مها صبري تكشف حقيقة شبيهة ليلى علوي

القاهرة- الزمان

نُشرت مؤخرًا صورة لفنانة شابة اعتقدها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعود للفنانة المصرية ليلى علوي في فترة نحافتها القصيرة، وذلك للشبه الكبيربينهما.

الصورة تعود في الأصل للفنانة مها صبري وهي شابة تطمح لدور في السينما وتسمي نفسها بنفس اسم الممثلة المصرية مها صبري من حقبة الستينات ، وهي منقامت بنشرها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا ونشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

مها صبري، تم تناقل صورتها باسم ليلي علوي وحصدت الكثير من التعليقات التي تغزلت في جمالها خاصة بعد الوزن المثالي الذي اكتسبته قبل أن يتم الكشف علىأنها الفنانة مها صبري.

الفنانة الشابة، شاركت في العديد من الأعمال الفنية من أشهرها مسلسل «الباطنية، وأماكن في القلب، والدالي، والزوجة الرابعة، والأخوة الأعداء».

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، توارت عن الأنظار مؤخرًا بعد رحيل والدتها لتعرضها لوعكة صحية شديدة قبل رحيلها بفترة.