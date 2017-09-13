المؤتمر الوطني يحث على التعامل بدقة وصبر مع تلاميذ المناطق المحرّرة

نصائح للعوائل تساعد في إزالة مخاوف اليوم الأول

بغداد- شيماء عادل

تشهد الايام المقبلة بدء العام الدراسي الجديد، حيث سيعود الآلاف من الطلبة في بغداد والمحافظات إلى مدارسهم، ومنهم أبناء المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.فيما يرى عدد من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين ضرورة مرافقة الاطفال الى المدارس في اليوم الاول لتسجيلهم في المدرسة وعدم الرضوخ الى ابتزاز الاطفال عند تحججهم بالمرض او البكاء , مؤكدين الحاجة الى تعيين باحثيين اجتماعيين في كل مدرسة وتكثيف جهودهم لتقديم المساعدة للاطفال والعمل على كسر حاجز الخوف لديهم عن طريق تنظيم دورات ترفيهية ونشاطات مدرسية تحبب لهم الاجواء المدرسية. وقالت الباحثة الاجتماعية فوزية العطية لـ(الزمان) امس ان (الامور التي يجب ان تؤخذ بالحسبان من قبل الهيئات التدريسية والمؤسسات والجهات المعنية الاهتمام بالاطفال وقبل ايام من بدء العام الدراسي واول ايامه في المدرسة, ففي السابق كانت المدارس تعطي دورات للتعليم المستمر للمعلمين والمعلمات من اجل تعليمهم الطرق السليمة للتفاهم وتعليم المراحل الابتدائية والمتوسطة وكان هناك نوع من التواصل والتجاوب من المعلمين والتعليم العالي والثقافة ).

منظومة التعليم

واضافت ان (منظومة التعليم في تدهور مستمر حاليا وان المجتمع يعاني ويلات الحروب والوضع الاقتصادي وليس هناك اهتمام بالتعليم ولا ملاكاته وبالتالي نشاهد اغلب الاسر تحاول تشجيع اطفالهم تسجيلهم في دورات تدريبية من اجل كسر حاجز الخوف لدى الاطفال في اليوم المدرسي الاول ). مشيرة الى (ضرورة قيام الاسر باشراك اطفالها في دورات صيفية او دورات لتعلم الفنون قبل ان يبلغ السادسة من عمره وبالتالي سوف لن يجبر الاسر من اصطحاب اطفالهم والبقاء بجانبهم كونه يجد بيئة غريبة واشخاصا لا يعرفهم او يخشى التعرف عليهم وبالتالي سوف تشكل عنده عقدا نفسية واضطرابات نتيجة لبقائه في مكان يخشاه وتكون النتيجة بانه يلجأ الى اسلوب الهرب من المدرسة او البكاء المستمر لهذا ننصح الاسر بضرورة الاهتمام بالاطفال في مراحلهم الاولى للدراسة وترغيبهم بالمدرسة والدراسة عن طريق شراء مستلزمات دراسية جميلة له وادوات يستخدمها اثناء الاستراحة اضافة الى اصطحابهم في اول يوم دراسي الى مدارسهم ).من جانبه قال احد المعلمين ان (الوسيلة الاهم لتخليص من التوتر والقلق لدى الاطفال هو اهتمام الاسر بهم والحذر عند التعامل معهم كأن يقوم الوالدان باصطحاب طفلهم الى المدرسة وتوصية احد المعلمين به والافضل ان يوصي اهل الطفل احد اقاربه ليساعده على التأقلم على جو المدرسة ), وقالت المعلمة نادية ابراهيم ان ( اياما تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد وبالطبع هناك الآلاف من الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة للمرة الأولى وكذلك هناك الآلاف انتقلوا من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة من الجنسين مشكلة الخوف من المدرسة إحدى المشاكل التي تواجه كثيرا من الأسر وإن كان الأمر الآن أقل عن ذي قبل أي قبل عشر أو حتى خمس سنوات), واضافت ان (مشكلة الخوف من الذهاب الى المدرسة تبدأ عادة مع الأطفال الصغار دون مقدمات فيفاجأ الأهل في الصباح وقت الذهاب إلى المدرسة بالطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة ويشكو من آلام في البطن ويبكي وقد يحاول التقيوء ويُلقي بنفسه على الأرض ويدعي انه يعاني الالم هذه المشكلة تجعل الأهل يقعون في حيرة فكثير من الأحيان يرضخ الأهل لمطلب الطفل ويتركونه يبقى في المنزل وبعد أن يسمحوا له في البقاء بالبيت تذهب جميع الأعراض الجسدية التي كان يشكو منها الطفل فيتوقف عن البكاء وتذهب آلام البطن أو الصداع وكل ما كان يدّعي بأنه يُعانيه هذه المشكلة تجعل الطفل يتمادى في هذا الأمر ويكرّر ما فعله في اليوم التالي مما يجعل الأهل يقعون في حيرةٍ في كيفية التعامل مع الطفل الذي يرفض الذهاب إلى المدرسة ويشعرون بأنهم في ورطة من عدم قدرة ابنهم على الذهاب إلى المدرسة مرة آخرى). في حين قال مدير احدى المدارس سالم كاظم ان (مشكلة رفض الاطفال الذهاب إلى المدرسة يعانيها كثير من الأسر وكذلك المدارس خاصةً في بداية العام الدراسي حيث ان صعوبة هذه المشكلة قد تُصبح مزمنة ويتوقف الطفل أو الطفلة عن الذهاب الى المدرسة بشكل نهائي أو يُصبح تغيّبه مستمراً بسبب قلة حيلة الأهل في التغلّب على هذه المشكلة وفي كثير من الأحيان خاصةً عند الأطفال الصغار).

