خبيرلـ (الزمان ): إعادة تشغيل مصفى الأنبار خطوة موفّقة

الإعمار يبحث مع بنك التنمية الألماني تمويل مشاريع نينوى

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بغداد- شيماء عادل

بحثت وزيرة الاعماروالاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع أوسي مع وفد بنك التنمية الالماني تمويل عدد من المشاريع الخدمية في محافظة نينوى من خلال القرض المقدم من الحكومة الالمانية.

وقالت اوسي في بيان للوزارة تلقته (الزمان ) امس أنه (تم في اللقاء بحث ومناقشة القرض الالماني المخصص للوزارة والبالغ 100 مليون يورو، لتمويل مشاريع الطرق والجسور والماء والمجاري في المحافظة كمرحلة اولى حيث قدمت الوزارة قوائم بعدد من المشاريع المقترحة والمهمة لأعادة تأهيلها).

آلية تنفيذ

واضافت انه (تم كذلك مناقشة آلية تنفيذ هذه المشاريع والشركات الاستشارية التي ستقوم باعداد وثائق العطاءات والاشراف على تنفيذها والاليات والمعايير التي تعتمدها الوزارة لادراج مشاريع الاعمار وتأهيل البنى التحتية والتي ستمول من القرض المقدم من الحكومة الالمانية ), واكدت ان ( الوزارة تطمح ان يسهم القرض المقدم باكمال المشاريع المتوقفة في قطاعات الطرق والجسور، المجاري، الماء في المحافظة ، لما لهذه المشاريع من اهمية في توفير الاجواء الملائمة لتشجيع عودة النازحين الى مناطقهم).واوضحت اوسي انه( سبق وان تم الايعاز لملاكات الوزارة في المحافظات المحررة بأعداد الكشوفات والاحصائيات اللازمة للمشاريع المتضررة والمتوقفة وتخمين المبالغ اللازمة لأنجازها وتمويلها من هذا القرض لتكون في خدمة اهالي تلك المحافظات، حيث سيتم ادراج المشاريع في المحافظات حسب سلم الاولوية والاهمية الانية اليها). واشارت الى ان ( الوزارة تمتلك عددا من الشركات المتخصصة ولديها الكفاءة والقدرة على تنفيذ مشاريع خدمية كبرى في عموم المحافظات، كما تسعى لتشجيع الشركات الاجنبية الرصينة للدخول الى السوق العراقية في المجال الاستثماري من اجل تنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية والتي هي على تماس مباشر مع المواطنين ، وايجاد مصادر التمويل لها وفق الضوابط والقوانين لغرض استكمالها وانجازها بالسرعة الممكنة ووفق المواصفات الفنية المطلوبة). ونقل البيان عن الوفد انه ( ثمن موقف الوزارة في جهودها ومتابعتها لاعادة اعمار المناطق المحررة ).مؤكداً (اهتمام الحكومة الالمانية في تطوير العلاقات مع العراق ودعم جهود الحكومة العراقية في مجال اعادة الاعمار في المناطق المحررة) .وعلى صعيد اخر اعلنت الوزارة عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع تأهيل شارع المكينة بمحافظة البصرة. وتابع البيان ان ( الملاكات الهندسية والفنية في شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية التابع للوزارة تواصل العمل في تنفيذ المشروع المذكور ، الذي ينفذ عن طريق إدارة مشاريع البصرة التابعة للشركة ), واضاف البيان ان (الشركة تسعى لانجاز المشروع ضمن المدد المحددة وتواصل اعمالها من اجل إنجازه ضمن الموعد المحدد له بعد ان وصلت نسبة الانجاز الى 90بالمئة ).

