حديث عن الحالة الصحية لصلاح السعدني 

القاهرة – الزمان :كشف الفنان أحمد السعدني، تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان المصري الكبير صلاح السعدني، مؤكدًا انه بخير وبصحة جيدة.

أحمد السعدني، قال في تصريحات صحفية: إن والده الفنان الكبير بخير وأنه يقضي وقته ما بين البيت والنادي، ويمارس بعض هواياته التي اعتاد عليها منذ زمنطويل».

من ناحية أخرى ينتظر أحمد عرض الجزء الثاني من مسلسل «الكبريت الأحمر»، الذي يشارك في بطولته مع داليا مصطفى، وريهام حجاج، وهاني عادل، وعبدالعزيزمخيون.

يذكر أن الفنان صلاح السعدني، يعد من أكثر الفنانين المصريين الذين عانوا من شائعة الوفاة وذلك بسبب ابتعاده عن الساحة الفنية وعدم ظهوره.