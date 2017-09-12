محكمة تقضي بالإعدام على داعشي روسي

إعتقال أربعة مطلوبين بتهم الإرهاب ببغداد

بغداد – محمد الصالحي

اصدرت محكمة الجنايات المركزية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم روسي الجنسية ينتمي لتنظيم داعش ، فيما اعلن مصدر امني عن اعتقال اربعة مطلوبين غالبيتهم بتهمة الإرهاب خلال عملية أمنية نفذتها في مناطق متفرقة ببغداد. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (محكمة الجنايات المركزية نظرت دعوى متهم روسي الجنسية ينتمي إلى ما يسمى بـ(كتيبة الزرقاوي) احد التشكيلات المسلحة لتنظيم داعش ). وأضاف أن (القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم أثناء عملية تحرير الجانب الأيمن في الموصل بعد أن نفدت ذخيرته). مشيرا إلى أن (المتهم اعترف بالقيام بالعديد من العمليات الإرهابية ضد الأجهزة الأمنية منذ عام 2015). وتابع ان (حكم الإعدام صدر وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب، ابتدائيا قابلا للتمييز). الى ذلك قال مصدر امس ان (القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ثلاثة مطلوبين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ومطلوب بتهمة جنائية وفقا للمادة 406 وذلك خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة حي الجهاد ومنطقة الزيدان ببغداد، ومنطقة الصحة وقضاء المحمودية). وأضاف أن (عملية الاعتقال استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة). مشيرا إلى أن (القوة نقلت المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم من جل عرضهم على القضاء). وقال مصدر امس ان ( عنصرا من الشرطة استشهد واصيب اثنان اخران بجروح بينهم احد عناصر الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة على دورية مشتركة تابعة للشرطة والحشد العشائري في منطقة عرب جبور).