تنفيذ اعمال

مشيراً الى( فقرات العمل في المشروع الذي يبلغ طوله 1,300 متر لكل ممر تضمنت قلع الكربستون والمقرنص القديم وتنفيذ اعمال المجاري والمنهولات والساقيات بالإضافة إلى قشط الاسفلت القديم واعادة اكسائه بسمك خمس سنتمرات ).واوضح البيان ان (الوزارة اعلنت عن الوصول للمراحل الاخيرة من صيانة واكساء الممر الثالث لمشروع تطوير بوابة الناصرية ،في محافظة ذي قار الذي يشتمل على صيانة واكساء ثلاث ممرات وان مديرية بلدية الناصرية التابعة تواصل العمل في المراحل المشروع المذكور وهي الان في المراحل الاخيرة لانجاز اكساء الممر الثالث بطول 600متر وعرض خمسة امتار بواقع 3000 متر مكعب من مادة الاسفلت ).واضاف ان ( هذا الممر يمتد على يمين البوابة وصولا الى محطة الناصرية لتوليد الــــــــطاقة وان ، العمل مستمر في المـــــــــمر الوسطي المحاذي للشارع بطول 600 متر وبعرض ( 4.5 ) امتار فضلاً عن الأستمرار بأعمال أكساء الممر المحاذي على يسار البوابة بطول 170 مترا وعرض 7 امتار و ان مديرية البلدية مستمرة بأعمالها لحين أنجاز هذا المشروع الحيوي والستراتيجي وبالجهود والأمكانيات الذاتية ، والذي ياتي ضمن خطتها للنصف الثاني من العام الحالي المرحلة الثالثة ).وتابع البيان ان (الوزارة انجزت نسبة 75 بالمئة من أعمال صيانـــة وأكساء شوارع في محافظة ميسان من أعمال صيانة 14 شارعاً رئيسياً في حيي البتول والزهراء في الجانب الأيمن لقضاء علي الغربي التابع للمحافظة وان هذه الحملة تأتي ضمن خطة العام الحالي للنهوض بالواقع العمراني والخدمي في جميع الأقضية والنواحي من المحافظة ).

الى ذلك عد الخبير النفطي حمزة الجواهري خطوة وزارة النفط بأعادة تأهيل مصفى كي 3 في محافظة الانبار بالخطوة التي تستحق الثناء والتوفيق. مشيرا الى ان المصفى سيسد حاجة المحافظة والمناطق القريبة منها بالمشتقات النفطية.

وقال الجواهري لـ(الزمان) امس ان (هذا المصفى قديم وقد توقف قبل دخول داعش اي عام 2012ولكن بعد تحرير عدد من المحافظات من داعش قامت الوزارة وبجهود مشكورة أجراء تحديث على هذا المصفى وبالطريقة التي يمكن من خلالها زيادة الطاقة الانتاجية له).

اعادة تشغيل

واضاف ان (اعادة تشغيل هذا المصفى سيكون له اهمية كبيرة للمحافظة والمناطق القريبة منها وسيعمل على سد احتياجات المحافظة والمناطق المحيطة المنتجات النفطية كون هذا المصفى يعد واحد من بين مجموعة كبيرة من المصافي الصغيرة القديمة جدا اعيد تأهيلها بأيد عراقية وبصناعة عراقية للمنشأتها التي تم اضافتها اليها واعادة العمل بها), واوضح الجواهري ان (اعادة تشغيل المصفى تعد خطوة مهمة ومباركة من قبل الوزارة التي قامت بتجديد المصافي القديمة واضافت وحدات جديد من اجل زيادة طاقتها الانتاجية).

من جانبه أكد رئيس مجلس قضاء حديثة التابع لمحافظة الانبار خالد سلمان أن مصطفى كي 3 سيباشر العمل به خلال الأيام المقبلة.

وقال في تصريح امس إن (مصفى كي 3 في القضاء سيباشر العمل به خلال الأيام القليلة المقبلة بعد وصول مادة النفط الخام الى القضاء من وزارة النفط), وأضاف أن (المصفى تم تشغيله في وقت الحصار على حديثة عام 2015 ومن ثم توقف).

مشيرا الى أن (المصفى سعته 10 الاف برميل يوميا وهذه خطوة كبيرة للمحافظة بأن يعود العمل بالمصفى). ويذكر ان مصفى كي 3 في حديثة توقف العمل فيه قبل دخول تنظيم داعش الى المحافظة في عام 2012، واعيد العمل به في عام 2015 بعد حصار التنظيم للقضاء وتمت الاستفادة من المشتقات النفطية فيه.