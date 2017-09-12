التجربة البرلمانية المغربية السادسة.. رصد وتحليل -1

تعديلات دستورية للlمارسة الإنتخابية تحكم ثنائية الملك- التشريع

محمود صالح الكروي

أستاذ العلوم السياسية /جامعة بغداد

المقدمة

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإعلام والصحافة ومراكز البحوث ، نظرا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصي في مقدمتها الاستمرارية التاريخية لهذه التجربة وتطورها على مدى مايقارب خمسة عقود من الزمن ،على رغم من بعض التوقفات التي عرفتها وما سجل عليها من ملاحظات .

ومما يعزز هذه الأهمية في استمراريتها تجربتها البرلمانية السادسة ( 1997 – 2002 )،كونها جاءت بعد إقرار دستور 1996 ،فضلا عن إنها شهدت محطة تاريخية فاصلة في حياتها بين عهدين تمثلت في حدثين بارزين : الأول، تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة الاولى في المغرب ، والحدث الثاني وهو الأبرز،عملية انتقال الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني اثر وفاته في 23 / 7 / 1999 إلى الملك محمد السادس يوم ( 23 / 7 / 1999 – ) ، وإسهام البرلمان المغربي الايجابي في عملية انتقال الحكم والبيعة للملك محمد السادس . عزز ذلك حرص الملك محمد السادس المحافظة على الاستمرارية التاريخية لهذه التجربة وعلى المنهج نفسه في ثنائية المجلسين وتجربة التناوب على السلطة .

من هذا المنطلق جاء اختياري البحث في موضوع ( التجربة البرلمانية المغربية السادسة : رصد وتحليل ) ، وهو موضوع يكتسب البحث فيه أهميته من الندرة النسبية للدراسات المتعلقة به ،ومن اجل الإحاطة بهذه التجربة واستخلاص خطوطها العريضة وما تميزت به كونها حصلت بين عهدين ( عهد الملك الحسن الثاني وعهد الملك محمد السادس ) ، تطلب البحث الوقوف عند مدخلاتها بدءا بالتعديلات الدستورية ومرورا بالانتخابات التشريعية وما رافقها وصولا إلى مخرجاتها وما تمخضت عنه العملية البرلمانية في الممارسة من انجاز. مع الإشارة إن الباحث واجه صعوبة فرضت نفسها على التحليل في هذه الدراسة وفي مقدمة ذلك الندرة النسبية للدراسات السابقة وعدم توافر فرصة للسفر الى المغرب للوقوف عليها ، فضلا عن غياب الوثائق البرلمانية الخاصة بها ، كل ذلك حصر التحليل في المصادر التي أمكن الحصول عليها. لذلك سوف يرى القارئ المتابع والباحث المتخصص انه على رغم من وجود رؤى مشتركة واضحة في المعالجة ،إلا انه لايمكن القطع بأن هذه المعالجة قد غطت كل الجوانب ، آملا أن تسهم هذه الدراسة مع غيرها من الدراسات في الكشف عن طبيعة هذه التجربة وما تميزت به من دور في رسم معالم الطريق لإرساء أسس الانتقال الديمقراطي في المغرب .

الفصل الاول : التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية.

المبحث الاول : دستور 1996 وتعديلاته في مجال البرلمان .

شكل دستور 1996 نقلة نوعية في مجال الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب في سياق الانتقال بالعملية الديمقراطية إلى آفاق جديدة ؛ كونه جاء نتاجا للمطالب الحزبية واستمرارا للحراك السياسي والشعبي الذي شهده المغرب والذي توج بإقرار الدستور الذي تضمن تعديلات دستورية جوهرية تصب في صالح العملية الديمقراطية،والتي كان من أبرزها أن دستور 1996 قد أسس نظام تشريعياً جديداً ( برلمان ) مكوناً من مجلسين هما : ( مجلس النواب و مجلس المستشارين ) (1) ليحل محل البرلمان السابق المؤلف من مجلس واحد . أعقب ذلك إصدار قوانين تنظيمية تعد في الفقه الدستوري من القوانين المكملة للدستور،ومن بين ابرز هذه القوانين كيفية تنظيم وتأليف مجلس المستشارين المستحدث بمقتضى التعديل الدستوري آنف الذكر ، وانتخاب أعضائه . فضلا عن قوانين أخرى تحتاج إلى تعديلات جديدة كي تصبح مطابقة للدستور وفي مقدمتها تأليف مجلس النواب وكيفية انتخاب أعضائه ،وإقرار قانون لتقسيم الدوائرالانتخابية يزيدعددها ويراعى التوازن الجغرافي والديمغرافي (2)،وكذلك وسائل المراقبة فيما يتعلق بالأسئلة وتحديد طريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق.

وعلى رغم من ايجابية آلية التغيير التي أحدثتها هذه التعديلات في الممارسة البرلمانية ، ظلت التجربة البرلمانية المغربية محكومة من حيث العلاقات بين السلط ووسائل العمل بالثابتين الآتيين:-(3)

1- ثنائية السلطة التنفيذية (ملك – حكومة) بنصوص دستورية فاعلة تجاه المؤسسة النيابية والحكومية : إذ أن من بين اختصاصات الملك توجيه السلطة التشريعية في مختلف المراحل ، وكذلك في المجالات الدبلوماسية وتعيين كبار موظفي الدولة فضلا عن التحكم في المجال القضائي والعسكري ، بينما تسند المهام التنفيذية والتدبيرية إلى الوزير الأول والوزراء .

