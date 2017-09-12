نساء يقلّدن شخصية سامكو التسعينات بالإحتيال وسرقة الأموال

خبير لـ (الزمان): المحاكم تستند في قضاياها إلى الأدلة

بغداد ــ داليـا أحمـد

تعيد بعض النساء في المناطق الشعبية حكاية (سامكو) المحتال الذي ظهر في التسعينات ايام الحصار الاقتصادي المفروض على العراق, وكان يدعي انه يستثمر اموال من يرغب في ذلك مقابل فوائد مجزية وصلت الى الثمانين بالمئة مما دفع الكثير الى تسليم اموالهم لسهولة ووفرة الارباح ولكن بعد فترة تبين انه محتال وكان يناقل بين المبالغ من شخص لاخر واعلن افلاسه وهرب وبعدها القي القبض عليه لينال جزاءه العادل من القضاء كما ظهرت في تلك الحقبة مع (سامكو) اسماء اخرى يمارسون نفس صيغة الاحتيال ولكن اقل منه انتشارا.. ويبدو ان بعض النساء حاليا وازاء شح فرص العمل والضائقة المالية للناس دفع بعض المحتالات الى هذا العمل من خلال التجوال بين الاحياء الشعبية في بغداد ووعود بارباح طائلة تجنيها بالتجارة والربح الحلال.. ووقع الكثير من الفقراء بفخ اسرة ترغب بجني الاموال والغنى من المال الحرام. وقالت ام احمد وهي تروي تورطها وقصتها لـ (الزمان) (لقد انتابني فرح ودهشة في الوقت نفسه حينما جاءت امرأة وقالت لي بانها تقوم بتشغيل الاموال شعرت بان بابا للرزق قد فتح لي ولاسيما انني اعاني الفقر والهموم والمرض وتمر ليالي ليس فيها سوى الدموع ليس لي فيها ما اسد به جوع اطفالي ولانني اشكو حالي لشدة ما احمله من هموم جاءت تلك المرأة وقالت بان زوجها قد علق في الحدود العراقية الايرانية وبحاجة الى مبلغ معين كنت قد استلفت معظمه من الجارة الفلانية واتمنى ان تكملي لي باقي المبلغ وحينما يعود غدا او بعد غد سأعيد لك المبلغ مع ضعفه كأرباح للعمل في مجال التجارة لكن بالتقسيط).

تجارة حلال

واضافت ان(تلك المرأة صورت ان هذه الخطوة هي تجارة حلال فاقدمت على تسليفها مبلغا قدره 200 الف دينار وهو المصروف الشهري للمنزل وما دفعني على اتباعها بانها بالتقسيط اي انني ساسهم في تشغيل اموالي في مجال التجارة وتسير الحالة الاجتماعية والاقتصادية لزوجي واطفالي), وتابعت مرت ثلاثة ايام من دون حضور تلك المرأة مما دفعني الى الاستفسار عن سبب عدم الحضور من اخرى كانت قد استلفت منها واكتشفت بانها لم تعد لها المبلغ حتى الان فاقدمنا على طرق بابها للمطالبة باسترجاع ما كانت قد اقترضته منا لكننا تفاجأنا بقصة جديدة كانت من انها تدعي انها تشكو من ضعف الحال وافتقارها للمبلغ فضلا عن ان زوجها مازال خارج المنزل يعمل بتصريف البضائع وطلبت مهلة لا تتعدى يوما واحدا),

وتابعت (بعدها بساعات اعادت لي نصف المبلغ مع تعهدها بان الاتفاق باقٍ والغريب في الموضوع بل الصدمة الكبرى ما سمعنا وما تناقلته نساء المنطقة بان هذه المرأة هرب زوجها الى خارج البلاد وبأن نصف نساء المنطقة قد وقعن فريسة في فخ عصابة سرقة الاموال فضلا عن ان اهلها يرهنون منزلهم من اجل الخلاص من القضية التي جاءت بها لهم ابنتهم وزوجها بل انهم يطلبون من وجهاء المنطقة التوسط من اجل التنازل عن اموالهم لانهم مازالوا بحاجة الى ملايين الدنانير مع رهن المنزل)..

