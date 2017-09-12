الحشد يكمل جميع الإستعدادات لتطهير غربي الأنبار

خبير لـ (الزمان): عمليات تحرير الحويجة ستنطلق قبيل إجراء إستفتاء كردستان

بغداد – محمد الصالحي

اكد خبير عسكري مشاركة قوات الحشد الشعبي في عمليات تحرير قضاء الحويجة بكركوك، مرجحا انطلاق العمليات قبيل إجراء الاستفتاء فيما تستعد العمليات المشتركة لانطلاق معارك تحرير الجزء الغربي من محافظة الانبار.

وقال الخبير العسكري صفاء الاعسم في لـ(الزمان) امس ان (الحكومة المركزية لم تسمح بتمرير فيتو الكرد بشأن عدم مشاركة الحشد الشعبي في تحرير قضاء الحويجة من تنظيم داعش).واضاف أن (رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أوكل الى قوات الحشد والجيش المحور الرئيسي لتحرير القضاء).ورجح الاعسم (إنطلاق عمليات تطهير القضاء قبيل إجراء الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري). مبينا أن (العمليات المشتركة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لتحرير المدينة وإنقاذ الأهالي المحاصرين بأسرع وقت).وقال مصدر امس ان (عناصر مجاميع داعش أمروا عناصرهم بالتجمع وأداء ما يسمى بصلاة الوداع في قضاء الحويجة يقيناً منهم ان هذه المعركة هي معركتهم الأخيرة وأن خسارتهم باتت متوقعة).وأضاف أن (داعش أمر عناصرها بالاندماج مع ما تبقى من سكان القضاء وحلق شعرهم ولحاهم).

منشورات الجيش

مبيناً أن (مجرمي داعش اطلعوا على منشورات الجيش الذي رماها قبل عدة أيام). وأكد المصدر أن (التنظيم يعمل على رفع معنويات عناصره الذين أيقنوا أن خسارتهم أصبحت واقعية في الحويجة).قال مصدر اخر امس ان (طيران التحالف الدولي قصف موقعاً لداعش وسط ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة) مبيناً أن (المعلومات الأولية تشير الى مقتل نحو 12عنصرا من التنظيم بينهم أربعة خبراء تصوير ومونتاج بوكالة أعماق الذراع الإعلامي لداعش). وأضاف ان (الضربة الجوية دمرت وحدات تكتيكية للتنظيم).الى ذلك قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من الجيش وأثناء عمليات التطهير والتفتيش التي تقودها بإسناد طيران الجيش باتجاه قرية قصبة الراعي التي تقع غرب العياضية، تمكنت من قتل 65 ارهابيا، اضافة الى قتل 15 انتحاريا وتدمير عجلتين).وأضاف أنه (تم تدمير أربع مضافات لعناصر التنظيم تحتوي على احزمة وعبوات ناسفة، وهروب مجموعة من عناصر داعش، باتجاه خط الصد التابع لقوات البيشمركة).وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (اللواء 28 وبإسناد طيران القوة الجوية تمكن من إحباط محاولة تسلل لعناصر داعش من الاراضي السورية باتجاه تل صفوك الحدودية ضمن المحور الغربي للموصل).واضاف ان (قواتنا تمكنت من قتل عشرات الدواعش وتدمير ثلاث عشرة عجلة مختلفة الانواع محملة بالأسلحة الثقيلة كانت برفقتهم).

وأشار الى ان (عملية الاحباط جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن تحشد الإرهابيين في قرية الدشيشة الحدودية السورية في محاولة منهم اختراق الحدودي والتسلل باتجاه تل صفوك).وفي الانبار اعلن القيادي في الحشد جواد الطليباوي، في تصريح امس إن (الحشد اكمل جميع الاستعدادات والتحضيرات العسكرية الخاصة بتحرير قضاء القائم والمناطق المحيطة به وكذلك تامين الحدود العراقية السورية).

واشار إلى ان (مهمة تامين الحدود ستكون صعبة وشاقة). عازيا ذلك الى (عدة عوامل ابرزها جغرافية الارض وطول المسافة الحدودية التي يفترض تحريرها وتأمينها). وقال مصدر امس ان (داعش فرض حظرا شاملا على سير الاشخاص والدراجات الهوائية ونارية على قضاء عنه على خلفية هروب المدعو ابو صبار البطوشي سوري الجنسية ما يسمى وزير المال للتنظيم الاجرامي وعددا من مرافقيه الى جهة مجهولة وبحوزتهم مالغ مالية ضخمة كان يروم التنظيم توزيعها على عناصره قبيل انطلاق عملية اقتحام القضاء من قبل القوات الامنية والقوات الساندة لها).

توفير مبالغ

واضاف ان (البطوشي يعد من ابرز قيادات داعش وهو المسؤول الاول في عملية توفير المبالغ المالية لداعش في مناطق اقضية عنه ورواه والقائم).مبينا ان (داعش دعا عبر مكبرات الصوت اهالي المدينة الى الابلاغ عن البطوشي متوعدة بالجهة التي ساعدت او اخفته بعقوبة الاعدام). وفي صلاح الدين قال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور امس إنه (لم يتم تحريك أي قطعات عسكرية من قوات البيشمركة نحو قضاء طوزخورماتو). مبينا أن (القوات موجودة في قواطع العمليات حاليا، ولم يجر أي تغيير أو أضافة وإرسال قوات جديدة). وأضاف أن (قوات البيشمركة موجودة في قضاء الطوز ولغاية سيطرة سليمان بيك وطريق تكريت لحماية القضاء). نافيا في الوقت ذاته (دخول عناصر من حزب العمال الكردستاني إلى القضاء). وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (اللواء التاسع والعشرين تمكن من احباط تعرض نفذه اكثر من عشرين عنصراً من تنظيم داعش على مفرك الزوية وعين البيضة في صلاح الدين).

واضاف ان (قواتنا تمكنت من قتل سبعة عناصر من التنظيم وتدمير عجلة تحمل سلاح ثقيل كانت برفقتهم). مشيرا الى ان (قوات اللواء عززت من وجودها في المنطقة المذكورة تحسبا لتعرض اخر للإرهابيين). فيما تمكنت قوة من احباط تعرضا لداعش حاول استهدف مرقد السيد محمد بن علي الهادي في قضاء بلد في صلاح الدين وقال مصدر امس ان (داعش هاجم المحيط الزراعي للمرقد من الجهة الجنوبية واشتبكوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع القوة العسكرية التابعة لفرقة العباس لكنهم انسحبوا بعد مواجهات عنيفة دارت لأكثر من نص ساعة) مبينا أن (الاشتباك أسفر عن وقوع مصابين من فرقة العباس ووصول تعزيزات الى مكان الهجوم الإرهابي).