حقوقنا التسعة

أول مرشح للرئاسة السودانية لـ (الزمان):

القاهرة -مصطفى عمارة: اعلن عادل عبد العاطى رئيس حملة سودان المستقبل ومؤسس الحزب الليبرالى ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة فى السودان ، وقال انه بعد دراسة الوضع السياسى فى السودان كان امامنا ثلاثة خيارات للتعامل معه اولاها المواجهة العسكرية مع النظام وهو خيار مرفوض لارتفاع التكلفة المادية والبشريه له .

وثانيها خيار الانتفاضة الشعبية كما حدث فى ثورات الربيع العربى وهذا الخيار مستبعد ايضا

اما الخيار الثالث فهو الانتخابات ورغم ان النظام يجرى منذ سنوات انتخابات كما حدث فى عام 2010 و 2015 الا ان المعارضة للاسف قاطعت الانتخابات وهو مااعطى النظام بحسب قوله فرصة للظهور بمظهر الديمقراطى والاخرين بمظهر المقاطعين وفى ظل تلك الاجواء فلقد قررنا ان ندخل المعركة بشروط النظام ونفوز عليه بالشروط التى وضعها ، واضاف عبد العاطي في حوار مع الزمان :

نحن سنطلب رقابة اقليمية ودولية بالاضافة الى المراقبين المحليين سواء فى مرحلة التصويت او الفرز اما فى مرحلة التسجيل فلدينا متطوعون وكذلك فى مرحلة التصويت او الفرز حتى لا يغيب الصوت الانتخابى عن اعيننا لحظة واحدة واذا اجمعت كل الاطراف على تزوير الانتخابات فسوف يكون لنا رد قوي . وحول برنامجه الانتخابى قال نحن تبنينا مطالب المواطن السودانى وحقوقه التسعة وهى حقه فى الماء والغذاء والصحة والتعليم والعمل وتكوين اسرة والضمان الاجتماعى والسكن ووضعنا برامج تفصيلية لتلبية تلك الحقوق.