حماس تبلغ مصر موافقتها على حل لجنة إدارتها في غزة  للمصالحة مع فتح 

عملية واسعة في سيناء لتعقب قتلة الجندي المصري

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر امني رفيع المستوى للزمان ان قوات خاصة مصرية مدعومة بغطاء جوي تقوم الان بعملية واسعة لتعقب العناصر الارهابية المسؤولة عن مقتل الجندي المصري فى سيناء امس، واكد المصدر ان العناصر الارهابية والتى نفذت عملية امس وضعوا اكثر من 8 عبوات ناسفة فى طريق المدرعة التابعة للشرطة، كما هاجموا سيارة الجرحى . وفي تطور كبير ،أبلغ وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية الذي يزور مصر المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على حل اللجنة الادارية التي انشئت اخيرا وتتولى إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس، بحسب ما ذكر مسؤول فيالحركة لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «وافق وفد حماس على طرح تقدم به الاخوة المسؤولون المصريون بحل اللجنة الادارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها حل الازمات الداخلية الفلسطينية والتمهيد لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كبادرة للحوار مع حركة فتح للمصالحة». وهي المرة الاولى التي توافق فيها حماس على حل لجنتها الادارية بهذا الوضوح. وأعلنت حركة حماس في آذار/مارس تشكيل «لجنة ادارية» خاصة لشؤون قطاع غزة من سبعة أعضاء. وعلى الاثر، اتخذت السلطة الفلسطينية تدابير، بينها إحالة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع تموز/يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة الى التقاعد المبكر، وتوقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها اسرائيل لتغذية القطاع، وخفض رواتب موظفيها في قطاع غزة. وقالت حماس في بيان الثلاثاء ان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية التقى مساء أمس مع رئيس المخابرات العامة بمصر خالد فوزي، واكد الوفد على «استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لابرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه». ودعا البيان الى «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات على ان يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس». وقال المسؤول المطلع ان حماس «معنية ان تنجح مصر في انجاز المصالحة الفلسطينية، واعتقد لا حجة الان لحركة فتح بتعطيل جهود مصر لتحقيق المصالحة والغاء حكومة السلطة للقرارات العقابية التي اتخذتها ضد غزة». وقال القيادي في حركة فتح فايز ابو عيطة لفرانس برس ان الرئيس عباس أكد ان وقف إجراءات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة «مرتبط بحل الادارية وتمكين حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله القيام بمسؤولياتها ودورها في القطاع»، معتبرا تحقيق هاتين الخطوتين «المفتاح لانجازالمصالحة».ارات الاسعاف التي تنقل الجرحى.

فى السياق ذاته توقع الباحث السيناوى عبد القادر مبارك فى تصريحات خاصة للزمان نهاية تنظيم داعش فى سيناء قريبا بعد التعاون الامني بين مصر وحماس . واضاف ان حركة حماس والتى تسيطر على منطقة حدودية تتراوح بين 12 و 14 كيلو متر لديها معلومات كافية تمكنها من ملاحقة العناصر الارهابية ، واشار الى ان حماس اذا تعاونت بجدية مع مصر فسوف يكون لذلك اثر كبير في القضاء على الارهاب . وطالب الباحث السيناوى حماس باقامة منطقة عازلة اخرى وهدم الانفاق كما طالب الاجهزة الامنية بوضع كل من يمر بسيناء سواء فى الدخول او الخروج فى دائرة الاشتباه .