‎دور العلاج الطبيعي في علاج السمنة 

الدكتور عبد الوهاب الجبوري
استاذ رئيس قسم العلاج الطبيعي
جامعة لاهاي الدولية – هولندا
يعتبر العلاج الطبيعي شقا فعالا في علاج السمنة االعامة والسمنة الموضعية . ولكي نتناول هذا الموضوع يجب ان نحدد المسميات والاحصائيات العالمية التي توضح مدى اهمية العلاج الطبيعي .
اعراض السمنة التعب لاقل مجهود صعوبة التنفس عند بذل اي مجهود ، الام بالعظام والمفاصل ، التهابات الاجزاء الداخلية فيما بين اعلى الفخذين نتيجة الاحتكاك ، دوالي الساقين ، وفي بعض الاحيان تورم مفصلي القدمين .
تاثير السمنة على الجهاز العظمي والعضلي
تزداد نسبة حدوث تاكل المفاصل في حالات السمنة وبصفة اساسية في الركبتين ، كما ان الانزلاق الغضروفي يكون اكثر شيوعا في حالات السمنة، ويجب ان نضع في الاعتبار ايضا التشوهات الخلقية للجهاز العظمي العضلي والقدم المفلطحة تزداد سوء بزيادة الوزن.
علاج امراض الروماتيزمية بالمغناطيس
ظهرت في العالم في الاونة الاخيرة طريقة اخرى من طرق العلاج الطبيعي غير التقليدية ، راجت الى حد كبير في كثير من الدول الاوربية وخاصة فرنسا، واليابان . وقدبدأ كثير من الاطباء يعملون في هذا المجال بحثا عن طريقة جديدة للعلاج من الامراض الروماتيزمية والقضاء على الالم .
وتعتمد نظرية العلاج المغناطيسية على وضع المغناطيس على وضع على مكان الالم ، وبذلك ينشأ مجال مغناطيسي في المنطقة المراد علاجها .
ويعمل المجال المغناطيسي بعدة طرق : اولها افراز مادة الاندورفين التي تعمل على تقليل الاحساس بالالم ، وثانيها ان المجال المغناطيسي يعمل على تغير وضع الجزيئات داخل الجسم وبذلك يقل الالتهاب ويتحسن.الالم وهناك ايضا نظرية تقول: ان تعرض الجسم للمجال المغناطيسي يغير من الشحنات الكهربائية الموجودة داخل الجسم ، وبذلك يساعد على اختفاء الالم . وتعتبر طريقة العلاج المغناطيسي موضة العصر الحديث . فقد قامت الشركات بتصنيع انواع مختلفة من المغناطيس منها الكبير والصغير لايزيد عن١٢ سم. –٢ سم. و١٢ سم – في ٥ سم وذلك لوضعه على اسفل الظهر ، والرقبة ، ولوح الكتف ومناطق اخرى من الجسم .
وتقوم هذه الطريقة بعلاج كثير من الامراض الروماتيزمية والام المفاصل ، والام اسفل الظهر والرقبة ، وعرق النسا والام الكتف والركبتين ، ومفاصل الاصابع . وهذا النوع من العلاج موجود في مصر والجيك وبلغاريا ودول اوربية وقامو بعلاج كثير من المرضى ، ولكن التقييم العلمي لمثل هذا النوع من العلاج اثبت ان الناحية النفسية تلعب فيه دورا كبيرا ، وانه ليس بالاسلوب الناجع في علاج هؤلاء المرضى وما زالت هناك قلة من الاطباء تستخدم هذه الطريقة في العلاج حتى الان.
العلاج بشرب المياه المعدنية
تلعب المياه المعدنية دورا فعالا في علاج كثير من الامراض . والمصحات المختلفة في جميع انحاء العالم تكتظ بالمرضى الذين يقيمون بها لفترات تتراوح بين اسبوعين واكثر يشرب المريض خلالها المياه الملائمة لحالته من اثنين الى ثلاثة لترات يوميا . ونستطيع ان نلخص فوائد الماء في العلاج كالاتي : اولا يقلل من الجاذبية الارضية فيسهل حركة المصابين بامراض المفاصل وكذلك مرضى الشلل بكل انواعه اذا مااستخدم كحمامات مائية .
ثانيا يحسن الحلة النفسية للمريض ، اذ يشعر وهو ويط الماء انه يستطيع القيام بحركات لايستطيع ان ياتي بها في غياب الماء . ثالثا – يمكن علاج سطح الجسم والاطراف جميعها اذا مارقد المريض في الماء، وخاصة في الامراض الجلدية والروماتيزمية والعصبية .
رابعا- يمكن علاج المريض بالمياه الكبريتية او المياه المشعة او المياه المعدنية وتعريض كل الجسم للعلاج ايضا .
خامسا – هناك انواع من المياه المعدنية اذا ماشربها المريض فانها تقوم بتفتيت حصوات الكلى وازالة التهابات الكلى والمرارة والكبد ، وكذلك تعالج امراض القولون كما تحسن الدورة الدموية ، وهناك كثير من الامراض التي
يمكن شفاؤها عن طريق شرب المياه المعدنية