وضمن هذا السياق المقنن للتطبيق البرلماني المغربي ذي الغرفة الواحدة ، جاء التعديل الدستوري بأستحداث مجلس المستشارين لتحقيق تمثيل أوسع لمختلف الجهات والقطاعات في المغرب بغية الارتقاء بالأداء الوظيفي للمؤسسة التشريعية .

ومن خلال استقراء التعديلات الجديدة في الدستور، نجد أن مجلس النواب ومجلس المستشارين يشتركان ويتماثلان ويتشابهان في أغلب الاختصاصات التشريعية والرقابية (4) ، ولا يختلفان إلا فيما يتعلق بتحريك المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلسين إذ أن : الحكومة مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفصل 60 من الدستور (5) وكذلك الوزير الأول ملزم بتقديم برنامج الحكومة ، بعد تعيينه من لدن الملك أمام المجلسين ، علما أن مجلس النواب وحده هو الذي يقوم بالتصويت على هذا البرنامج ، في حين مجلس المستشارين يكتفي بالمناقشة فقط.

أما فيما يتعلق بمسألتي منح الثقة للحكومة وملتمس الرقابة (6) فقد نظمها الدستور بشأن مجلس النواب كما يأتي:-

يمكن للوزير الأول أن يحقق مواصلة الحكومة لمهامها بعد تصويت لمنح الثقة بشأن تصريح يقدمه ، ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبيـة المطلقة لأعضاء مجلس النواب (الفصل 75 من الدستور ). ملتمس الرقابة يقدمه مجلس النواب ، بعد توقيع ربع أعضائه ولا يقبل الملتمس إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه (الفصل 76 من الدستور).

فيما نظم الدستور مسألتي التنبيه وملتمس الرقابة بشأن مجلس المستشارين بالآتي : يمكن لمجلس المستشارين أن يتقدم بملتمس تنبيه للحكومة أو ملتمس رقابة ضدها ، على شرط أن يتم توقيع ثلث أعضائه ليصبح ساري المفعول ( الفصل 77 من الدستور ).

نظام الثنائية البرلمانية.

يقصد بنظام الثنائية البرلمانية أن تناط السلطة التشريعية بمجلسين يشتركان في تولي مهمة التشريع بشكل رئيس بعد ان كانت السلطة محتكرة من مجلس واحد .عليه فأن نظام الثنائية البرلمانية في دول عالم الجنوب له مزايــا ومبررات ، ومثالب وعيوب ، وتفضيل أحدهما على الآخر يتوقف في النهاية على ظروف كل دولة على حده ، وعلى تطور أوضاعها الدستورية ، لكن تطبيقه في هذه الدول ومن بينها المغرب يبقى موضع تساؤل وانتقاد ،لأسباب عدة منها(7) :

أ- إن هذه الدول لم تمر بالتطورات التاريخية نفسها التي دعت إلى إستحداث غرفتين ، إحداهما عليا تمثل الارستقراطية والأخرى دنيا وتمثل عامة الشعب.

ب- إن هذه الدول النامية بحاجة إلى مؤسسة تشريعية ديناميكية وسريعة ، للاستجابة للحاجات الملحة للتنمية بالسرعة المطلوبة ، في حين إن الازدواجية كثيرا ما تؤدي في هذه الدول ( وحتى في بعض الدول المتقدمة ) إلى بطء ملحوظ في العمل التشريعي،لا سيما إذا كانت إحدى الغرفتين أو كلاهما مرتبطة بعوامل ضغط سياسية أو سلطوية أو اقتصادية أو اجتماعية .

ج- الثنائية البرلمانية تتطلب تكلفة مالية وبشرية إضافية قد لا تتوافر لدى الدول النامية لأنها تكون دائما في اشد الحاجة إلى توظيف هذه الاعتمادات المادية الإضافية لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية (8).

د- الثنائية البرلمانية ارتبطت في بعض التجارب الدستورية ، كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا بالنظام الفدرالي ، حيث تمثل الغرفة الثانية الولايات المكونة للدول الاتحادية ، أما في دول عالم الجنوب النامية مثل المغرب ، فإن التمثيل الجهوي يمكن أن يتأتى بفعالية من خلال مجالس الجهات التي تعد برلمانات جهوية مصغرة .

هـ – يؤخذ على نظام الثنائية البرلمانية في العديد من دول الجنوب أنها كانت تسهم في تكوين وتوسيع الطبقة السياسية وإعداد نخب وقيادات جديدة إلا أن كلفتها الاقتصادية وحتى السياسية تفوق في الغالب قدرات هذه البلدان ، ولا سيما عند حدوث تعارض مفتعل بين غرفتي البرلمان.

