي صدم فيها الجوية بعدما سجل بعد دقيقتين على بداية المباراة التي رفعت من ثقة الفريق قبل ان تشكل ضغطا على الجوية الذي افتقد للتوازن والسيطرة عل الكرة وبقي تائها.

وظهر الجوية مفكك الصفوف قبل ان يظهر افضل لاعبي الفريق في عزلة والتقليل من خطورتهم في التأثير على سير اللعب قبل ان يستمر في الافضلية ويتحكم بسير الامور وهدد مرمى الجوية اكثر مرة مستغلا حالة التراخي للجوية الذي لم يأتي بجديد مع مرور الوقت وفشل في العودة بالمباراة حتى د64 بعدما جاء الهدف السوري الثاني ما زاد الطين بلة قبل ان تفشل محاولات الجوية الخجولة امام المد الهجومي للوحدة قبل ان يستفيد حمادي احمد من خطا دفاعي ليقلص الفارق وقد يكون تأثير لهدف حمادي على نتيجة المباراة الحاسمة عندما يحتاج الفريق الى هدف الفوز لكي ينتقل الى المباراة النهائية الفرصة الاخيرة امام مهمة صعبة جدا امام فارق الوضع الفني ولان الامور تسير اليوم لمصلحة الوحدة ولانه في وضع يمكنه من حسم الامور بشكل اسهل من الجوية الذي عليه ان يعود بقوة والقيام بالعمل المطلوب وتقديم مستوى هجومي عبر العناصر المهارية التي يمتلكها قباسا الى الوحدة الذي افتقد لعدد من ابرز لاعبين بعد انتقالهم لفرق اخرى ما دفع الفريق على خوض المباراة بقوة وان ينهي المهمة الاولى بالشكل الافضل والدخول الى المباراة القادمة باريحية.

فريق الوحدة

فريق الوحدة كان افضل من الجوية وقدم لمستوى اغلب وقت المباراة التي تعامل معها بثقة عالية واستحق الفوز وظهرت اغلي عناصره مؤثرة ولعب بمنظومة متفاهمة ممكن ان تضع النتيجة المذكورة حدا لجهود وطموحات الجوية في الانتقال للمباراة النهائية والدفاع عن اللقب التي باتت صعبة بعد الخسارة التي اثرت على مجمل الامور التي كان منتظرا من اللاعبين تقديم الاداء الافضل من الذي قدموه ليس المستوى المتواضع المخيب الذي نال من الفريق ووضعه امام مهمة اصعب واللعب بخيار الفوز وحده يبقى مرهون بجهود اللاعبين والعودة الى تقديم مستوياتهم المطلوبة في مواجهة المنافس وحسم الامور

كما يتطلب من المدرب احسان السيد وضع الاصبع على الخلل لتدارك الامور من خلال ايجاد الحلول وسولا لتحقيق الفوز في المباراة القادمة التي سيدخلها الوحدة بوضع مختلف وافضل من الجوية بعد النتيجة الايجابية التي استحقها لانه قدم مستوى واضح وتفوق في كل شيء وهو الباحث عن لقبه الاول بعدما حل وصيفا في بطولة عام 2004.

شعور الخيبة

مؤكد ان جمهور الجوية الكبير شعر بالخيبة ليس من حيث النتيجة التي خالفت كل التوقعات والعودة بالخسارة التي تتطلب من اللاعبين استعادة توازنهم وهم الذين اثبتوا جدارتهم في الدوري وقبلها في البطولة الاسيوية لكن علينا ان نعترف بان فريق الجوية قد تراجع في اخر جولات الدوري ولولا مواجهته لفرق متأخرة في سلم الترتيب لما تمكن من المرور واحراز اللقب قبل ان يتعثر في بطولة الكاس امام الامانة والمشكلة الاكثر تأثيرا ابتعاد المدرب باسم قاسم عن الفريق بعد فترة عمل جيدة هي الافضل خلال الفترة الاخيرة توجت بلقبين مهمين

ومع كل الاسباب المذكورة لكن يبقى على الفريق ان يستعيد نفسه بشكل استثنائي تحتم على اللاعبين والجهاز الفني البحث في مجمل الامور لان الكل سيكون امام مهمة الدفاع عن اللقب الاسيوي ومواجهة الامور عبر اسلحة الفريق خصوصا الهجوم الذي مهم ان يظهر بفاعلية وقوة من اجل تقرير مصير اللقب قبل ان يواجه مشكلة التخلي عن اللقب والحل يبقى بجهود واقدام لاعبي الجوية في التعامل مع الفرصة الاخيرة وبإمكانهم فعل المستحيل والحرص على الدفاع عن اللقب والفوز به مرة اخرى بعدما ابقى هدف حمادي بصيص من الامل في اللعب من اجل الحصول على اللقب في اللقاء القادم الذي ستحدد نتيجته مصير اللقب.

فرصة الجوية

الفرصة لازالت قائمة امام الجوية في مواصلة العمل من اجل الدفاع عن اللقب للأخير ولان خسارة لقاء امس الاول لايعني نهاية المطاف لكن على جهاز الجوية ان يعترف بالخسارة التي مهم ان يتداركها الفريق عبر افكار المدرب احسان السيد في مواجهة فريقه السابق ولان لايخرج على يده.

زغير يتحدث

ويقول رئيس فرق اتحاد الكرة في ذي قار جليل زغير نعم النتيجة جاءت خلاقا للتوقعات ولان الفريق لعب بشكل مرتبك وفشل اللاعبين في تحقيق الفرص واللعب من دون حلول لان الحديث عن الفوز والحسم يتطلب تقديم العمل الافضل في مثل هكذا مهمة غير سهلة وكان الاجدر في تحديد مسار المباراة من البداية عبر معرفة المدرب احسان السيد بفريقه السابق الوحدة والاستفادة من فترة العمل السابقة .

وبإمكان فريق الجوية من قلب الامور بوجه الوحدة في اللقاء المقبل نهاية الشهر الجاري والاهم هنا ان تراجع الامور بشكل دقيق ووضع الاصعب على الخلل ومعالجته خلال الفترة القادمة التي تظهر مناسبة في تدارك الامور والاخطاء والتحضير للمباراة القادمة التي تتطلب اللعب بقوة وبخيار الفوز وحده.

ولدى الجوية لاعبون قادرون على قلب الامور والتوجه بثقة الى المباراة النهائية ولان خسارة مباراة لبنان لايعني نهاية الامور ولان حظوظ الفريق قائمة مع كل الذي جرى من خلال وجود الاسماء واللاعبين في صفوف الفريق التي نعم ظهرت مفككة امام الوحدات لكن بالإمكان تغير وجهة الفريق اذا ما فتش الجهاز الفني في الاخطاء ومعالجتها بقوة وتظهر الحاجة الى عمل مركز وتفعيل جهود الأسماء المهمة لتي فشلت في تقديم ما عليها في اللقاء الاول.

عودة اربيل

الاخبار الواردة من اربيل تشير الى جهود حثيثة لادارة النادي في التهياة للمشاركة في مسابقة الدوري الموسم المقبل والعودة للمسابقة لتي كان قد انسحب منها الموسم الاخير .

وتشير الاخبار الى ان الادارة استعادة ستة لاعبين كانوا معارين لأندية في الدوري وتجديد عقودهم من خلال الاتفاق مع المدرب ثائر احمد الذي سبق وعمل مع الفريق لفترات سابقة وحصل معه على اللقب.

واللاعبين هم كل من برزان شيرزاد، ونياز محمد، وإيفان خالد، المعارون إلى نفط الوسط، وسرهنك محسن، الذي أُعير إلى الشرطة، بالإضافة إلى الحارس ريباز عبد الله، وديار محمد وتجري محاولات لإدارة النادي في التعاقد مع عدد اخر من اللاعبين وان توجه الادارة منصب في التعامل مع لاعبي ابناء المدينة

عودة اربيل امر بالدوري امر مهم الفريق الذي قدم مشاركات مهمة توجها بأربعة القاب ومشاركات مؤثرة في بطولة الاتحاد الاسيوي وقدم العديد من لاعبي المدينة الى المنتخبات الوطنية وشكل في بعض المواسم قوة مهمة يرتكز عليها المنتخب الوطني من خلال عدد اللاعبين الذين تتم دعوتهم ومن يمثل المنتخب.

وظهر الفريق متكامل في المشاركات السابقة خصوصا وانه يملك ملعبا متكاملا وقاعدة جماهيرية واسعة وفرض نفسه الطرف القوي في منافسات المواسم السابقة.

لكن السؤال كيف تمت اعادة الفريق التي لم يعلن عنها الاتحاد بشكل رسمي وما هو مصير الفريقين المقرر ان يهبطا للدرجة الاولى بحسب تعليمات المسابقات اي هبوط فريقا السماوة والكرخ وربما الكرخ واربيل بعد انسحاب الثاني وكلاهما لايستحقان الابتعاد عن الدوري الممتاز لانهما يمتلكان مقومات المشاركة افضل من الكثير من فرق الدوري التي لا تمتلك حتى ساحة لأجراء الوحدات التدريبية اليومية.

وما يعاب عليها انها تتفاخر بتواريخها مع تخلفها في اهم جوانب العمل المطلوبة ممثلة بإقامة الملاعب والبنى التحتية وفشلت في الاستثمار والاحتراف ومهم ان يـــــــعلن الاتحاد اسماء الفرق التي ستلعب الموسم المقبل والية البطولة مع انها ستكون بتوزيع الفرق الى مجموعتين ولاتظهر رغبة جميع الفرق ومنها من عبـــــــــرت عن رفضها كما تحدث اياد بنيان رئيس نادي الشرطة الذي انتــــــــقد القرار ووصف اقامة الدوري بطريقة تقسيم الفرق بالغير مفيدة امام المبالغ التي تدفعها الفرق ومنها الشرطة الذي ظهــــــــــر اكثر الفرق في استقطاب افضل اللاعــــــــبين لما يملك من اموال عالية قبل ان توجه الانتقادات الى الدوري الاخير واهمية تعلم الدرس والتأكيد على الوقوف على الاخطاء بدقة.