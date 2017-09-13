تربية مجلس ديالى تطالب بتصحيح عناوين 300 منتسب

الدايني لـ (الزمان): التظاهر حق مشروع يكفله الدستور

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، أن التظاهرات أمام مبنى المجلس تخلق ازدحاماً ، مؤكد بدأ مشاورات لتحديد موقع ثابت لها.

وقال الدايني لـ ( الزمان ) ، إن ( الوقفة الاحتجاجية التي خرجت أمام مبنى مجلس ديالى وسط بعقوبة انتهت بعد تسلم مطالبهم من قبل رئاسة المجلس والتي تضمنت المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد المالي والإداري ) .

وأضاف الدايني، أن ( كل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام مبنى مجلس ديالى تؤدي الى خلق ازدحام باعتبار مبنى المجلس يقع على بعد أمتار من طريق محوري يشكل شريان الحركة المرورية في بعقوبة) . واكد رئيس مجلس ديالى ، الى أن ( المجلس بدأ مشاورات حثيثة لتحديد موقع ثابت للتظاهرات والاحتجاجات السلمية في بعقوبة لتفادي تكرار الازدحامات ) . الى ذلك اعلنت المديرية العامة لتربية ديالى ، عن احالة ثلاثة مشاريع تربوية الى الشركات المنفذة من اجل المباشرة بإعادة بنائها ضمن مشاريع صندوق اعمار المناطق المتضررة بفعل العمليات الارهابية والعسكرية . واكد المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي لـ ( الزمان) ، ان ( هذه المشاريع موزعة واحدة في قضاء الخالص ناحية العظيم واثنان في قضاء المقدادية ) ، مضيفا الى ان (المشاريع تشمل هدم واعادة بناء المدارس التي تم تفجيرها بفعل العمليات الارهابية في السنوات الماضية في المناطق التي تم تحريرها بسواعد قواتنا الامنية وفصائل الحشد الشعبي ) .

بدوره اوضح مدير قسم الابنية المدرسية انيس محمد عباس لـ ( الزمان ) ، ان (الملاكات الهندسية ستباشر بأعمال الاشراف والمتابعة على هذه المشاريع بالتنسيق مع القسم الهندسي في ديوان المحافظة ) . واضاف عباس ، ان (العمل سيتم المباشرة به خلال الايام القادمة ، موضحا ان تربية ديالى اعلنت في وقت سابق عن المباشرة في اعادة تأهيل عدد من مدارسها بدعم وتمويل برنامج الامم المتحدة الانمائي وشملت هذه المشاريع المناطق المحررة والمناطق التي استقبلت الطلبة النازحين وان هذه المدارس موزعة على اقضية المقدادية وخانقين والخالص وتم انجاز قسم منها في الوقت الحاضر والعمل مستمر لإنجاز اعمال التأهيل للمدارس المتبقية الاخرى ) . الى ذلك طالبت لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى ، وزارة التربية بالتدخل العاجل لتصحيح خطأ اداري لتربويين جرى تعيينهم على ما يعرف بـبشائر الخير . وقالت نائب رئيس اللجنة نجاة الطائي لـ ( الزمان ) ، إن ( اكثر من 300 مدرس يحلمون شهادات البكالوريوس في اختصاصات مختلفة ارتكبت بحقهم اخطاء ادارية في وصف العنوان الوظيفي اثناء تعيينهم على الملاك الدائم لتربية ديالى فيما يعرف بعقود بشائر الخير قبل ثلاث سنوات وتم تدوينهم على انهم بدرجة معاون ملاحظ ) . واضافت الطائي، ان ( هؤلاء المدرسين جرى تكليفهم بشكل مؤقت لأداء مهام التدريس في المدارس لحين تصحيح عناوينهم الوظيفية لكن لم يجر اي تصحيح حتى اللحظة ) . ودعت نائب رئيس لجنة التربية والتعليم الى (ضرورة تدخل عاجل من قبل وزارة التربية من تصحيح عناوينهم والاستفادة منهم في سد الشواغر في العشرات من مدارس بعقوبة وبقية المدن الاخرى ) .