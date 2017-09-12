ثلاثة نواب وست نقابات يرفعون دعاوى لدى المحكمة الإتحادية

غضب كردي من قرار البرلمان رفض الإستفتاء والجبوري يدافع

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اثار قرار مجلس النواب رفض استفتاء اقليم كردستان غضب القوى السياسية الكردية التي سارعت الى التنديد بالقرار وهددت بإتخاذ موقف إن لم يلغ البرلمان قراره، فيما دافع رئيس البرلمان سليم الجبوري عن القرار. وقال النائب عن التحالف الكردستاني مثنى امين خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب مع عدد من زملائه في التحالف ان (قرار المجلس مخالف للدستور والنظام الداخلي، وقد صاغته هيئة رئاسة البرلمان بغياب ممثلي الكرد بعكس مايجري في كل القرارات السابقة)، مشيراً الى ان ( القرار تم من دون مناقشة وصوت عليه من دون اكتمال النصاب) .وهدد امين بـ(اتخاذ موقف اخر في حال عدم الغاء القرار).الى ذلك، قالت النائبة عن التحالف نفسه اشواق الجاف إن (قرار البرلمان غير ملزم للجهات التنفيذية ولا يتعدى عن كونه اسقاط فرض ودعاية انتخابية مبكرة من جانب بعض الاطراف)، مضيفة أن (الاطراف التي صوتت على رفض الاستفتاء ارادت ايصال رسالة الى الشارع بانها اتخذت موقفا تجاه الاستفتاء). ولفت مسؤول المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار الى ان قرار البرلمان يمنح رئيس الوزراء حيدر العبادي صلاحية إستخدام القوة العسكرية.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل(نأسف لهذا القرار ومنح الصلاحية للعبادي لإستخدام القوة العسكرية)، مضيفا (لدينا إتفاق مع الحكومة العراقية وبرعاية أمريكية يمنع تدخل الجيش في حل مشاكل العراق).وأضاف أن (منطق استخدام السلاح في حل المشاكل خطير جدا في العراق الديمقراطي)، مؤكدا (أهمية تهدئة الوضع).في المقابل، أكد الجبوري (حرص المجلس على وحدة العراق ترابا وشعبا ورفض تقسيمه تحت اي عنوان او تبرير).وعزا الجبوري رفض المجلس للإستفتاء (ينطلق من الإعتزاز والتمسك بوحدة العراق الذي بذل أبناؤه الدماء الغالية لحمايته والدفاع عنه). واوضح مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو في بيان امس ان 173 نائبا صوتوا على رفض الاستفتاء من اصل 204 نواب حضروا الجلسة.وصوّت مجلس النواب خلال جلسته امس على رفض الاستفتاء والزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير لحفظ وحدة العراق، فيما انسحب النواب الكرد من قاعة البرلمان بعد التصويت. ورفع البرلمان جلسته الى غد الخميس بعد ان انهى قراءة الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة والاستماع الى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 كما أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية وشرع بعرض تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية. وأرجأ التصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الأرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم،كما أرجأ التصويت على مشروع قانون الري.في غضون ذلك، كشف النائب عبد السلام المالكي عن رفعه والنائبان محمد الصيهود وعمار الشبلي دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لرفض استفتاء اقليم كردستان. واوضح ان (المدعى عليه هو مسعود البارزاني).وقررت نقابات المحامين والمهندسين والصحفيين والاطباء والمعلمين والعمال إقامة دعوى قضائية ضد حكومة كردستان لقرارها اجراء الاستفتاء بلا سند قانوني او دستوري.وقرر مجلس محافظة ديالى امس رفض اقامة الاستفتاء ضمن الحدود الادارية للمحافظة، واعادة فورية للاسر النازحة للمناطق المحررة ونشر قوات امنية رسمية في عموم المناطق ومنها المتنازع عليها.ورأت النائبة عالية نصيف في بيان ان يوم الاستفتاء سيكون يوم سقوط (دكتاتور) أربيل وتحرير الأكراد من (أعتى وأشرس عصابة حكمت الإقليم بالنار والحديد)، داعية الشعب العراقي الى (الخروج في تظاهرات مليونية تطالب بوحدة العراق أرضاً وشعباً).بدورها،دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة في بيان الكتل السياسية الى الإسراع في حسم منصب رئيس الجمهورية الذي قد يبقى شاغراً في حال تصويت الأكراد لصالح الانفصال عن العراق.وتحدث القيادي التركماني في بدر محمد مهدي البياتي عن انتشار قوات البيشمركة في مناطق كركوك وداقوق وطوزخرماتو.†واعلن في بيان استعداد لاثبات ذلك (في المواقع التي انتشرت فيها تلك القوات وعدد افرادها وآلياتها).ووجه البياتي اول امس رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاء فيها (نُحب ان نسمع منك تصريحاً واحداً فقط ، هل أنتم مع وحدة العراق، وماهو موقفكم الحقيقي من استفتاء كاكه مسعود لغرض ضم نفط كركوك والمناطق المتنازعة عليها لحزبه، ولماذا لاتكون مظاهراتكم ضد هؤلاء السراق)، مضيفاً(نحن تركمان وعرب كركوك نطالب ونستغيث بشيعة وسنة العراق تخليصنا من هؤلاء السراق اولاً وثم نحن نخرج معكم لمعالجة الفساد وعقاب المفسدين)، على حد قوله.وقال القيادي في حركة تغيير بابكر درايي إن (توقي?ت الاستفتاء بعيد عن الواقع السياسي بشكل صارخ لأن الوضع السياسي بين القوى السياسية متأزم وغير مهيأ لأي إجراء مصيري مثل الاستفتاء على الاستقلال).وأشار الى ان (تجربة السنوات الماضية أظهرت أن استراتيجية الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده البارزاني هي البقاء في السلطة والهيمنة الكلية على الحكومة وليس النضال من أجل الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الكردستاني).في غضون ذلك، وصل البارزاني الى محافظة كركوك امس والتقى بمحافظها نجم الدين كريم وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ومسؤولي الاحزاب السياسية لمناقشة عدد من القضايا من بينها موضوع الاستفتاء والقضايا الامنية والسياسية.