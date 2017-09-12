آيفون الجديد .. ذاكرة مدهشة وصور احترافية

لندن – الزمان

بعد ترقب طويل شاهد العالم مساء الثلاثاء ، جديد أبل على مسرح ستيف جوبز، ذلك المبنى الدائري على شكل صحن طائر، الذي كتبت فيه شهادة ميلاد نسخة احتفالية الذكرى العاشرة لإطلاق أول آي فون في العالم.

وعلى الرغم من التسريبات العديدة التي تؤكد إعادة تصميم أحد الهواتف الثلاثة والذي قد يحمل اسم «آي فون إكس» أو «آي فون برو» بالإضافة إلى «آي فون 8» و»آي فون 8 بلس»، سواء من ناحية العتاد داخلياً أو الهيكل والتصميم النهائي خارجياً، إلا أن هناك بعض الأمور التي لن تتغير في هواتف أبل، وهي سعة الذاكرة العشوائية «رام».

وبحسب تقرير جديد نشره موقع «فون آرينا» المعني بالأخبار التقنية، نقلاً عن تغريدة الخبير التقني ستيف تروغتون سميث، فإن «آي فون 8» سيأتي بذاكرة عشوائية سعتها 2 غيغابايت، مشابهاً تماماً للنسخة الحالية «آي فون 7»، أما الهاتفان «آي فون 8 بلس» و»آي فون إكس» سيحتويان على ذاكرة عشوائية سعتها 3 غيغابايت، كما هو الحال مع الهاتف الحالي «آي فون 7 بلس».

يُذكر أن مسرح ستيف جوبز، مقر أبل الجديد، يضم أسطوانة زجاجية طولها 20 قدماً وقاعة تحت الأرض مزودة بنحو ألف مقعد مخصص للصحفيين، ويتسع المسرح، الذي تبلغ مساحته 120 ألف قدم مربع، اثني عشر ألف شخص مع إنجازه كاملاً.

وتتميز النسخ الجديدة من الهاتف الجديد بلوحات خلفية زجاجية وشرائح معالجة مصغرة جديدة وميزة الشحن اللاسلكي الاستقرائي، بينما يتوقع أن تتجه أبل إلى إلغاء زر «هوم» (Home) التقليدي المتواجد في الجهة الأمامية، بحيث يعتمد المستخدم على مجموعة من الإيماءات للتحكم بالهاتف، مع شاشة (OLED) بحجم 5.8 إنش ممتدة من الحافة إلى الحافة جنبا إلى جنب مع أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد

ومن المتوقع أن تحتوي الأجهزة الجديدة على أجهزة استشعار قادرة على التعرف على وجه المستخدم الذي ينظر إلى شاشة العرض (Face ID)، فيما تنوي الشركة إدخال ابتكار جديد يتمثل بتطبيق الرسائل المسمى «أنيموجي»، والذي يستعمل تقنية ثلاثية الأبعاد لإنشاء رموز تعبيرية تعكس تعبير المستخدم.

وأوضح التسريب أن هاتف آيفون سوف يشمل على وضع (Portrait Lighting) الجديد المخصص لإنتاج صور احترافية على غرار صور كاميرات (DSLR)، ودقات تسجيل فيديو وسرعات التقاط جديدة، بما في ذلك التقاط فيديوهات بدقة (4K) بمعدل 60 إطار في الثانية، مما يشكل تطورا بالمقارنة مع دقة (4K) بمعدل 30 إطار في الثانية المتوفرة على آيفون 7 وآيفون 7 بلس