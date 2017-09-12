الفقر في أفغانستان يدفع الأطفال إلى الإرتماء بأيدي طالبان

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي عاجل بشأن الإنتهاكات ضد المدنيين في اليمن

جنيف – الزمان

طالب زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة في تقرير بشأن ارتفاع عدد قتلى بين المدنيين قتل معظمهم في غارات التحالف الذي تقوده السعودية. وقال بن رعد في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن “ما بذل من جهود قليلة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك خلال العام الماضي غير كاف، بالنظر إلى فداحة الانتهاكات اليومية المتواصلة في هذا الصراع”. وأضاف أن “تدمير اليمن ومعاناة سكانه المريعة سيكون لهما عواقب طويلة الأمد في أنحاء المنطقة”. وبحسب تقرير الأمم المتحدة، بلغ عدد القتلى في الحرب في اليمن 5144 شخصا.وهذه هي المرة الثالثة التي يناشد فيها بن رعد بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث تقاتل قوات الحكومة، التي تدعمها السعودية، مسلحين حوثيين تساندهم إيران.

طريقة جديدة

وقال مكتب بن رعد الأسبوع الماضي إن 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان لا تمارس مسؤولياتها بطريقة جدية، وحثها جميعا على التحقيق في “الكارثة التي هي من صنع الإنسان بالكامل”.وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الأهلية في اليمن أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وزاد من تعقد الصراع الانهيار الاقتصادي الذي دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة.وأدى الشلل الذي أصيبت به أنظمة الصحة، والصرف الصحي إلى انتشار الكوليرا بسرعة غير مسبوقة من قبل، فقد أصيب نحو 650000 شخص بالمرض منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، وفاق هذا المعدل معدلات الإصابة العالمية في عام 2016 بنحو خمس مرات. ويتوقع أن تقترح السعودية وهولندا خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان، التي تستمر ثلاثة أسابيع، مشروعي قرارين متنافسين، وتدعوان المجلس إما إلى الاستمرار في دعم التحقيق الذي تجريه السلطات في اليمن في حقوق الإنسان، وإما إلى تشكيل المجلس للجنة تحقيق خاصة به في الأمر.ومازالت الحملة التي شنتها السعودية في اليمن قبل عامين مستمرة، لكن الوضع في البلاد لم يتحسن. وقال مكتب بن رعد إن التحقيق الوطني الذي تجريه السلطات اليمنية ليس على مستوى المهمة. وتؤيد مسودة مشروع القرار الذي تقترحه هولندا – بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي غربي – وجهة نظر زيد بن رعد.وقال الدبلوماسي إن “التقييم العام هو أن الوضع قد ساء. وإن التسوية التي قدمت العام الماضي لم تنفذ”.وأضاف أنه لا بد “من رفض أحد القرارين”.وأنقذت الشرطة هذا الصيف، وفي اللحظة الاخيرة، عشرات الأطفال الأفغان الذين كان يراد تجنيدهم من دون علمهم في صفوف حركة طالبان، ما يكشف العواقب غير المباشرة لموجة من الفقر تتفشى في أفغانستان.واعلنت قوات الأمن في ولاية غزنة (وسط شرق) انها اعترضت 38 صبيا على الحدود الباكستانية، مشيرة الى ان بعضا منهم كاد يبلغ الرابعة من العمر، وهم ينتمون الى عائلات فقيرة. فقد جندهم مهربون يعملون لحساب حركة طالبان، كما تقول السلطات الافغانية، واعدين اياهم بالحصول على تعليم مجاني في مدرسة قرآنية.وتقول كابول ان ما يحصل مختلف تماما، اذ يقوم ملالي اصوليون في باكستان باعطائهم دروس دينية قبل تدريبهم على القيام باعتداءات في افغانستان.

