النادي الكتالوني ينتقم ويدك شباك الطليان

سيناريو كارديف ولمسة فالفيردي أبرز مشاهد قمة البلوغرانا ويوفنتوس

{ مدريد – وكالات: قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، فريقه لتحقيق الفوز أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اول امس الثلاثاء على ملعب كامب نو في إطار الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوربا. وأحرز ميسي الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 45 و69، بينما سجّل الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 56 من المباراة.

ونرصد أبرز مشاهد المباراة في التقرير التالي:

الثأر وكسر العقدة

واستطاع ميسي هز شباك الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون أخيرًا لأول مرة، بعدما فشل في ذلك الأمر خلال 7 مباريات سابقة، كما تمكن من قيادة البلوجرنا للثأر من الخسارة أمام يوفنتوس على ملعب يوفنتوس أرينا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي بثلاثية نظيفة.

تأثير واضح للغيابات

دخل اليوفي اللقاء متأثرًا بغياب 8 لاعبين، معظمهم من القوام الأساسي، لعل أبرزهم المدافع الصلب جورجيو كيليني والمدافع الجديد بينيديكت هوفيديس بالإضافة لسامي خضيرة وماريو ماندزوكيتش وخوان كوادرادو، ما ساهم في خسارة السيدة العجوز بثلاثية نظيفة.

لمسة فالفيردي

قدم المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني عندما أعطى ميسي الحرية في التقدم للأمام وعدم التقيد بمركز المهاجم الوهمي فقط، لضرب التكتل الدفاعي لليوفي، ليحرز النجم الأرجنتيني هدفين ويتسبب في الهدف الثالث.

أداء متوسط لديمبلي

شارك الشاب الفرنسي عثمان ديمبلي أساسيًا لأول مرة مع البارسا وكان واضحًا عليه الرهبة من المشاركة الأولى في دوري الأبطال مع البلوجرانا، لذلك لم يظهر بالمستوى الذي يتنظره عشاق الفريق الكتالوني.

تكرار سيناريو كارديف

ظهر فريق السيدة العجوز في الشوط الثاني من المباراة بشكل مشابه تمامًا لما ظهر عليه في مباراة نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام ريال مدريد، فبمجرد دخول اللاعبين لحجرة الملابس بين الشوطين اختلف أداء الفريق تمامًا عما كان عليه في الشوط الأول، ولم يتمكن من مجاراة برشلونة في أغلب فترات الشوط.

برشلونة ينتقم

واستهل برشلونة مشواره بدوري أبطال أوربا بانتصار ساحق على ملعبه كامب نو أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن سبورتنج لشبونة الذي تفوق على مضيفه أولمبياكوس (3-2). وشهد اللقاء تسجيل ميسي لأول هدف له في مرمى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون (ق45) قبل أن يضيف إيفان راكيتيتش الهدف الثاني (ق56) ويختتم ميسي الثلاثية (ق69). الأفضلية كانت لليوفي خلال شوط اللقاء الأول، لكن اختلفت الأمور في الشوط الثاني وانتفض برشلونة ليخرج بنتيجة كبيرة انتقم فيها من سقوطه الموسم الماضي بنفس النتيجة بربع النهائي أمام البيانكونيري.

وأكد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة أنَّ الفوز (3-0) اول امس الثلاثاء على يوفنتوس كان مهمًا من أجل الثقة لدى فريقه، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهدوء؛ لأنَّ الموسم سيكون صعبًا. وقال فالفيردي عقب استهلال المسيرة في دوري أبطال أوربا بالفوز، خلال مؤتمر صحفي عب المباراة، إنَّ الفرق تعتمد على الروح والنتائج، وهي إيجابية في بداية هذا الموسم. وأضاف كان الفوز مهمًا جدًا من عدة جوانب، وكذلك من أجل الثقة وخوض دور المجموعات، في إشارة إلى الفوز، مذكرًا بأنَّه حينما تخسر يبدو أنَّك لن تفوز أبدًا، وعندما تفوز يبدو وأنَّك لن تخسر أبدًا. وحول مباراة يوفنتوس، اعتبر المدرب أنَّها كانت تتطلب الصبر في مواجهة التكتيك الدفاعي للمنافس، والذي تفكك بعد الهدف الأول لليونيل ميسي، قبل نهاية الشوط الأول. وأوضح كانت المباراة تتطلب بعض الصبر؛ لأنهم يدافعون جيدًا، وكان الوصول لمنطقة جزاءهم مرهقًا. لكن بعد تسجيلنا الهدف الأول أوجدنا مزيدًا من المساحات. وتابع كان لقاءً جيدًا أمام منافس كبير، كما حصدنا النقاط الثلاث في بداية دوري الأبطال. وعن ليو ميسي، الذي أحرز هدفين، قال حينما يحصل على الكرة يكون كل شيء وارد الحدوث وأي شيء جيد بالنسبة لبرشلونة، مصرًا على أنَّ ميسي بوسعه التسجيل من أي موقف، وأهمية استغلال ذلك. وبشأن الفرنسي عثمان ديمبلي الذي خاض المباراة منذ بدايتها، أثنى فالفيردي على اللاعب، مشيرًا إلى أنَّه لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت كي يعتاد على أسلوب البلوجرانا التكتيكي.