اصطحاب الاطفال

اضاف ان (الطريقة الانسب للتغلب على هذا الخوف لدى الاطفال هو ان يقوم الاب او الام بإصطحاب الطفل أوالطفلة إلى المدرسة تشجيعاً له على البقاء في المدرسة وهذا قد يستمر لايام طويلة تصل إلى شهر أو أكثرلحين ان يتأقلم الطفل على جو المدرسة ويتعرف على اصدقاء جدد بالامكان قضاء الوقت معهم على الرغم من ان هذه الطريقة ستؤثر على حياة الأسرة فالأب يضطر للتغيّب عن عمله والوالدة قد يكون لديها أطفال آخرون بحاجة لرعايتها وكذلك واجباتها المنزلية), مشيرة الى ان ( حل مشكلة رفض الذهاب إلى المدرسة او خوفهم منها يكون بأن لا يخضع الأهل لابتزاز الطفل فإذا رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة يجب على والده أو والدته إجبار الطفل على الذهاب إلى المدرسة حتى لو كان يبكي ويرمي بنفسه على الأرض أو يشكو من آلام في بطنه أو صداع أو أي ألم عضوي فيجب أخذه إلى المدرسة وعدم السماح له بالغياب عنها)

داعيا الى (ضرورة ادخال الاطفال قبل سن الدراسة الى الروضة او دورات لتعليم مختلف الفنون من اجل الاختلاط مع اقرانه وان يهيئ عقل الطفل لاستقبال المواد ويسهل عليه حفظها ما يتم منحه في المدرسة). فيما يرى خبراء علم النفس أن بعض الأطفال يمثل لهم العام الدراسي الجديد مصدر قلق .وقال الخبراء في تصريح امس أن( العام الدراسي الجديد قد يمثل نوعا من الضغط النفسي خاصة في السنة الانتقالية مثل الذهاب من الحضانة إلى المدرسة الإبتدائية أو الذهاب إلى مدرسة جديدة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأصدقاء أو ظهور معلم جديد), واضاف أن( تلك المخاوف من العام الدراسي الجديد سوف تتلاشى وتلك السلوكيات الضارة ستكون مؤقتة ويجب على الوالدين هنا تقديم الدعم، خاصة أن هناك بعض الأطفال الذين يشتد القلق لديهم ويحتاجون لمنهج خاص في التعامل). ونصح خبراء علم النفس الآباء الذين يعتقدون أن (طفلهم سيكون عصبيا للغاية في اليوم الأول أن يقوموا بزيارة المدرسة مرات عدة قبل البدء بالدراسة ومساعدة الطفل على التنقل بين القاعات، ومعرفة أين تقع الصفوف والحمامات والكافتيريا والملعب وأيضا يمكن للآباء أن يقوموا بطلب دعم إضافي من المعلم أو المختص النفسي في المدرسة أن يلاحظ طفله ويقدم له المساعدة وقت الحاجة كما يمكن طلب إشراك الطفل في أي نشاط ليتخلص من القلق ويجب على الآباء أيضا التحكم في قلقهم وعدم إظهاره لأطفالهم. وأكد الخبراء ضرورة استمرار إرسال الأطفال إلى المدارس وعدم مساعدتهم على الهروب من مخاوفهم حتى لا تزداد الأمور سوءا ويزداد القلق والخوف عندهم .فيما طالب حزب المؤتمر الوطني العراقي التعامل بدقة وصبر مع الطلبة الذين عاشوا مع داعش، مؤكدا ان الانتصار الحقيقي يتمثل في بناء البشر قبل الحجر.

عام دراسي

وقال الأمين العام للمؤتمر آراس حبيب في بيان امس إن (العام الدراسي الذي بدأت تباشيره يشكل تحدياً بالقياس إلى السنوات الماضية وأن التحدي الأكبر هذا العام هو كيفية التعامل مع مئات الآلاف من الطلبة النازحين ممن عادوا إلى مدنهم), واضاف ، إن (الطلبة النازحين خضعوا لنحو ثلاث سنوات لسيطرة المتطرفين، الأمر الذي يتطلب دقة وصبر في التعامل معهم، خصوصاً أن الإرهابيين وعبر شتى الممارسات ومختلف الطرق حاولوا غسل أدمغتهم), وأشار حبيب إلى، أن (الحاجة ماسة لتأهيلٍ نفسي ومجتمعي), مشددا على ان (الإنتصار الحقيقي يتمثل في بناء البشر قبل الحجر). .