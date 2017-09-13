نائبة في البرلمان السويدي : أعشق الطعام العراقي خاصة الدولمة

الجالية العراقية والعربية يعرفون السيدة ” هيلفي لارسن ” النائبة في مجلس النواب السويدي عن مدينة مالمو من خلال حضورها لأكثر فعاليات والمهرجانات التي تقيمها الجمعيات العراقية والعربية في مدينة مالمو .

النائبة هيلفي لارسون عاشقة للعرب ومتضامنة معهم قلبا وقالبآ وتلبي كل الدعوات وتحرص أن تشارك أفراحهم وأحزانهم . وقبل فترة أقيم مهرجان عراقي لنبذ العنف بعد اغتيال اربعة شبان عراقيين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر وجاءت النائبة هيلفي الى هذا المهرجان بحضور ذوي الضحايا وتعاطفت معهم بشكل كبير وذرفت الدموع امام الجميع حزنآ على رحيلهم

هذه الصورة أنا من التقطتها أثناء تناولها ” دولمة عراقية ” في احدى الأمسيات الثقافية وسألتها عن رأيها بالأكل العراقي فكانت إجابتها لذيذ جديد خاصة ” الدولمة والكبة “

قبل فترة اجريت معها لقاء صحفي وسألتها هل تتابعين اخبار العراق . قالت بالتاكيد من خلال التلفزيون وايضا من خلال صديقاتي العراقيات حيث التقي معهم في المهرجانات واعرف منهم اخبار العراق وأتمنى ان يعم الامن والامان لبلدكم لأنكم شعب رائع وتستحقون الحياة . وعندما سألتها متى تزورين العراق . قالت قد تسنح الفرصة لي في المستقبل لزيارة بلدكم خاصة العاصمة بغداد فهي معروفة بحكايات الف ليلة وليلة