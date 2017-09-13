بعثة الحج تسجّل حالتي وفاة جديدتين في مكة

بغداد- شيماء عادل

سجلت بعثة الحج العراقية حالتي وفاة طبيعيتين بين الحجاج يوم الاحد الماضي في مكة المكرمة ليرتفع عدد الوفيات بين الحجاج العراقيين هذا الموسم الى 7 وفيات حتى الآن. وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان امس ان (حاجة وحاجا توفيا في مكة المكرمة وهما الحاجة دنيا فليح فرحان من محافظة بغداد والحاج سعيد طه خلف من محافظة صلاح الدين), واضاف ان (حالتي الوفاة طبيعيتين وسينقل جثمان المرحومة دنيا الى العراق بناءً على طلب ذويها فيما تم دفن المرحوم سعيد في مقابر تيماء بناءً على طلب ذويه), واوضح البيان ان (البعثة اعربت عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي المرحومين وان يلهمهم الصبر والسلوان داعية الله عز وجل ان يرحمهما برحمته الواسعة ويتقبلهما بقبول حسن). وكانت بعثة الحج قد أعلنت بوقت سابق وفاة ستة حجاج عراقيين في الديار المقدسة وفاة طبيعية وحادث مؤسف. وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي قد اعلن عن موافقة السلطات السعودية على منح الخطوط الجوية العراقية خمس رحلات اضافية ليصبح عدد الرحلات اليومية من السعودية 10 رحلات يوميا الى المطارات العراقية وذلك بعد مفاوضات خاضها الحمامي مع وزير النقل السعودي وسلطة الطيران السعودية واثمرت عن هذا الاتفاق مما يسهل عودة الحجاج بشكل سريع كما تم نقل قرابة 3000 حاج خلال الايام الماضية عبر مطارات البلاد العاملة. وقال مدير عام الشركة ميران فريد في تصريح سابق ان (الرحلات لا زالت مستمرة على مدى 24 ساعة منذ البدء بالتفويج العكسي لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن), واضاف أن (الطائرات مستمرة برحلات إلى مطاري جدة والمدينة بعد الاتفاق الذي أجراه الحمامي مع السلطات السعودية والذي يقضي بإجراء رحلات إلى مطاري جدة والمدينة ومنح العراق رحلات إضافية للإسراع بإعادة الحجاج).