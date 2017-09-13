ظاهرة التحرّش

رغم تقدم السنين وتطور الشعوب لا تختفي بعض العادات السيئة لدى البعض .

فظاهرة التحرش لسنين مضت كانت تسجل حالات اقل من الان .للاسف يجب ان يكون التطور خادمآ للعقول ومفتحآ للاعين المعصوبة .

يقسم التحرش لعدة انواع منها التحرش الالكتروني الذي يكون اسهل واقلل ضرر وحتى طرق معالجته بسيطة ويكون التعرض للاناث عن طريق التواصل الاجتماعي ويمكن معالجته باسهل الطرق.

ويليه التحرش الكلامي حيث يقذف الكلام ويهرب وحتى كلامه السخيف له تأثير سلبي على الانثى ويسبب لها احراجآ .

واخيرا التحرش الاكثر ضررا وهواالتحرش الجنسي ويكون عن طريق لمس جسد الفتاة وهذا ابشع نوع لما له من اضرار جسدية ونفسية اضافة لخوف الاناث عن الافصاح عن ماحدث لهن خوفآ من نظرة وظلم المجتمع لهن.

ان اسباب التحرش ترجع لاسباب نفسية بالدرجة الاولى واحيانا يكون سببه انتشار البطالة بين الشباب.

ونادرا تعاطي المخدرات او الحبوب المخدرة او احتساء المشروبات الكحولية.

اما طرق التخلص او التقليل من هذه الظاهرة فيجب معاقبة المذنب حيث يجب معاملته كمريض نفسي وليس كمجرم فممكن ان يتأثر بالسجن وتنتج مشاكل اخرى لذا يجب ان تكون هناك مؤسسات تتبنى هذا النوع من الجرائم.

سبب تحول الشاب لمتحرش هو التنشئة غير الصحيحة احيانا وغياب الوعي الديني وعدم الفصل بين الحلال والحرام، لابد من معالجة هذه الظاهر التي تؤثر على الاناث بصورة كبيره وتقلل من ثقتهن بأنفسهن ، المجتمع يقوى بتكاتف افراده وبنصرة بعضهم بعضآ بالحق.

وبالحفاظ على شرف نسائه فهذه شيم العراقيين، لذا قبل ان تنوي التحرش بأنثى اجعل نفسك بمكان زوجها او ابيها او اخيها حتمآ ستتراجع عن ذلك

لنرتقي بأفعالنا ….بتصرفاتنا …..

مـروج حسـين وحــيد