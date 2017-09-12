مجلس الوزراء يدعو القيادات الكردية إلى الحوار لحل المشكلات

بغداد – صباح الخالدي

اكد مجلس الوزراء عدم دستورية الاستفتاء في كردستان وضرورة الحوار للمشاكل العالقة مع حكومة الاقليم .وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب ترؤسه جلسة المجلس امس ان (المجلس اكد عدم دستورية الاستفتاء في كردستان وان فرض الامر الواقع بالقوة من جانب واحد مرفوض)، ودعا خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي (القيادات الكردية المجيئ الى بغداد لفتح الحوار بصدد المشاكل العالقة مع حكومة الاقليم)، واضاف ان (تصدير نفط كركوك من قبل الاقليم مخالف للدستور)، واوضح العبادي انه (سيتوجه الى نيويورك الاسبوع المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة)، مؤكدا ان (الحكومة تلمس نتائج ستراتيجية لمكافحة الفساد).وكان المجلس قد ناقش في جلسته عددا من الموضوعات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها .