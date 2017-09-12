علاوي يلتقي البارزاني في أربيل وسيليمان وكوبيش يواصلان جهوداً منفصلة

حراك واسع لتطويق أزمة إستفتاء الإقليم وطهران تحذّر من تبعات خطيرة

بغداد – صباح الخالدي

اربيل – فريد حسن

بدأ نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي مع وفد من الائتلاف الوطني العراقي حراكاً من اجل تطويق الازمة الناشبة جراء اصرار المسؤولين في اقليم كردستان على اجراء استفتاء الإستقلال، واجرى مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني مباحثات مطولة لتفادي التداعيات جراء الازمة الراهنة.وشدد علاوي، بحسب بيان لمكتبه، لدى لقائه بالبارزاني على ضرورة تغليب لغة الحوار وتجنب اي صراعات او خلافات جديدة. واوضح البيان ان زيارة علاوي الى اربيل تأتي في اطار الجهود التي يبذلها للملمة الوضع الداخلي. وأكد أن (اللقاء الذي اتسم بالوضوح والصراحة شهد بحثاً مطولاً لعموم الاوضاع على الساحة المحلية وفي مقدمتها ملف الاستفتاء في اقليم كردستان). لافتاً الى ان علاوي شدد على (ضرورة تغليب لغة الحوار والتفاهم وتجنيب البلد اي صراعات او صدامات حالياً او في المستقبل)، كما أكد(اهمية حل جميع المسائل الخلافية بروح الاخوة والتضامن الوطني). من جهتها، قالت رئاسة الإقليم في بيان صحفي ان البارزاني بحث مع علاوي ووفد من الائتلاف الوطني العراقي (الوضع السياسي والأمني في المنطقة والحرب ضد الإرهاب ومستقبل الموصل ومرحلة ما بعد عصابات داعش الارهابية)، مضيفة أنه (جرى خلال اللقاء أيضاً إلقاء الضوء على العملية والمعادلات السياسية المختلفة، والتحديات والعراقيل أمام العملية السياسية في العراق).وتابعت أن (الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الاستفتاء ومستقبل العلاقات بين أربيل وبغداد).بدوره، دعا نائب رئيس الجمهورية أسامة النيجفي امس الثلاثاء الى تغليب روح الحكمة ومصلحة البلد ، مشددا على أن إجراء الاستفتاء ضمن حدود 2003 مخالفة دستورية ونرفضه رفضا قاطعا. ودعا في بيان العرب والتركمان في المناطق المتنازع عليها إلى (رفض الاستفتاء وعدم المشاركة فيه)، مضيفاً(نعلن رفضنا لأية نتائج يتمخض عنها الاستفتاء ذلك أننا غير معنيين بها بسبب عدم قانونيتها وتناقضها مع الحقوق والعيش المشترك للمكونات المتآخية).وفي اطار الحراك ايضاً، بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري امس مع السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان مسألة الاستفتاء في اقليم كردستان وأبرز التطورات السياسية والامنية المحلية والاقليمية، فضلاً عن التنسيق المشترك في مكافحة الارهاب والحرب ضد داعش واعادة اعمار المناطق المحررة وعودة النازحين اليها.ونقل بيان لمكتب الجبوري عنه تأكيده (اهمية الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا من خلال تعاون جميع الاطراف والركون الى لغة الحوار لحل جميع المشاكل العالقة)، مضيفاً ان(مرحلة ما بعد داعش تتطلب تظافر جهود الجميع محليا ودوليا وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للشروع بإعمار المدن المدمر وتوفير الخدمات الاساسية فيها والعمل على اعادة النازحين لمناطقهم).بدوره، اكد سيليمان ان(وحدة العراق في مواجهة داعش الارهابي خطوة مهمة نحو اعادة الاستقرار والامن في جميع مناطق البلاد). وكان الجبوري قد تباحث مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بهذا الشأن .وقال مكتب الجبوري في بيان إن الاخير استقبل المالكي وبحث معه (تطورات الاوضاع على الصعيدين المحلي والاقليمي ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل الاحداث التي تشهدها الساحة العراقية)، مضيفاً ان(اللقاء بحث عددا من الملفات المطروحة على الساحة العراقية مثل ملف الانتخابات المقبلة، والاستفتاء المزمع اجراؤه في اقليم كردستان، وعودة النازحين الى مناطقهم، وتطورات الوضع الاقتصادي). الى ذلك، اكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش لرئيس الوزراء حيدر العبادي دعم المنظمة لوحدة العراق.وقال بيان لمكتب العبادي ان الاخير استقبل كوبيش وبحث معه(الحرب على عصابات داعش الارهابية، والانتصارات المتحققة، واكمال تحرير بقية الاراضي، اضافة الى الاوضاع السياسية في العراق).ونقل البيان عن كوبيش (تأكيد موقف الامم المتحدة الثابت والداعم لوحدة العراق واستقراره واهمية الحوار واولوية التركيز على الحرب ضد الارهاب). وكان كوبيش قد التقى اول امس البارزاني في أربيل، وأبلغه بآراء وملاحظات الأمم المتحدة بشأن الإستفتاء ، واطلعه على المباحثات والمفاوضات بين الإقليم وبغداد.من جانبه أكد البارزاني أن (إجراء الإستفتاء هو قرار يعود لشعب كردستان، وهو حق قانوني وطبيعي لهذا الشعب)،مضيفاً ان (الإستفتاء سيجرى في موعده المحدد). خارجياً، وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة إلى الكرد دعاهم فيها إلى إبقاء باب الحوار مفتوحا. وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب إن (بقاء العراق الموحد الفيدرالي متعدد الأعراق والمكونات هو مصلحة للعراق بعربه وكرده وللأمة العربية كلها).وأضاف (أوجه ندائي للإخوة الأكراد بإعطاء فرصة للحوار حفاظا على الدستور الذي شاركوا بصياغته وصونا للنظام الذي يحفظ للعراق وحدته). وفي طهران، جدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني امس رفض بلاده للاستفتاء ، محذرا من (تبعات خطيرة) على المنطقة من جرائه. وقال ردا على سؤال بشأن عزم المسؤولين الكرد على الاستفتاء انه (في الوقت الّذي يقترب فيه العراق من تحرير كافة ترابه من الإرهابيين التكفيريين، فإن هذه التصرفات ليس لها أي قيمة قانونية)، مضيفاً أن (هذه التصرفات لها تبعات خطيرة وستؤثر بشكل حتمي في أمن المنطقة، والعراق وبشكل خاص إقليم كردستان).ولفت شمخاني إلى أن (مشكلة شعب العراق الكامنة في التقسيم المبني على الفرق المذهبية والقومية لم تحل حتى هذا اليوم، وهذه التصرفات ستخلق مشاكل جديدة عبر إضعاف الانسجام الداخلي، كما ستؤدي إلى استخدام القوى الكبرى لهذه الحجة من أجل فرض سيطرتهم الاقتصادية والسياسية في المنطقة).