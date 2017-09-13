عراقيون في المهجر

بصمة الإبداع ترافق طبيباً إلى السويد

العراقي مبدع عندما تتوفر له فرصة العمل وهو حريص على سمعة وطنه عندما يهاجر خارج العراق ويحاول أن يجتهد ويترك بصمة الإبداع ليكون عنوانآ مميزآ وقدوة حسنة للآخرين . ومن العراقيين الذين اجتهدوا وأبدعوا في مجال عملهم الدكتور علي حسين صبري حيث زرت

المستوصف الطبي العائد له والذي يقدم خدماته الطبية للجالية العراقية والعربية وحتى المرضى السويدين يأتون الى هذا المستوصف الذي تتوفر فيه جميع الاختصاصات

الدكتور علي صبري خريج كلية الطب الجامعة المستنصرية وعمل بعد تخرجه في العراق ومن ثم سافر الى اليمن وعمل في مستشفياتها ومن بعدها شد الرحال الى البلد الاول في الانسانية ” السويد ” حيث أستطاع بعد فترة من وصوله الى معادلة شهادته الطبية وعمل في المؤسسات الطبيبة السويديةً منذ عام 2004 . في عام 2009 حصل على الاختصاص في الطب الباطني والاسرة والطفل . عمل أربع سنوات كأستشاري ومدير عام في مركز″ Copio” وهي مجموعة مراكز تقدر بـ 72 مركزا من ضمنها مركز مدينة مالمو المركز الذي يديره الان تم افتتاحه منذ سنتين تقريبا ويبدأ بأستقبال المرضى من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة التاسعة ليلا ويقدم جميع الخدمات الطبية للمرضى

تجولت في أقسام المستوصف والتقيت بعدد من المراجعين المرضى وتحدثت معهم فقالت السيدة سكينة محمد وهي من العراق ومقيمة في مدينة مالمو ” انها تراجع هذا المستوصف منذ سنة تقريبا ووجدت كل الرعاية والاهتمام من العاملين في هذا المستوصف أبتداءً من موظفة الإستعلامات التي تستقبلك بأجمل أبتسامة وكذلك بقية العاملين وخاصة الدكتور علي مدير المستوصف . وتحدث أيضا المريض حسين علي حيث قال منذ ستة أشهر وانا أراجع هذا المستوصف الذي فعلا يقدم خدمات طبيبة رائعة للمريض وأشكرهم على هذا الاهتمام والرعاية

بعدها التقيت بالدكتور علي صبري مدير المستوصف الذي أكد أن المستوصف يقدم خدماته للطبيبة لكل من يقيم في السويد سوى كان عربيا او أجنبيا والمركز بشهادة الجميع أصبح من المراكز الطبيبة التي يشار له بالبنان ولدينا افضل الأطباء والممرضات بكافة الاختصاصات الطبيبة وطموحنا أن نقدم أفضل الخدمات الطبيبة لكل من يزور المركز .

شكرته على حسن الضيافة والاستقبال وانا أقول مع نفسي كم من كفاءة عراقية نجحت في خارج الوطن وتركت بصمة الإبداع في الغربة ووطنهم أولى بهم حيث اكملوا دراستهم في العراق وبعدها هاجروا لمختلف الأسباب خاصة في التسعينات عندما تمت معاقبة العراق بالحصار الاقتصادي فهاجرت أغلب الكفاءات خاصة الطبيبة الى خارج العراق وأبدعوا في عملهم في كل البلدان التي أستقروا فيها ورفعوا فعلا أسم وطنهم وأصبح الطبيب العراقي مفخرة في الأوساط الطبيبة لما يمتلكه من خبرة ومهارة وأبداع في عمله . تحية حب واحترام لكل مغترب عراقي متميز في عمله وكم اتمنى أن تهتم الحكومة العراقية بهم وترسل لهم دعوات لإقامة مؤتمرات في بغداد للاستفادة من خبراتهم الطبيبة