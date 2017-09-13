نبض القلم

برج الفتاة والقدر المحتوم – طالب سعدون

من يزر مدينة ( اسطنبول ) التركية يطالع عينيه ( برج الفتاة) شاخصا عند المدخل الجنوبي لمضيق البسفور من الجانب الاسيوي ، يجلب الانتباه في إرتفاعه في عرض البحر ، وتدفع اسطورته ( مبنى ومعنى ) ، الزائر للمدينة لرؤيته عن قرب ، واستطلاع ليس فقط ما في داخله ، والاستمتاع بما فيه من وسائل للراحة والترفيه ، ويجد ما يشتهي من المأكولات والمشروبات ، وكذلك ما حوله من اجواء خلابه ساحرة ، وانما للاطلال منه ايضا على مدينة اسطنبول ومعالمها الكثيرة ، وجسر البسفورالقريب منه ، وحركة البواخر والمراكب التي تمر حواليه …

نُسجت عن هذا البرج او ( المنارة ) كما يسمى ايضا الحكايات ، وأخذ تسميته وأهميته منها ، ومن اشهرها أن أحد السلاطين رأى في المنام رؤيا ( قضت مضاجعه ) ، وأرقته ، ونغصت عليه حياته ، وجعلته في قلق دائم ، وتفكير مستمر لخلاص ابنته مما رأه ، وهو أن حية ستلدغها في عيد ميلادها الثامن عشر وتموت بسببها ..

فكيف يبعدها عن اليابسة ، ويجعلها في مأمن من وصول الحية اليها .. فوصل بتفكيره الى أن يبتي لها برجا في البحر ليبعد عنها الخطر ، بعد ردم جزء من مضيق البسفور ، وبذلك تصور أنه سيضمن سلامتها ، ويمنع وصول ما يقلقه اليها …

لكن القدر لا يعرف الحواجز والموانع والحدود ، اذا كتب على الانسان … و( يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ).. فقد تسلل ثعبان اليها مع سلة فيها فاكهة قدمت اليها بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر وهي في هذا البرج المنعزل عن ( العالم الخارجي ) ، عدا والدها طبعا ، الذي كان في تواصل دائم معها ، ولدغها هذا الثعبان ( المتسلل ) عبر البحر وماتت …

وبذلك اصبحت اسطورة أقرب الى الخيال وحكاية تتداولها الالسن والكتب …

ولا نريد في هذه الاسطر أن نتناول هذا البرج ذا الطوابق الستة ، بارتفاع 23 م ، ومراحل تقدمه واستخداماته المختلفة الى إن استقر على وضعه الحالي كمعلم سياحي وتاريخي مهم في اسطنبول ، بل أن نأخذ العبرة منه وهي :

أنه ليس هناك خلاص من القدر المكتوب والمحتوم مهما حاول الانسان أن يتجنبه ، وقد يأتي اليه ( من حيث لا يحتسب ) ..

( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ) .. الى أن يحين موعده …

وبهذه القصة المأساوية .. يمكن أن يعد برج الفتاة في اسطنبول اسطورة يختصر فلسفة ( الاقدار والمانيا ) التي يعجز الانسان من أن يجد تفسيرا لها ، في بعض الاحيان ، وفي مواقف معينة غير ان يستسلم لها ويفوض أمره الى الله …

ولا راد لحكمه …

وكم من اشخاص فروا من مناطق الخطر في مواقع القتال ، وماتوا (حتف انوفهم) في بيوتهم .. أو في حوادث لا علاقة لها بجبهات القتال ، وكان أسلم لهم ، وآمن لو ظلوا في مواقعهم القتالية …

وكم من أخرين غادروا بلدانهم خوفا من الموت بسبب ما تتعرض له من كوارث وحوادث وحروب وماتوا خارجها …

( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدري نفس باي ارض تموت ، إن الله عليم خبير ).. ..

وبهذه القصة يكون برج الفتاة قدم درسا لزائره عن القدر والقلق والمستقبل .. فلا يقلق الانسان كثيرا على غده ، ما دام المستقبل في الغيب ولا يعلمه الا الله .. ويعيش حاضره بكل ابعاده ، ولا يحمله متاعب الامس وقلق الغد ، فيخسر كل شيء ، وعليه ان يعيش حياته كما ارادها سبحانه وتعالى لنا ببساطة واطمئنان وتسامح وعدل وتعاون ومحبة ، ولا يظلم أحدا بما في ذلك نفسه ، لانه لا يعرف موعده مع قدره ، فقد يأتيه بغتة ، او متسللا من مأمن ، ومن حيث لا يدري …

درس أخر …وهو أن المال ليس كل شيء في الحياة ، ولا المنصب ، ولا يمكن ان يدفعا ما كتبه الله …

كلام مفيد :

رب سكوت خير من كلام ..

وضمن هذا المعنى قال الامام الشافعي :

يخاطبني السفيه بكل قبح

فأكره أن كون له مجيبا

يزيد سفاهة واُزيد حلما

كعود زاده الاحراق طيبا

وبالمضمون نفسه قال الشافعي ايضا :

قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم :

إن الجواب لباب الشر مفتاح

والصمت عن جاهل أو أحمق شرف

وفيه أيضا لصون العرض إصلاح

ألم تر الاُسد تُخشى وهي صامتة

والكلب يُخزى لعمري وهو نباح