الداخلية والعدل يتبنيان المشروع

خبير لـ (الزمان): قانون التحكيم العشائري يتنافى مع أحكام الدستور

بغداد ــ داليـا أحمـد

قال خبير قانوني ان مشروع قانون التحكيم العشائري يتنافى مع احكام المادة 45 من الدستور العراقي ، محذراً من ان هذا المشروع هو بداية لخلق الفوضى في البلاد. وقال لـ(الزمان) أمس ان (مشروع قانون التحكيم العشائري يخالف احكام المادة 45 من الدستور العراقي التي تنص على تولي الدولة مهمة تعزيز القيم العشائرية النبيلة وتعزيز دور العشائر طبقا للدين والقانون اي ان دور العشائر محدد دستوريا) واضاف ان (الرجوع الى العرف العشائري مرفوض دستوريا وتشريع مثل هذا القانون يفسح المجال لاعلان سلطة القبيلة والعشيرة محل الدستور).

ولفت الخبير الى ان (ما يحصل حاليا من بعض العشائر مخالف للدين والقانون)، مشيراً الى ان(اوضح مثال على ذلك هي اتفاقات العشائر على التعويض المالي عن عملية القتل وغيرها، او قيام العشائر بالاقتصاص من القاتل عن طريق قتل اخيه او ابنه او اي قريب له) ، مشدداً على القول ان (اللجوء الى العشيرة بدلا من اللجوء الى المحكمة يعد بداية لخلق الفوضى).وكان وزير العدل حيدر الزاملى قد اكد تأييده لمشروع القانون وقال إن مشروع التحكيم العشائرى سيساعد الدولة في حل النزاعات وتقوية القانون، ولن يكون بديلا عن سلطة القانون. وذكر بيان للوزارة امس ان (الزاملي حضر الاجتماع الدوري لمشروع التحكيم العشائري فى مضيف قبيلة آل عيسى الطائية فى مدينة الكوفة بحضور ممثل وزير الداخلية الفريق ياسين الياسري، ورئيس لجنة العشائر النيابية وإمارة قبائل ربيعة وإمارة قبائل زبيد عبود العيساوي، وعدد من شيوخ العشائر من مختلف المحافظات، وممثل لجنة العشائر فى مكتب رئيس الوزراء، ومدير إدارة شؤون العشائر فى وزارة الداخلية، والأمين العام المساعد للاتحاد العربى للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات المستشار كزار الربيعي) وأضاف البيان أنه (جرى خلال الاجتماع عرض ما تم تنفيذه من مقررات فى الاجتماع السابق، ووضع خطة لتطوير العمل بشكل سريع، مع طرح الفائدة المتوخاة من هذا المشروع على المستوى القريب وعلى المستوى الاستراتيجي للبلد، خاصة مع ظرف الانتصارات المتتالية على الإرهاب) وتابع أن (شيوخ العشائر والحضور أشادوا بمبادرة وزيرى العدل حيدر الزاملى والداخلية قاسم الاعرجى في إقرار مذكرة التفاهم الخاصة بالسلم الأهلي والإصلاح المجتمعي) .