الأشقر لـ (الزمان): خطوات حماس ستحسّن الوضع الأمني في سيناء

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد القيادي بحركة حماس اسماعيل الاشقر لـ (الزمان) ان وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة حاليا ويضم عدداً من اعضاء الحركة فى الداخل والخارج ابرزهم اسماعيل هنية ويحيى سنوار وموسى ابو مرزوق، طالب مصر بتنفيذ تفاهمات القاهرة خاصة فيما يتعلق باعادة فتح معبر رفح بصورة دائمة فى الاتجاهين كما طالب باستئناف جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية ودعوة كافة الفصائل الى القاهرة لتحقيق هذا الهدف فضلا عن ملف الاسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية

حالة امنية

واضاف ان الحالة الامنية فى سيناء ستشهد تحسنا ملحوظا بعد الاجراءات التي اتخذتها حماس على الحدود وان حماس لن تسمح بالمساس بالامن القومي المصري لانه لاينفصل عن امن قطاع غزة. وكشف الاشقر عن ان مصر وافقت على عدد من المشروعات التي من شأنها تحسين الحالة الانسانية والمعيشية فى قطاع غزة وتشمل مجالات الصحة والتعليم فضلا عن 50 بالمئة من احتياجات غزة من الكهرباء والسولار بدعم اماراتي. فى السياق ذاته كشفت مصادر غزاوية قريبة من حركة حماس ان حركة حماس شنت خلال الايام الماضية حملة واسعة من الاعتقالات ضد المنتمين لحركة داعش والمشتبه بتورطهم فى عمليات ارهابية داخل سيناء وان تلك الحملة شملت اعتقال 300 من عناصر داعش فيما رد تنظيم داعش على تلك الحملة بالوقف امام فتحات الانفاق السرية الممتدة من غزة الى داخل سيناء لايقاف البضائع وكل انواع الوقود التى يتم التجارة بها وتهريبها بين مصر وفلسطين وهدد التنظيم بغلق الانفاق ردا على الحملة التى تقوم بها حماس فى المقابل اكد مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ان قرار فتح معبر رفح بصورة كاملة امر مستبعد فى الوقت الحاضر لاسباب امنية الا ان مصر وعدت قادة الحركة بانها ستعمل على فتح المعبر على فترات متقاربة فى حالة استمرار التحسن الامنى على الحدود اما بالنسبة لملف المصالحة فلقد وعدت مصر باستئناف جهودها فى هذا المجال وانها سوف تجري اتصالات مع الاطراف كافة لتهيئة المناخ لانجاح الجهود المصرية .