جامعة بريطانية تدرس إلغاء الكتابة باليد في الإمتحانات

كلية الإعلام لـ (الزمان): التزوير وتجهيز المختبرات وراء عدم التطبيق

بغداد ــ داليـا أحمـد

عبر اكاديميون عراقيون عن وجهات نظرهم ازاء دراسة جامعة كيمبريدج البريطانية الغاء الكتابة باليد في الامتحانات والاعتماد على الاجهزة الالكترونية. عازين فشلها في الجامعات العراقية الى سهولة التزوير وصعوبة تجهيز المختبرات بالاحتياجات كافة من اجهزة حديثة وصيانة مستمرة وسط موازنة ضعيفة.

فقال عميد كلية الاعلام هاشم حسن لـ (الزمان) أمس ان (اعتماد التكنولوجيا في الجامعات يعد مرحلة تطويرية ولاسيما ونحن في العقد الثاني من الالفية الثالثة ففي كلية الاعلام تم اختبار الطلبة في الدراسات الاولية لاداء الامتحان النهائي لمادتي الحاسوب والصحافة الالكترونية بعيدا عن الامتحانات الروتينية بالكتابة بخط اليد).

وأضاف ان (الكلية اعتمدت في تدوين بيانات الاساتذة والطلبة عبر بيانات الكترونية ولكل فرد رمز خاص به يمكنه التواصل مع الكلية بكل سرية وتقديم اي طلب من خلاله).

واوضح حسن ان (التحول التكنولوجي في الكلية جاء لرفع الكليات الانسانية واعتماد التقنيات الحديثة والمتطورة في سياقات ونظام عملها),مشيرا الى ان (من اكبر المعوقات التي تعانيها الجامعة هي افتقارها الى البنى التحتية وتعزيزها بالموازنة لتجهيز المختبرات بالحواسيب الضخمة والمتطورة الحديثة). فيما قالت الاكاديمية فوزية العطية لـ (الزمان) أمس ان (العمل المستمر لتطوير الخطة العلمية في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يسهم في رفع المستوى العلمي داخل البلاد ولاسيما اعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتطورة).

اجابات الطلبة

واكدت ان (اعتماد امتحانات الطلبة الكترونيا من الممكن ان يشهد تلاعبا وتزويرا باجابات الطلبة لذلك في حال العزم على تطبيق هذه الخطوة في الجامعات يجب ان تكون هناك دراسة متكاملة بجميع المفاصل والجوانب السلبية والايجابية للسيطرة على عدم التلاعب بكل سرية وامنية للخطة واداء الطالب).

وأضافت العطية ان (من اسوأ القرارات التي درستها الوزارة هي استقلالية الجامعات لكل محافظة على حدة اي ان الجامعة تكون مخيرة في تحديد المواد التي تدرسها والاسئلة التي تختبر بها الطلبة وغير ذلك من الامور وبالتالي فان الخطوة تكون عبارة عن دعوة لتعزيز روح العشائرية في البلاد وبداية لخلق المشاكل التي يصعب السيطرة عليها حكوميا).

واشارت الى ان (هناك اختبارات بديلة للطلبة تعتمد عليها جامعات دول الغرب ومنها الامتحانات المفتوحة اي تقديم الطالب الاختبار وسط مكتبة له حرية البحث عن الاجابات في الكتب المحيطة به لذا اجد هذا الاختبار اكثر رقيا ويسهم في اعتماد الطالب على البحث وعدم الاكتفاء بالمناهج المقدمة له والمقررة كي يحفظها غيبيا ويؤدي الامتحان وكأنه اختبار له مدة من الزمن للنسيان لذلك تخرج الجامعات سنويا اعدادا هائلة من الطلبة غير القادرين على تأدية واجباتهم الوظيفية بشكل كاف).

امر سهل

بينما قالت الاكاديمية التربوية أمل أحمد لـ (الزمان) امس ان (النظر الى ما تقوم به الجامعات في دول الغرب وتقليدها ليس بالامر السهل ربما هناك بعض النقاط التي تلائم المسيرة العلمية داخل البلاد الا انها ليست ناجحة بالشكل المطلوب حقا نظرا لاختلاف الظروف والسياسات بين البلدان العربية والغربية).

واضافت ان (الوزارة اذا ما رغبت في تطبيق خطة علمية يجب عليها دراسة الوضع الذي يحيط البلاد من اعداد المفسدين والمخربين ثم من بعد ذلك دراسة اقبال الطالب ومدى نجاح الخطة في الجامعات العراقية على سبيل المثال الغاء الكتابة باليد في الامتحانات في الجامعات البريطانية ربما ستنجح هذه الخطوة في الغرب لكن لو تم تطبيقها في العراق ستشهد تلاعبا في تلك الاجابات بشكل اسهل من الاوراق المغلقة التي يتميز بها خط الطالب واي تلاعب من السهولة ان يكشف).

واوضحت أحمد ان (الخطة تحتاج الى تجهيز المختبرات بالاجهزة الالكترونية وباعداد هائلة تكون قادرة على سد حاجة الطلبة وهذا ايضا يعد عائقا اخر امام الوزارة لانها ستكون بحاجة الى موازنة خاصة للتجهيز فضلا عن موازنة سنوية من اجل التحديث والصيانة المستمرة لتلك الحاسبات).

فيما تعتزم جامعة كامبريدج البريطانية، الغاء الكتابة بخط اليد للطلبة في الامتحانات، والسماح باستعمال الاجهزة الالكترونية في الكتابة.

وقالت أستاذة التاريخ في الجامعة سارة بيرشال في تصريح اننا (في كليتنا نواجه مشكلة رداءة خط اليد منذ أعوام والصعوبة تتزايد عاما بعد عام).

واضافت أن (خط اليد لم يعد فنا كما كان من قبل عند الأجيال الجديدة من الطلبة ولم يعد الكثيرون يعيرونه اهتماما).

واوضحت بيرشال إن (الجامعة تدرس فكرة الغاء الكتابة بخط اليد، بسبب تزايد عدد الطلبة الذين يعتمدون على الكمبيوتر والأجهزة الألكترونية الأخرى في تدوين المعلومات خلال المحاضرات).

ويذكر ان كلية التاريخ في الجامعة بدأت، مشروعا يسمى استراتيجية التعليم الرقمي، وهو الآن مطروح للتعميم،.

ودعت خبيرة الخط تريسي تروسل الجامعة إلى دعوة الطلبة لمواصلة الكتابة باليد وتدوين المعلومات باليد خاصة في المحاضرات.

خط اليد

وقالـــت أن (خط اليد يقوي الذاكرة ويساعد على رفع مستوى الفهم والإدارك وعلى تثـبيت المعلومات).

فيما قال نائب رئيس جامعة باكنغهام فيرى أنتوني سلدون في تصريح أنه (من الضروري أن تنتقل الجامعات إلى الكتابة بالأجهزة الالكترونية لأن الكتابة يدويا تدهورت كثيرا وسيزداد في الأعوام المقبلة).

وقد ابدى بعض الخبراء تخوفهم من أن يؤدي إلغاء الكتابة باليد في الامتحانات بالجامعة والسماح باستعمال الأجهزة الألكترونية إلى انتشار الظاهرة في المدارس الثانوية والابتدائية بعدها.

وقال متحدث باسم كامبريدج إن (مراجعة الجامعة لطريقة إجراء الامتحانات جاء بعد تعبير عدد كثير من الطلبة عن قلقهم لأنهم نادرا ما يكتبون بيدهم في دراستهم).