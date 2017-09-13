بالتعاون مع الشباب والرياضة دعماً لرفع الحظر الدولي عن الملاعب

أساطير العالم في البصرة برعاية زين العراق

بغداد – الزمان

ايماناً والتزاماً بتمكين الشباب بشكل ملموس وعملي وخصوصاً دعمه لقطاع الرياضة في العراق رعت زين العراق الرائدة في مجال الاتصالات والبيانات المتنقلة وإحدى شركات مجموعة زين العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مباراة الاساطير التي جمعت منتخب نجوم العالم ونجوم المنتخبات العراقية السابقة.

وجاء الكرنفال الرياضي بدعوة من وزارة الشباب والرياضة وبدعم من زين العراق لدعم ملف العراق برفع الحظر الدولي على الملاعب والمباريات الدولية التي تقام داخل ارض الوطن. ونقل بيان تلقت (الزمان) امس الاربعاء عن الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد قوله “ان المبادرة تأتيفي إطار استراتيجية زين العراق لدعم الشباب العراقي والمساهمة في رفع الحظر عن الملاعب العراقيـــة.”

ويضيف الزاهد (تنسجم رعايتنا لهذا الحدث الكبير الى قناعاتنا بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً مع وزارة الشباب والرياضة، ونتطلّع الى ترسيخ أواصــر التعاون بين الطرفين في دعم مجال الرياضة في العراق خصوصاً وشريحة الشباب بشكل عام).

ويعتبر هذا العرس الرياضي بوابة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، اما في الوقت الحالي تم رفع الحظر عن ملاعب كُلاً من البصرة وكربلاء واربيل للمباريات الودية فقط.

وعبر وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان تفاؤله بالكرنفال الرياضي بقولة “انه يوم تاريخي بالنسبة للرياضة العراقية بوصول العدد الكبير من الاساطير، لعكس الصورة الحقيقية للعراق ومحبة العراقيين وتشجيعهم للرياضة وهو يوم جداً مهم للبصرة وللرياضة العراقية ومستقبل كرة القدم في العراق.”

واشاد عبطان بدور شركة زين في رعاية الكرنفال بقولة “لا يتطور بلد او ينمو بدون القطاع الخاص وتعتبر شركة زين من كبرى الشركات القطاع الخاص في العراق ولدينا اعمال سابقة مع الشركة، ونامل بان تقوم زين العراق بالتركيز والاستثمار في مجال الرياضة كما تساهم في الاعمال الانسانية خصوصاً في دعم قطاع الرياضة والمشاريع الوطنية الكبيرة.”

كما عبر عدد من الرياضيين العراقيين عن شكرهم لمبادرة زين العراق في مجال الرياضة ومساهمتها في ملف رفع الحظر عن الملاعب مثل اللاعبين كريم صدام وسعد قيس وليث حسين بالإضافة الى المدرب البرازيلي جورفان فييرا مدرب منتخب العراق الفائز ببطولة كاس اسيا لكرة القدم عام 2007، وقامت زين العراق بتوزيع جوائز كبرى على المشجعين الحاضرين عبارة عن 5 خطوط ماسية مميزة قيمة كل خط مليونين و500 الف دينار و 20 جهاز واي فاي والاف الهدايا الاخرى.

المباراة التي جرت على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة والتي انتهت بفوز نجوم العالم على نجوم العراق بنتيجة (5-4) اهداف تناوب على تسجيلها كل من باتريك كلايفرت 3 اهداف روبرت بيريز ولويس غارسيا هدف لكل منهما، بينما سجل لمنتخب نجوم العراق كُلاً من يونس محمود ورزاق فرحان ونشات اكرم واحمد مناجد حيث شارك الكثير من اساطير ونجوم المنتخبات العالمية لكرة القدم.