مدرّب روما: هيمنة الكرة الأسبانية ليست مصادفة

{ روما -وكالات: اعتبر أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما، بعد تعادل الذئاب سلبيا اول امس الثلاثاء مع أتلتيكو مدريد في أولى جولات دوري أبطال أوربا، أن الفرق الإيطالية يجب أن تقتدي بنموذج الكرة الإسبانية. وقال دي فرانشيسكو اعتقد أنه يجب الاقتداء بنموذج الكرة الإسبانية، إنه ثمرة ثقافة عامة موجودة في إسبانيا، هناك فرق الدرجة الثانية التي تسمح للشباب بالتأسس، هيمنتهم ليست محض مصادفة. وأضاف لديهم فرق كبيرة بالطبع، لكن العقلية هي ما يروق لي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء المباراة. كما أعرب المدرب عن رضاه تجاه أداء روما، حيث أوضح النتيجة إيجابية نظرا لسير اللعب، كان من المتوقع أن نستقبل أهدافا. وتابع كان المهم عدم الخسارة، لم أقل ذلك للاعبين، لكنها كانت فكرة لدي، يمكن لهذا الفريق أن يتطور الآن. وذكر دي فرانشيسكو بأن الأتلتي هو فريق بلغ نهائي دوري أبطال أوربا مرتين في الأعوام الأربعة الأخيرة، ما يزيد من رضاه عن النتيجة التي حققها فريق العاصمة الإيطالية مساء اول امس الثلاثاء.

{ روما -وكالات: اعتبر أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما، بعد تعادل الذئاب سلبيا اول امس الثلاثاء مع أتلتيكو مدريد في أولى جولات دوري أبطال أوربا، أن الفرق الإيطالية يجب أن تقتدي بنموذج الكرة الإسبانية. وقال دي فرانشيسكو اعتقد أنه يجب الاقتداء بنموذج الكرة الإسبانية، إنه ثمرة ثقافة عامة موجودة في إسبانيا، هناك فرق الدرجة الثانية التي تسمح للشباب بالتأسس، هيمنتهم ليست محض مصادفة. وأضاف لديهم فرق كبيرة بالطبع، لكن العقلية هي ما يروق لي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء المباراة. كما أعرب المدرب عن رضاه تجاه أداء روما، حيث أوضح النتيجة إيجابية نظرا لسير اللعب، كان من المتوقع أن نستقبل أهدافا. وتابع كان المهم عدم الخسارة، لم أقل ذلك للاعبين، لكنها كانت فكرة لدي، يمكن لهذا الفريق أن يتطور الآن. وذكر دي فرانشيسكو بأن الأتلتي هو فريق بلغ نهائي دوري أبطال أوربا مرتين في الأعوام الأربعة الأخيرة، ما يزيد من رضاه عن النتيجة التي حققها فريق العاصمة الإيطالية مساء اول امس الثلاثاء.