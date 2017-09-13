الكويت تطلق برنامجاً لدعم القطاع الطبي العراقي

الصحة تنفي إنتشار مرض الطاعون الأسود في الرصافة

بغداد – قصي منذر

اكدت دائرة صحة بغداد الرصافة، عدم انتشار مرض الطاعون الأسود المميت كما روجت له بعض مواقع التواصل الاجتماعي ,نافية حدوث اي حالة من الوفيات الخاص بمرض الطاعون.

وقال مدير اعلام الصحة قاسم عبد الهادي في تصريح امس ان (هذا المرض انقرض من وقت طويل في العراق ولم تسجل دائرة الرصافة بشكل خاص والعراق بشكل عام اي حالة اصابة).

فرق خاصة

وأضاف ان (الدائرة تعمل ومن خلال الفرق الخاصة بمكافحة نواقل الامراض في شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية بحملات مستمرة، وفي جانب الرصافة ومنطقة السعدون والبتاوين بشكل خاص وكان اخرها قيام فريق من شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية بأجراء حملة مكثفة لمكافحة القوارض في منطقة البتاويين وتم توزيع الطعوم السمية وكذلك تعفير جحور القوارض في المنطقة).

وأوضح عبد الهادي ان (هذه الاجراءات التي تستخدمها شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية هي للحد وتقليل الحد من انتشار القوارض ولاسيما ان كل اثنى من القارض تولد في السنة من 500-600 مما يصعب السيطرة، فضلا عن وجود بيئة غير جيدة من خلال تكدس النفايات وقدم شبكة المجاري التي تسهم في انتشار القارض وغيرها من الاسباب التي تصعب السيطرة عليها).

وعلى صعيد اخر اعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن اطلاق مشاريع صحية عاجلة في العراق ضمن منحة 100 مليون دولار الأخيرة التي خصصها الصندوق لإعادة اعمار العراق.

وقال ممثل صندوق التنمية نواف محمد الذي يزور العراق في تصريح امس ان (الصندوق سيطلق الخميس المقبل 15 مليون دولار من مبلغ المنحة الكلي لتنفيذ مشاريع صحية عاجلة في ثماني محافظات عراقية). وأضاف ان (المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة العراقية ستركز على إعادة بناء المراكز الصحية المدمرة وتجهيزها بالمعدات والأدوات الطبية لاستقبال السكان النازحين).

وأوضح محمد ان (الحاجة الماسة لإعادة الاستقرار في تلك المناطق دفعت التنمية لإطلاق البرنامج العاجل بالاتفاق مع صندوق إعادة اعمار العراق).وكان الصندوق الكويتي وقع مع صندوق إعادة الاعمار العراقي في نيسان الماضي على منحة 100 مليون دولار يخصص منها 97 مليون دولار لقطاع الصحة والباقي للقيام بمسح للأضرار بالمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية. وكشف محافظ بغداد عطوان العطواني عن فتح افاق جديدة للتعاون الاستثماري مع تركيا.

افاق جديدة

وقال بيان امس ان (العطواني اكد خلال استقباله السفير التركي فاتحي يلدز عن فتح افاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين).

مشيرا الى (تلقيه دعوة رسمية من رئيس بلدية اسطنبول لزيارة تركيا ولقاء الشركات الاستثمارية – التركية الرصينة).

واضاف العطواني خلال اللقاء ان (من الاهمية التعاون في مجال القطاعات الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن كالكهرباء والصحة والنظافة والنقل وغيرها)، مشددا على (تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخول الشركات الاستثمارية في المرحلة المقبلة).