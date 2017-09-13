دوري الأبطال: السيدة العجوز تسقط بالثلاثة للمرة الأولى في تاريخها

توهّج ميسي وراشفورد ومبابي في ليلة الأرقام المثيرة

{ مدن – وكالات: انطلقت اول امس الثلاثاء، مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوربا لكرة القدم، بإقامة 8 مباريات على وتم استكمال مباريات الجولة الأولى، بإقامة 8 مواجهات أخرى. وشهدت مباريات اول امس الثلاثاء، العديد من الأرقام والإحصاءات المثيرة، والتي نوجزها في التقرير التالي:

مانشستر يونايتد – بازل

– سجَّل مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، هدفًا في المباراه الأولى له بدوري الأبطال.

كان المهاجم الشاب، سجَّل أيضًا في مبارياته الأولى بمسابقات الدوري الأوربي، والدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإنجليزي.

– راشفورد هو رابع لاعب مراهق دون سن العشرين، يُسجِّل هدفًا في دوري الأبطال لمصلحة مانشستر يونايتد بعد ديفيد بيكهام، وواين روني، وفيل جونز.

– هدف مروان فيلايني في بازل يحمل الرقم 100 في أهداف اللاعبين البلجيكيين، بدوري الأبطال.

سيلتيك – باريس سان جيرمان

– تلقى سيلتيك بسقوطه أمام باريس سان جيرمان (0-5)، أكبر خسارة على أرضه في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأوربية.

– هذه هي المباراة العاشرة على التوالي التي يفشل فيها سيلتيك في تحقيق الفوز بدور المجموعات (3 تعادلات و7 هزائم).

– أحرز باريس سان جيرمان، أهدافًا في 14 من آخر 15 مباراة له بالبطولة.

– أصبح مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، أول لاعب تحت 20 عامًا يسجل أهدافًا مع فريقين مختلفين في دوري الأبطال، بعد هزه الشباك مع موناكو الموسم الماضي.

– أحرز مبابي 6 أهداف في آخر 7 مباريات له في البطولة.

– ارتفع عدد أهداف لاعب باريس سان جيرمان نيمار في مرمى سيلتيك بدوري الأبطال، إلى 5 أهداف، مقابل 6 تمريرات مساعدة.

– سجل مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني أهدافًا في 5 مباريات متتالية بدوري الأبطال، وهي أفضل سلسلة له في البطولة.

تشيلسي – كارباكا أجدام

– أصبح ظهير تشيلسي زاباكوستا، الإيطالي رقم 100 الذي يُسجِّل هدفًا بدوري أبطال أوربا.

– بات حارس مرمى تشيلسي تيبو كورتوا، أول حارس يصنع هدفًا بدوري الأبطال، منذ فعلها فرايزر فورستر مع سيلتيك في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012.

– ارتفع عدد المباريات المتتالية التي أحرز فيها تشيلسي أهدافًا بدور المجموعات إلى 25 مباراة.

بايرن ميونيخ – أندرلخت

– أصبح توماس مولر، رابع لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يشارك مع الفريق في 10 نسخ متتالية من دوري الأبطال، بعد فرانك ريبيري، ومحمد شول، وأوليفر كان.

– سجل مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي هدفه رقم 50 مع الفريق تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، أي أكثر بـ34 هدفًا من أي زميل آخر له منذ بداية الموسم 2016-2017.

– شارك حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير، في المباراة رقم 100 له في مسيرته بالمسابقات الأوربية.

– ارتفع الرقم القياسي لعدد المباريات الافتتاحية التي فاز فيها بايرن ميونيخ في مشواره بدوري الأبطال لـ14.

روما – أتلتيكو مدريد

– تصدى حارس روما، أليسون لـ9 كرات خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو، أي أكثر من أي حارس آخر بمباريات اول امس الثلاثاء.

– أصبح مدافع أتلتيكو مدريد دييجو جودين، ثاني لاعب أوروجوياني يصل حاجز الـ50 مباراة بعد باولو مونتيرو (57).

برشلونة – يوفنتوس

– أحرز نجم برشلونة ليونيل ميسي للمرة الأولى في مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاث، بعد فشله في المحاولات الثلاث السابقة.

– صار ميسي على بعد هدف واحد من هدفه رقم 100 بالمسابقات الأوربية (96 في دوري الأبطال، و3 في كأس السوبر).

– خسر يوفنتوس بنتيجة (3-0) للمرة الأولى في مسيرته بدوري أبطال أوربا.

– تلقى حارس يوفنتوس جانلويجي بوفون هدفين من ميسي، ومثلهما من نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، في آخر مباراتين له في البطولة.

سيميوني: توقعت سيناريو المباراة

على صعيد متصل أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بعد مباراة دوري أبطال أوربا، أمام روما الإيطالي، التي انتهت بالتعادل السلبي، إن المواجهة سارت كما تصورها، عدا عدم تسجيل فريقه للأهداف.

وقال سيميوني في النصف الاول قدمنا المباراة التي تصورناها، 4 لاعبي وسط جاهزون لخطف الكرة، في الشوط الثاني، وضعنا لاعبين منحونا السرعة، وكان نسقنا سريعا حين انخفض أداء روما. وأضاف المباراة سارت كما تصورناها، عدا عدم التسجيل. وتابع أتيحت لنا فرص خطيرة عبر كوكي وساؤول وفييتو ولكن حارسهم قدم أداء كبيرا.

وعن الخروج بنقطة من المباراة، أعرب عن أمله في أن تكون مفيدة لفريقه في المستقبل وتساعده في المضي للدور التالي بدوري الأبطال. وأعرب عن اعتقاده بان روما فريق كبير وسينافس مع الأتلتي وتشيلسي حتى النهاية على مقعدي التأهل لدور التالي.