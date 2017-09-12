أبو الغيط يوجه رسالة لإقليم كردستان:إحفظوا وحدة العراق

البرلمان العراقي يرفض الإستفتاء ومجلس ديالى يصوت ضد أي اجراء كردي وبارزاني يبحث مع علاوي التطورات

بغداد- بعقوبة -كريم عبد زاير

أعلن مجلس النواب العراقي الثلاثاء أنه رفض في عملية تصويت إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 أيلول/سبتمبر الحالي، ما أدى إلى انسحاب النواب الأكراد من الجلسة. واعتبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن عملية التصويت هذه تؤكد «حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا»، مؤكدا «إلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم». ولم يتم الاعلان عن النواب الذينقدموا مشروع التصويت على رفض الاستفتاء لكن مصادر برلمانية قالت لاحقا انهم من التحالف الوطني غالباً .

وأضاف الجبوري في بيان صادر عن مكتبه أن «الدستور (…) حدد الحالات التي يستفتى من شأنها واستفتاء كردستان ليس من بينها، وإقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضا». وأثار طلب حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في حزيران/يونيو الماضي إجراء استفتاء في 25 من أيلول/سبتمبر الحالي، استياء لدى الحكومة العراقية التي اعتبرت الامر منافيا للدستور. من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إن العرب يمدون أيديهم إلى إخوانهم الأكراد شمالي العراق، ويدعونهم إلى الحفاظ على وحدة بلادهم. جاء ذلك في كلمة ألقاها أبو الغيط، اليوم، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة جيبوتي. وأضاف أبو الغيط «استشعر رغبة صادقة في بقاء الأكراد كمكون أصيل في المجتمع العربي»، داعيا إياهم إلى إعطاء فرصة للحوار حفاظاً على الدستور الذي شاركوا في صياغته، وصوناً للنظام الذي يحفظ وحدة العراق. وتطرق أبو الغيط إلى زيارته لبغداد وأربيل، شمالي العراق، السبت الماضي، في محاولة للحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين الجانبين، والعمل على تعزيزها. وقال «لمستُ فجوةً في الثقة بين الحكومة المركزية والإقليم الكردي، رغم أن القيادات على الجانبين لديها تقديرٌ كبير لبعضها البعض». وأكد أبو الغيط أن بقاء العراق الموحد الفيدرالي، متعدد الأعراق والمكونات، هو مصلحةٌ للعراق، بعربه وكرده، وللأُمة العربية كلها.

وبحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في مقره بمصيف صلاح الدين ، مع نائب الرئيس العراقي إياد علاوي ووفد من الائتلاف الوطني العراقي، الوضع السياسي والأمني في المنطقة والحرب ضد الإرهاب ومستقبل الموصل ومرحلة ما بعد داعش. كما اجتمع بارزاني مع شيوخ العشائر العربية والكردية والاكاديميين وبعض اعضاء مجلس المحافظة في كركوك، وقال لهم جئت لاسمع آراء المعترضين واحترم آراء الاغلبية واننا اتجهنا لخيار الاستفتاء بعد ان فقدنا الامل في بناء هوية عراقية تحمينا.

فيما قرر مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، رفض اقامة استفتاء اقليم كردستان ضمن الحدود الادارية للمحافظة، واعادة «فورية» للاسر النازحة للمناطق المحررة ونشر قوات امنية «رسمية» في عموم المناطق ومنها المتنازع عليها.

وقال رئيس المجلس علي الدايني خلال مؤتمر صحفي امس، إن «مجلس ديالى عقد، اليوم، جلسة رسمية بحضور اغلب اعضائها لمناقشة ملف الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها وتطوراتها الاخيرة». وخارج الحدود العراقية، أثارت الدعوة إلى الاستفتاء معارضة متصاعدة من الولايات المتحدة الاميركية وعواصم اوروبية ودول الجوار، أبرزها تركيا وايران اللتان تخشيان أن تصيب عدوى المطالبة بالاستقلال الأقليتين الكرديتين في البلدين. لكن أربيل تكرر تأكيد أن «لا خيار آخر» لديها إلا الاستفتاء لضمان حقوق الأكراد. وينقسم الأكراد العراقيون حيال الاستفتاء، رغم الإجماع على مبدأ الاستقلال، إذ يعتبر البعض أن الموعد الذي حدده الرئيس مسعود بارزاني غير مناسب وسط الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الإقليم، فيما يرى آخرون أن القرار يجب أن يصدر من البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من سنتين.

ويضاف إلى ذلك التوتر الذي سببه تصويت مجلس محافظة كركوك المتنازع عليه، لشمولها في الاستفتاء، وهو ما يتعارض مع رغبة السلطات المركزية العراقية.