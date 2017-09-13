هـــل المرأة إنسان ؟

حصار ممنهج وترهيب لفظي

.سؤال حير الأوربيون طويلا فقد اجتمعوا فى عام 586م لبحث هذا الامر : هل المرأة إنسان؟ وانتهوا بعد المناقشات بأن المرأة انسان خلق لخدمة الرجل !! ولم تمض سوى 30 سنة على ذلك الاجتماع حتى أتى الرسول صلى الله عليه واله وسلم ليعلن للعالم أجمع أن (النساء شقائق الرجال)

وليعلن أن (من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة) وليعلن (رفقا بالقوارير) محمد بن عبد الله محرر المرأة الحقيقى!.

من قراءاتى البسيطة اكتشفت أن مكانة المراة ودور المرأة فى المجتمع كان أكبر بكثير أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة

عما هو عليه اليوم …فقد كانت المرأة أما وزوجة وعاملة ومجاهدة

فلماذا هذه الانتكاسة فى هذا العصر ؟لقد همش دور المرأة اليوم لدرجة أن بعض الناس أصبح يتعامل مع اسم المراة وكأنه عورة !

آه يارسول الله عندما سألك أحد الصحابة:من أحب الناس إليك يارسول الله فقلت بملء فمك أمام الناس صل الله عليك وعلى ال بيتك الطاهرين خديجة

يكفى النساء فخرا أن أول من اعتنق الدين الإسلامى على وجه الأرض امرأة (خديجة رضي الله عنها)

وإني لأتعجب وأنبهر كلما فكرت فى تصرف الرسول صلى الله عليه واله وسلم عندما نزل فزعا خائفا من غار حراء بعد نزول الوحى لأول مرة

فأين ذهب؟..

ولكنه ذهب وارتمى فى أحضان زوجته خديجة!! أي زوج هذا؟

أى علاقة زوجية هذه ؟ أي مكانة وثقة في المرأة أحسها وطبقها الرسول مع زوجته خديجة؟

نحن أمة نفتخر ان الذي ثبت رسولنا محمد واعانه فى شدته الأولى كانت امرأة نعم ونقولها بأعلى صوت؟

يقال أن المرأة نصف المجتمع ولكن حيث إن المرأة هي التي تربي النصف الآخر فأنا اقول أن المرأة هى كل المجتمع !!

وأنا على إيمان ويقين أن عزة الأمة الإسلامية لن تأتي إلا على يد أمهات أخلصن فى أمومتهم فأنجبت لنا أمثال علي بن أبي طالب عليه السلام وعمر بن عبد العزيز والكثير من صناع التاريخ.

اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن خير أمهات لجيل النصر القادم بإذن الله.

ولست أرى السعادة مـــــال

ولكن التقي هو السعيد

وتقوى الله خير الزاد ذخرا

وعند الله للأتقــى مزيد

هل المرأة إنسان ؟ .هذا السؤال ليس موضوعا إنشائيا ضمن المتن الفلسفي طرحه بعض الأساتذة يوما ما للتلاميذ بالقسم الدراسي ضمن إشكالية الكائن في العلوم الإنسانية ؟ ومايترتب عليه من تجليات ؟

هذا السؤال بقليل من الاحترام والحياء هو موضوع ندوة نظمه أشقاؤنا الأعزاء بالمملكة العريقة السعودية وذلك يوم الثلاثاء 1 مارس 2016 من طرف المدرب فهد الأحمدي في الأكاديمية السعودية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس.

لايخفى عنكم أن المرأة بالسعودية هي عورة وصوتها في الانتخابات عورة قبل أن تكون كائنا حيا وهو اختيار مذهبي وسياسي واختيارهم لطرح هذا السؤال : هل المرأة إنسان ؟ ينسجم عقلا وروحا مع تاريخ المرأة بالمملكة ويعطي الصورة الحقيقية لهيمنة ثقافة التسلط الذكوري المريض.

في مواجهة هذا القهر الممنهج، أصبح وجوبا على كل الفعاليات الحقوقية من أي وقت آخر بالدفاع جهرا عن حق المرأة في الميراث الإنساني المشترك وهو اعترافها الوجودي كإنسان لها حق الحياة وحق الاختيار في كل شيئ.

صانعو القرار في البلاد العربية، لايمكنهم استحضار المرأة سوى في البعد العددي واستخدامها في معادلات رياضية – من الرياضيات- في السلوك الانتخابي واستغلالها في إضفاء شرعيتة باعتبارها كائنا مهادنا ولا يصنع القلاقل والثورات، إنها كائن لطيف و مفيد في ضمان وبقاء الوضع على ماهو عليه، إنها مادة تخدير لاتختلف عن الأفيون سوى في طريقة الاشتعال والاستعمال.

والاحتفال بالمرأة هو رقصة من رقصات الشيطان الذي يختبئ وراء الأهاجيج والأضواء، ويشعل النار لتدفئة كل المحتفلون ولا يمر وقت طويل حتى ينطفئ اللهب وينزل الرماد على كل العيون ، إنها مشيئة الصانع للوجه الذي يريد أن يبتسم به أما م الجميع.

لقد عرفت وضعية المرأة في العراق خلال هذه السنوات الأخيرة اهتزازا وتراجعا خطيرين نظرا لما أصبحت تعيشه من مضايقات وعنف مادي ومعنوي من طرف من أصبحوا يتكلمون باسم السماء عندما حصروا المرأة بكل ملكاتها في ثنائية الحلال والحرام واستغلوا لباسها وشعرها لمحكماتها وإدراجها في جبة الشيطان الذي وجب رجمه بدون هوادة.

هل ضروريا أن نحتفل بالمرأة هذه السنة ؟ وهي تعيش أزمة وجود حقيقي ؟ وهل تستطيع أن تعلن عن نفسها علانية أمام كل الخطوط الحمر التي سطرها هؤلاء الأوصياء الجدد على الدين ؟

ثمة حصار ممنهج وترهيب لفظي يشنه العديد من الدعاة الذين دشنوا مجموعة من المحاكم المختصة ” بالأمر بالمعروف” وتحولوا إلى قضاة واتخذوا المرأة في الآونة الأخيرة كمتهمة مع سبق الإصرار وجب محاكمتها لأنها ” عورة مشؤومة ” و صانعة للشبق . إنها فتنة وجب دفنها كما كانت تدفن بالجاهلية.

العالم اليوم بأكمله يحتفل بالمرأة، ما هو السرالحقيقي في ذلك ؟ مسح تاريخي وانتروبولوجي بسيط يظهر بما لايدع مجالا للشك أن المرأة بأروبا وأمريكا كانت هي مصدر التقدم والسعادة ، أما بالنسبة للوطن العربي فالاحتفال هو نوع من السخرية والتعطيل لحقها المتآمر عليه. المرأة لاتحتاج للاحتفاء بها، بل هي في أمس الحاجة لرد الاعتبار إليها وهذا أضعف الإيمان..

أحمد عباس الذهبي – بغداد