وقع بالفخ

ولم تكن ام احمد الضحية الوحيدة بوقوعها بالفخ وهناك اخرى أم كريم وهي حكاية جديدة بقصة مفبركة غريبة دفع بها العطف والجانب الانساني الى اقراض تلك المرأة المال على ان تسترجعه لحين عودة زوجها من الحدود. وقالت ام كريم لـ (الزمان) ان (الانسان الكبير في العمر كحالي وقد عانيت الكثير من الظلم والفقر منذ شبابي حتى ستينات العمر الا ان هذه المراة جاءت باكية ومن باب الرأفة والانسانية قررت اقراضها على اساس الحاجة لمعالجة ابنتها الصغيرة في احد المستشفيات لحين عودة زوجها ويبدو ان كل هذه كانت دوافع على ان اقرضها المبلغ دون مقابل حتى انني وضحت لها ان لم يكن لديها المال فلا داعي لإعادته وحينما منحتها هذه الكلمات المطمئنة تعهدت بان تدخله في مجال التجارة حتى يتضاعف ويكون ردا لجميل موقفي ولم اسأل عن المال ابدا ), واضافت ان ( الشيء الذي استغربت منه هو هروب زوجها وتورط اهلها بفك الذمم المالية التي وقعت على عاتقهم بحدود 300 مليون دينار ليست الغرابة في الخديعة والاحتيال بل الغريب في الموضوع انها تعمل في هذه الخطة المدروسة منذ 5 سنوات على التوالي ولم يرصدها احد لانها تقترض مبالغ قليلة من النساء وبدورهن يطالبن بها بكل هدوء كي لا يعرف ازواجهن بأنهن قد دخلن مجال التجارة على حساب دخل المنزل لكن غباء احدى النساء بتسليفها مبلغا قدره 17 مليون دينار كان سببا كبيرا في كشف عصابة (سامكو الجديدة) هناك من يقول بان زوجها هرب بمبالغ طائلة من العمل بالربا على مدى 5 اعوام وهناك من يقول بانه تركها لعدم معرفته بالقضية مسبقا وانها كانت تهرب الاموال الى عصابة ما بحسب اتهامه, كل هذه الاقاويل تركت القضية مبهمة). من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (القانون العراقي يعاقب جرائم سرقة الاموال عن طريق تشغيلها او اقتراضها واعادتها فيما بعد حتى يمتنع عن تسديد الدين وفق مادة النصب والاحتيال 456 من قانون العقوبات والتي قد تؤدي الى الحكم بالسجن او دفع غرامة مالية) واضاف ان (البلاد تشهد حالات سرقة وخطف لعصابات كبيرة بإتباع طرق جديدة للسطو على اموال الاخرين واذا تمت احالة القضية الى المحاكم يتم تطبيق العقوبات), واوضح ان (اغلب المواطنين يقعون ضحية في فخ الخديعة بان الاموال المقترضة سوف تشترك في المشاريع وستنتج اموالا كثيرة جدا فمن الطبيعي يتبعها الفقراء او المغفلون وفي الغالب لا يتم القبض عليها اذا ما تم تقديم طلب الى المراكز التي تحيلها بدورها الى المحاكم والتي تستند في قضاياها على ادلة ولاسيما اذا جاءت الشكوى بعد سنوات عدة) واوضح حرب (على المواطن ان لا يكون مغفلا فلا يمكن كسب القضية اذا ما استندت على ادلة ومجرمي الاحتيال لا يتركون خلفهم ادلة تدفع بهم الى السجون).فيما برهنت الباحثة الاجتماعية فوزية العطية ان الوضع الاقتصادي والامني غير المستتب وراء انتشار الظواهر السلبية في المجتمع ولاسيما غياب الرقابة.

غياب رقابة

وقالت العطية لـ (الزمان) أمس ان (غياب الرقابة في البلاد ولاسيما بعد عام 2003 حتى الان بضعف سيطرة القوات الامنية على رصد العصابات بمختلف انواعها ادى الى انتشارها في جميع انحاء البلاد), واضافت ان (الجانب الاقتصادي الضعيف يعد عاملا اساسيا في بداية تكوين تلك العصابات سواء كانت خطف ام قتل ام سرقة فهي تستخدم طرقا عدة لتخفي حقيقتها من اجل نيل الفريسة بكل سهولة) .

واشارت الى ان (تخفي العصابات وتسلحها بالنساء قد يهون او يؤجل كشفها فهناك عصابات عدة تتخفى بزي النساء او ارسالهن بشكل تمهيدي للمضي بالسرقة او الخطف لذلك على المواطن ان لا يؤمن لأي حالة تمر أمامه فقد يقع بالتهلكة اذا ما لم يع ما يجري حوله)

ودعت العطية الجهات الامنية الى (تكثيف الجهود الرقابية لرصد العصابات والمضي بالشكاوى المقدمة من المواطنين وعدم الاستخفاف بها او تعطيلها فضلا عن اجراء اقسى العقوبات والغرامات بالذمم المالية واسترجاع كل ما قد سرق من المواطنين لانهاء انتشار الظواهر السلبية في المجتمع).