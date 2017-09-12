الرصافة ترفع التجاوزات على شبكات الطاقة

الكهرباء تنجز نسباً متقدّمة من خط الغاز الإيراني

بغداد – صباح الخالدي

أعلنت وزارة الكهرباء عن ان انجاز خط الغاز الايراني وصل الى نسب متقدمة، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون وزارة النفط من خلال توفير الغاز الى المحطات الكهربائية.وقال الوزير قاسم الفهداوي في تصريح امس أن (العمل في خط الغاز الايراني يسير بوتيرة متصاعدة دون ان يشهد اي تأخير في الانجاز)، واضاف أن (نثمن موقف وزارة النفط التي أبلت بلاء حسناً خلال السنوات الماضية عن طريق تجهيزها بالغاز وان لدى شركة غاز البصرة برنامجا طموحا يقضي بزيادة انتاج الغاز المصاحب لتزويد المحطات الغازية)، مشيرا إلى أن (نسب إنتاج الغاز تعد مرضية مقارنة بتأخر الاجراءات الحكومية باستثماره واعتمادها انذاك على الاستيراد من ايران)، ويذكر ان لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة البصرة، كشفت في 23 تموز الماضي عن أن نسبة الانجاز في مشروع أنبوب خط الغاز الإيراني الخاص باستيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظة والممتد بين البصرة وإيران وصلت إلى 90بالمئة من جانب العراق.على الصعيد اخر اعلنت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن دخول مناطق مركز المحافظة ضمن برمجة ساعات تجهيز التيار الكهربائي 4 تجهيز مقابل 2 قطع وذلك لتوقف محطة شط البصرة وفقدان انتاجها 750 ميغاواط بسبب الصيانة الطارئة لخط نقل بصرة 400 – شط البصرة. وقال بيان امس ان (فرق الصيانة توجهت لاعادة الخط خلال ساعتين واعادة المحطة للعمل لتعود منظومة كهرباء البصرة لوضعها الطبيعي).

توقف محولات

فيما اعلنت قائممقامية قضاء الزبير التابع للمحافظة عن انقطاع التيار الكهرباء عن بعض مناطق القضاء، اثر توقف احدى محولات الكهرباء الرئيسية في محطة العرب التحويلية.ونقل البيان عن القائممقام ضياء سعد الخفاجي القول ان (ذلك العطل تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العرب الاولى والثانية ومحلة الشمال، وان ملاكات المحطة وكأجراء بديل قامت بتشغيل جميع تلك المناطق على محولة واحدة وببرمجة 4 ساعات قطع مقابل 2 تجهيز)، مشيرا الى ان (فرق الصيانة باشرت في تصليح المحولة وإعادتها للعمل).من جهة اخرى اعلن مصدر في مديرية كهرباء الجنوب عن خروج خطي شعيبة – بترو عن العمل ضمن متنقلات الخطوة 1 و2 وتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق العسكري والشرطة والريسز والخطوة.فيما تواصل الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة اعمالها لرفع التجاوزات وصيانة الشبكة الكهربائية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب سري المدرس، في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الاعمال تضمنت رفع 247 حالة تجاوز بسبب الديون والربط المباشر وتبادل التغذية ضمن محلات قطاعي زيونة والفتح، وتم من خلالها مصادرة 582 متراً من الاسلاك مختلفة الانواع استخدمت في التجاوزات وتوفيرطاقة قدرها 805 كيلو واط،)، واضاف (كما يجري العمل على تنظيم حملة لرفع التجاوزات عن خطوط الانارة الممتدة من محطة تونس الثانوية التي تغذي الشوارع القريبة، واخرى من محطة الكرادة الثانوية والتي تغذي شارع الكرادة خارج وشارع السدة، الى جانب نصب 4 محولات سعة 400كي . في و5 مختلفة الانواع والاحجام، ونصب 140 مقياساً كهربائياً مختلفة الاطوار، ومد قابلوات بطول 423 متراً ضمن قطاع الفتح في المحلات 910،909،925،915، فضلا عن مد اسلاك المنيوم بطول 2117 متراً لاعمال الصيانة المختلفة)، واوضح المدرس (اما اعمال فرع الرصافة الجنوبي فقد تضمنت نصب 8 محولات مختلفة السعات، ومد اسلاك المنيوم بطول 2610 متراً، ونصب 16 مقياساً كهربائياً مختلفة الاطوار.