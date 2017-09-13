القبض على شخصين آثناء سرقتهما روضة أطفال في بغداد

الجبوري يشيد بدور عمليات البصرة بتحرير المسيحيين

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على شخصين خلال سرقتهما روضة اطفال فيما اشاد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالجهود التي بذلتها قيادة عمليات البصرة بتحرير المختطفين المسيحيين الذين اختطفوا ببغداد.

وقال بيان لعمليات قيادة بغداد ان قوة تمكنت من القاء القبض علي المجرمين اثناء سرقتهما احدى روضات الاطفال في منطقة البنوك وقال الجبوري في بيان تلقته (الزمان ) إن (هذه العملية الاستباقية للقوات الأمنية ارسلت اشارة اطمئنان ايجابية للمواطنين وتوكد تحمل المسؤولية الكاملة من القوات الأمنية لفرض الامن والاستقرار في عموم البلاد) واضاف ان (مطاردة عصابات الجريمة المنظمة امر لا يقل اهمية من مقارعة الإرهاب لان الجهتين تستهدفان امن واستقرار الوطن والمواطن).ووجه الجبوري (الشكر لقيادة عمليات البصرة متمثلة بقائد العمليات جميل الشمري ومديرية استخبارات البصرة وخلية صقور البصرة على هذه العملية النوعية). وأعلنت وزارة الداخلية تحرير أربعة مسيحيين اختطفوا في ميسان، فيما أوضحت أنهم كانوا يرومون مشاهدة مباراة كرة قدم في البصرة واختطفوا لغرض الابتزاز وطلب الفدية. وفي واسط قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين قاموا بالسطو المسلح على دار تقع في منطقة كوت الحجاج في مركز المحافظة).

مبيناً أن (صاحب الدار حاول مقاومتهم فأطلقوا عليه النار وأصابوه بجروح).ولفت أن (الجناة سرقوا مبلغاً من المال ومصوغات ذهبية وسيارة ولاذوا بالفرار). مضيفاً أن (الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الجريمة بهدف معرفة هوية الجناة). وقال قائممقام بدرة جعفر ملا محمد في تصريح امس ان (نزاعا عشائريا نشب بين قبيلتين في قضاء بدرة شرقي الكوت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر).وأضاف أن (النزاع انتهى وتمت السيطرة على الموقف). نافيا (فرض حضر على التجوال في القضاء).وفي بغداد قال بيان للمفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي امس ان (الموظف ا.ح قام خلال عام 2015 بتوقيع سندات المداينة لعقارات تقع ضمن حدود اعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن). واضاف (تبين ان تلك العقارات مزورة من حيث المساحة والجنس ومخالفات أخرى في المعاملة، ونتج على اثرها صرف قرض من مصرف الرشيد بقيمة 14 مليار دينار).وأضاف أن (المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين تحايلوا على المصرف من خلال التزوير على أوراق العقارات، مما تسبب بسرقة هذا المبلغ من أموال الدولة). وأشار البيان إلى أن (لمحكمة وجدت من الأدلة المتحصلة لديها كافية لادانته بالسجن 10 سنوات وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة).