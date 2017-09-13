الزراعة تنفّذ حملة تلقيح ضد مرض جدري الأغنام والتسمم

علاوي يدعو إلى دعم الإستثمار لتطوير البنية الإقتصادية

بغداد – داليا احمد

اكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي اهمية وضع استراتيجيات متكاملة لدعم الصناعة والمشاريع الزراعية والاروائية ودعم قطاعي الاستثمارات والخاص في تطوير بنية العراق الاقتصادية.

وقال علاوي في بيان تلقته (الزمان) امس خلال لقائه سفير البرازيل لدى العراق ميغيل جونيور ماغالهايس ان (من الاهمية وضع استراتيجيات متكاملة وثابتة لدعم الصناعة بالاضافة الى المساهمة في احياء المشاريع الزراعية والاروائية والثروة الحيوانية).

مشاريع تنموية

داعيا (البرازيل للمساهمة في دعم قطاع الدولة والقطاع الخاص والى تبني مشاريع تنموية والمساهمة وفق منظور الشراكة بتنمية البلاد لما لذلك من انعكاسات ايجابية في تنشيط الاقتصاد الوطني وتطوير بنية البلاد الاقتصادية. حضر اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية البرازيلية).

فيما اكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري ان الإعلام يستطيع أن يؤدي دورا أساسيا ومحوريا يمكن من خلاله شحذ الهمم وتوجيه الفلاحين والمزارعين للتهيئة والاستزراع للموسم الزراعي المقبل.

وقال في بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (زيادة الجهود الاستثنائية بغية الاستمرار بتسليط الضوء على ماوصلت إليه الوزارة من تزايد نسب الانتاج من المحاصيل الرئيسية ومنها محصول الحنطة ، وتسليط الضوء على الطرق الاروائية في سقي المزروعات من خلال استخدام تقانات الري الحديثة التي أسهمت في زيادة الانتاجية للمحاصيل الزراعية، وتوجيه الفلاحين من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة لدى الوزارة ومنها البرنامج الزراعي).

فيما استكملت دائرة البيطرة التابعة للوزارة حملة التلقيح المجانية للفترة من 10/9 ولغاية 19/10/2017 للوقاية من مرض الجدري للأغنام والتسمم المعوي للماعز والاغنام وإلتهاب الجلد العقدي للأبقار والجاموس .

واضاف البيان ان (الحملة شارك فيها أكثر من 250 فرقة بواقع 750 طبيباَ بيطرياَ ومساعدأ بالاضافة الى موظفي الاجور اليومية العاملين في المستشفيات البيطرية في عموم العراق بمشاركة 200 عجلة لتنفيذ تلك الحملة), واوضح ان (الحملات الوقائية ضد الامراض المختلفة تعد من أولويات دائرة البيطرة لدورها المهم في حماية الثروة الحيوانية).

وتابع ان (مديرية زراعة محافظة الديوانية ناقشت في ندوة إرشادية أهمية استخدام الباذرات المسمدة والتقانات الحديثة في العملية الزراعية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي).

مركز ترشتدي

واضاف البيان ان (الندوة الإرشادية عقدت في المركز الإرشادي التدريبي في المحافظة وشهدت مناقشة عدد من المحاور منها آلية عمل الباذرات المسمدة وأهمية استخدامها في الحقول والبساتين، وكيفية إدامة الباذرات والاهتمام بها، أنواع التقانات الحديثة المستخدمة في العملية الزراعية، وضرورة استخدامها لتطوير القطاع الزراعي وتسهيل عمل الفلاحين والمزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل والخضر وتحسين نوعيتها.

من جهة أخرى عقدت مديرية زراعة كركوك اجتماعا موسعا لمناقشة أهم المستجدات والاستعدادات الجارية لتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2017-2018 وبحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الشعب والوحدات الزراعية في المحافظة).