و- يؤخذ على هذه التجارب كذلك،أن بعضها (حالة المغرب مثلا ) تتسم بتكرار العمل في الغرفتين ، نظرا لتداخل الاختصاصات وتشابهها حيث تتحول الغرفة الثانية ( مجلس المستشارين ) من غرفة للتفكير والتأمل إلى نسخة مكررة في اختصاصاتها للغرفة الأولى ( مجلس النواب ) الشيء الذي يؤدي إلى التعقيد والازدواجية دون أية جدوى سياسية . فضلا عما يحدثه من رتابة وملل لدى الرأي العام الذي يلاحظ أن العمل التشريعي والرقابي يمر في الغرفتين دون مبرر.

وفي ضوء ذلك، يمكن القول ، أن مجمل الملاحظات الواردة بشأن الثنائية البرلمانية قد تكرست في دستور 1996 كما أبانت عنها الممارسة البرلمانية طول مدة هذه التجربة .

المبحث الثاني : الانتخابات التشريعية.

تزامنت الانتخابات التشريعية مع التطورات الايجابية السياسية والدستورية التي شهدها المغرب والتي تمثلت في جانب منها بالاستجابة لمطالب أحزاب الكتلة الديمقراطية (9) وفي مقدمتها: انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع المباشر n كان في التجارب السابقة يتم الانتخاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة – ، وتقييد سلطة الملك بإصدار الأمر لتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التاليةلإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه ( فصل 26 من الدستور ) ذلك أن الدساتير السابقة كانت لا تقيد الملك بأي اجل لهذا الإصدار .

أما ما يجعل هذه الانتخابات متميزة عن غيرها من حيث الفاعلية والنشاط والتنافس الانتخابي بين الأحزاب هو دعوة الملك الحسن الثاني للأحزاب السياسية في خطاب افتتاح مجلس النواب في دورة تشرين الأول/ أكتوبر 1996 الى ضرورة أن تجسد انتخابات 1997 عملية التناوب على السلطة ؛ وقد جاء في خطابه : ( … فالتناوب الذي أريده لهذا البلد والذي تريدونه حقيقة لهذا البلد هو التناوب بين شقين لا أقول حزبين ، بل مجموعتين ووسط حتى إذا ركبنا سيارة التناوب جاءنا ذلك التناوب بأفكار جديدة ومنهجية جديدة وبأسلوب جديد وبرجال جدد . وهكذا يكون التناوب أداة ديمقراطية فعالة ، فكلما اشتاق البلد أن يستنشق هواء جديدا رفع يده نحو التناوب فجاء ذلك التناوب بهواء جديد ومناخ جديد ووجوه جديدة وفلسفة جديدة ومنهجية جديدة . هذا شريطة أن نكون بين شقين أي بين جماعتين ولديهما وسط .. هل نريد هذا التناوب المضبوط وهذا التناوب المجدي وهل نريد أن نبقى بأحزاب عددها لا بأس به أم نريد أن تطغى على ذلك التناوب جماعات وجماعات جماعية تكون طفيلية لاتغني من الجوع ولا تأتي بجدوى ولا تمثل التناوب وذلك بخلق عدد كبير من الأحزاب السياسية كما نرى ذلك في بعض الدول التي تشبهنا من ناحية السكان ولها فوق الأربعين حزبــا…. ) (10) .

وفي ضوء ذلك، يتضح،أن مسار الانتخابات التشريعية يسعى لأن يكون التنافس الانتخابي بين أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب الوفاق وان تختار أحزاب الوسط البحث عن صيغة للتحالف من اجل دعم وإنجاح فكرة التناوب التوافقي على السلطة .

أولا – مجلس النواب

وفي ظل هذه الأجواء بدأ التحضير للانتخابات التشريعية المباشرة لمجلس النواب(11) والتي تقرر إجراؤها في 14/11/1997 . وكانت إرادة التغيير واضحة في الخطاب السياسي سواء لدى المعارضة أو لدى الملك الحسن الثاني .

التـرشيح :

حدد القانون التنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب بـ (325) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمس سنوات ، ويتنافس المرشحون في (325 ) دائرة انتخابية ، لكل دائرة منها مقعد نيابي ويفوز بالمقعد النيابي المرشح الذي يحصل على الأكثرية البسيطة في أصوات الناخبين ، ويتمتع جميع المغاربة الذين أتموا (20) سنة بحق التصويت في الانتخابات . والتصويت غير إلزامي فيما يجب أن يكون المرشحون مواطنين لاتقل أعمارهم عن 23 سنة زائدا توافر شروط الترشيح المعروفة لإشغال وظيفة نائب في البرلمان . وبهذه الطريقة في الانتخاب يصعب على أي حزب سياسي ضمان الحصول على الأغلبية فضلا عن إنها تؤدي إلى حرمان نسبة كبيرة من الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين (18 – 20 ) سنة من حق التصويت .

بلغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية (3288)مرشحاً(12) من بينهم( 69) امرأة يتنافسون على (325 ) مقعد بمعنى يتنافس على المقعد الواحد في كل دائرة انتخابية (10 ) مرشحين . أما عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية فقد بلغ ( 12790631 ) مليون مواطن ناخب (13).