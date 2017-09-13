الجعفري يشارك في إجتماعات الجامعة العربية

خارجية البرلمان لـ (الزمان): القنصلية العراقية في فلوريدا تتابع وضع الجالية بعد إعصار إيرما

بغداد- شيماء عادل – محمد الصالحي

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان القنصلية العراقية في ولاية فلوريدا الامريكية تتابع عن كثب وضع الجالية العراقية ازاء اجتياح اعصار ايرما.

وقال عضو اللجنة ريناس جانو محمد لـ(الزمان) امس ان (العراق يمتلك قنصليات في جميع دول العالم مهمتها متابعة شؤون الجالية العراقية في تلك الدول وبالتاكيد ان القنصلية العراقية في فلوريدا تـــــــتابع وضع العراقيين هناك وتتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحمايتهم)، ان( جميع سكان المناطق المنكوبة في امريكا مشمولون بخطة الطوارئ بما فيهم ابــــــــــناء الجالية العراقية ).

واشار محمد الى ان (اللجنة ليس لها علم بوضع الجالية العراقية بعد الانباء عن اجتياح اعصار ايرما لولاية فلوريدا). وكان حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت قد طالب سكان الولاية بترك منازلهم والتوجه إلى مهاجع الإيواء كما طالبهم بتجنب محاولة الهروب من الإعصار إيرما عبر الطرق لخطورة الأمر.

وكان إعصار إرما قبل ان تخف وطأته قد استهدف المناطق المكتظة بالسكان في وسط فلوريدا الأمريكية بعدما أحل الدمار في أرجاء الولاية برياحه وأمواجه العاتية التي حرمت الملايين من الكهرباء واقتلعت أسقف المنازل وغمرت شوارع المدن بالمياه ووصل إرما، المصنف كأحد أقوى الأعاصير المسجلة في المحيط الأطلسي، إلى ساحل فلوريدا الأحد الماضي واكتسح بلداته في طريقه إلى عمق الولاية.وتراجعت قوة الإعصار إلى الدرجة الأولى اول الاثنين وهدأت سرعة الرياح إلى 135 كيلومترا في الساعة بعد ان كان في الدرجة الخامسة وهي درجة يندر الوصول اليها.

الى ذلك دانت وزارة الخارجية استهداف قوات الامن في العريش المصرية، مؤكدة تضامن العراق مع شعب وحكومة مصر بوجه الارهاب. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد جمال في بيان امس ان (الوزارة تدين العمل الارهابي الذي استهدف قوات الامن قرب العريش ، وتتقدم بخالص التعازي لعوائل الشهداء مع الامنيات بالشفاء العاجل للمصابين).

تضامن عراقي

واضاف (كما وتجدد الوزارة تضامن العراق مع شعب وحكومة مصر الشقيقة بوجه الارهاب الذي يستهدف امنها وسلامة مواطنيها، مع تأكيدها ضرورة ضرب اوكار الارهاب ومراكز نشر افكاره المريضة بمزيد من القوة والحزم).

وكانت مصادر أمنية وطبية في مصر اعلنت عن إن 18 على الأقل من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون امس الاول في هجوم لداعش استهدف قافلة أمنية قرب العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء.

واضافت المصادر أن (من بين القتلى ضابطين ومن بين المصابين ضابط برتبة عميد بترت إحدى ساقيه في تفجير استهدف القافلة أثناء مرورها في منطقة بئر العبد قرب العريش).

واوضحت المصادر ان (الارهابيين فجروا عبوة ناسفة قرب القافلة وهو ما أسفر عن تدمير ثلاث مركبات مدرعة وسيارة تشويش، وأعقب ذلك اشتباكات بين قوات الشرطة والارهابيين، وأصيب أربعة مسعفين أثناء محاولة نقل الجرحى خلال تبادل إطلاق النار).

وعلى صعيد اخر وصل وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ إلى العاصمة المصريَّة القاهرة لحُضُور اجتماعات مجلس جامعة الدول العربيَّة.وقال بيان للوزارة امس ان (زيارة الجعفري لحُضُور اجتماع مجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاريِّ في دورته العاديَّة الـ148، وحُضُور الدورة الأولى للاجتماع الوزاريِّ للحوار السياسيِّ العربيّ-الياباني), وأضاف ان (من المُؤمَّل أن يلتقي الجعفريّ على هامش الاجتماعات عدداً من نظرائه العرب لبحث آخر المُستجدّات على الساحة العربيَّة، وحشد الدعم للعراق في إعادة إعمار البنى التحتـيَّة، وعودة الاسر النازحة إلى مناطق سكناها).