‎دور العلاج الطبيعي في علاج السمنة 

‎الدكتور عبد الوهاب الجبوري

‎استاذ رئيس قسم العلاج الطبيعي

‎جامعة لاهاي الدولية – هولندا

يعتبر العلاج الطبيعي شقا فعالا في علاج السمنة االعامة والسمنة الموضعية . ولكي نتناول هذا الموضوع يجب ان نحدد المسميات والاحصائيات العالمية التي توضح مدى اهمية العلاج الطبيعي .

‎اعراض السمنة التعب لاقل مجهود صعوبة التنفس عند بذل اي مجهود ، الام بالعظام والمفاصل ، التهابات الاجزاء الداخلية فيما بين اعلى الفخذين نتيجة الاحتكاك ، دوالي الساقين ، وفي بعض الاحيان تورم مفصلي القدمين .

‎تاثير السمنة على الجهاز العظمي والعضلي

‎تزداد نسبة حدوث تاكل المفاصل في حالات السمنة وبصفة اساسية في الركبتين ، كما ان الانزلاق الغضروفي يكون اكثر شيوعا في حالات السمنة، ويجب ان نضع في الاعتبار ايضا التشوهات الخلقية للجهاز العظمي العضلي والقدم المفلطحة تزداد سوء بزيادة الوزن.

‎علاج امراض الروماتيزمية بالمغناطيس

‎ظهرت في العالم في الاونة الاخيرة طريقة اخرى من طرق العلاج الطبيعي غير التقليدية ، راجت الى حد كبير في كثير من الدول الاوربية وخاصة فرنسا، واليابان . وقدبدأ كثير من الاطباء يعملون في هذا المجال بحثا عن طريقة جديدة للعلاج من الامراض الروماتيزمية والقضاء على الالم .

‎وتعتمد نظرية العلاج المغناطيسية على وضع المغناطيس على وضع على مكان الالم ، وبذلك ينشأ مجال مغناطيسي في المنطقة المراد علاجها .

‎ويعمل المجال المغناطيسي بعدة طرق : اولها افراز مادة الاندورفين التي تعمل على تقليل الاحساس بالالم ، وثانيها ان المجال المغناطيسي يعمل على تغير وضع الجزيئات داخل الجسم وبذلك يقل الالتهاب ويتحسن.الالم وهناك ايضا نظرية تقول: ان تعرض الجسم للمجال المغناطيسي يغير من الشحنات الكهربائية الموجودة داخل الجسم ، وبذلك يساعد على اختفاء الالم . ‎وتعتبر طريقة العلاج المغناطيسي موضة العصر الحديث . فقد قامت الشركات بتصنيع انواع مختلفة من المغناطيس منها الكبير والصغير لايزيد عن١٢ سم. –٢ سم. و١٢ سم – في ٥ سم وذلك لوضعه على اسفل الظهر ، والرقبة ، ولوح الكتف ومناطق اخرى من الجسم .

‎وتقوم هذه الطريقة بعلاج كثير من الامراض الروماتيزمية والام المفاصل ، والام اسفل الظهر والرقبة ، وعرق النسا والام الكتف والركبتين ، ومفاصل الاصابع . ‎وهذا النوع من العلاج موجود في مصر والجيك وبلغاريا ودول اوربية وقامو بعلاج كثير من المرضى ، ولكن التقييم العلمي لمثل هذا النوع من العلاج اثبت ان الناحية النفسية تلعب فيه دورا كبيرا ، وانه ليس بالاسلوب الناجع في علاج هؤلاء المرضى وما زالت هناك قلة من الاطباء تستخدم هذه الطريقة في العلاج حتى الان.

‎العلاج بشرب المياه المعدنية

‎تلعب المياه المعدنية دورا فعالا في علاج كثير من الامراض . والمصحات المختلفة في جميع انحاء العالم تكتظ بالمرضى الذين يقيمون بها لفترات تتراوح بين اسبوعين واكثر يشرب المريض خلالها المياه الملائمة لحالته من اثنين الى ثلاثة لترات يوميا . ونستطيع ان نلخص فوائد الماء في العلاج كالاتي : ‎اولا يقلل من الجاذبية الارضية فيسهل حركة المصابين بامراض المفاصل وكذلك مرضى الشلل بكل انواعه اذا مااستخدم كحمامات مائية .

‎ثانيا يحسن الحلة النفسية للمريض ، اذ يشعر وهو ويط الماء انه يستطيع القيام بحركات لايستطيع ان ياتي بها في غياب الماء . ‎ثالثا – يمكن علاج سطح الجسم والاطراف جميعها اذا مارقد المريض في الماء، وخاصة في الامراض الجلدية والروماتيزمية والعصبية .

‎رابعا- يمكن علاج المريض بالمياه الكبريتية او المياه المشعة او المياه المعدنية وتعريض كل الجسم للعلاج ايضا .

‎خامسا – هناك انواع من المياه المعدنية اذا ماشربها المريض فانها تقوم بتفتيت حصوات الكلى وازالة التهابات الكلى والمرارة والكبد ، وكذلك تعالج امراض القولون كما تحسن الدورة الدموية ، وهناك كثير من الامراض التي

‎يمكن شفاؤها عن طريق شرب المياه المعدنية