وقال شفيع الله (9 سنوات) بعد ان أنقذته الشرطة، لوكالة فرانس برس، ان “اهلنا دائما ما ارادوا ان نتخصص في الدراسات الاسلامية، لكننا كنا نجهل انهم يخدعوننا ويغسلون أدمغتنا حتى يجعلوا منا انتحاريين”.والاستعانة بالاطفال في اطار النزاع الافغاني مسألة معروفة، بما في ذلك من جانب قوى الأمن التي تنتشر بين عناصرها ظاهرة استغلال الاطفال جنسيا في اطار ما يسمى “باشا بازي”. وقد تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشهر الماضي في خطاب حول افغانستان ب “وقف تجنيد الارهابيين”.لذلك تشكل حالة قاصري غزنة تقنية تنتقدها منذ فترة طويلة السلطات الافغانية والمنظمات غير الحكومية لاسيما منها هيومن رايتس ووتش، التي أعدت في 2016 تقريرا حول هذا الموضوع. وينفي المتمردون القيام بهذه الممارسات.ويقول الخبراء ان الفقر هو العامل الرئيسي الذي يغذي هذه الظاهرة. والأهالي العاجزون عن تأمين حاجات ابنائهم، قد يضطرون من دون ان يدروا الى رميهم في ايدي المتطرفين.والتقت وكالة فرانس برس اطفالا وضعوا في ميتم في غزنة في انتظار العثور على عائلاتهم.وقال نبيه الله (9 سنوات) ان “هؤلاء الأشخاص كانوا يريدون أخذنا الى مدرسة في كيتا (باكستان) لمتابعة دروس دينية في مدرسة قرآنية، وقد تحدثوا في هذا الشأن مع أبي وأعطى موافقته”.واضاف آخر يبلغ الثامنة من عمره، ان “اثنين من عناصر حركة طالبان جاءا وقالا انهما يريدان أخذنا الى مدرسة في كيتا، ولا يتوافر لدي مزيد من المعلومات، لكنهما اعتقلا”.

واعلن قائد الشرطة الاقليمية محمد مصطفى مايار، ردا على اسئلة وكالة فرانس برس، ان اعمار الاولاد تراوحت بين الرابعة والـ 14. واضاف “أعطاهم خاطفوهم مخدرات حملتهم على النوم وأفقدتهم القدرة على التركيز. لقد فقدوا الشعور بالوقت”.

نظرية الخطف

لكن العائلات ترفض نظرية الخطف، كهذا الجد من باكتيكا، حجي نك محمد (70 عاما) الذي قال ان احفاده الثلاثة الذين تتفاوت اعمارهم من 8 الى 13 عاما، “كانوا متوجهين الى باكستان حيث يدرسون لدى توقيفهم على الطريق السريع” على الحدود.

واكد زعيم قبلي في الولاية نفسها “يتم ارسال اطفال ليتعلموا في المدارس الباكستانية، لكني لا اعتقد انهم تلقوا تدريبات ليصبحوا انتحاريين”.لكن السلطات الافغانية تقول انها دائما ما تعترض اطفالا-جنودا.وقد اوقف واحد منهم في الحادية عشرة من عمره في قندوز في حزيران/يونيو الماضي، بينما كان يستعد لمهاجمة عناصر من الشرطة، اقتناعا منه بأن قوى الأمن هي إما “كفرة وإما تتلقى اوامر من الكفرة”.من جانبها، ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها “يقول ذوو اطفال مجندين، في الـ 13 من العمر، ان الاولاد الذين علمتهم حركة طالبان، اكتسبوا مهارات عسكرية ومنها استخدام الاسلحة النارية وانتاج عبوات متفجرة وزرعها”. ويؤكد احمد شهير الذي وضع اطروحة حول المدارس الباكستانية في جامعة الازهر بالقاهرة، ان هذه المدارس قد اعتادت على التجنيد في العائلات الفقيرة في افغانستان. ويتم التركيز على تعليم الصغار البعيدين عن عائلاتهم اساليب التطرف.

تلبية احتياجات

لذلك اضاف ان ما بين عشرة الى عشرين الف طفل افغاني قد تعلموا في المدارس الباكستانية.

ويؤكد البنك الدولي والحكومة الافغانية في تقرير صدر في ايار/مايو، ان الفقر المطلق يزداد في البلاد، ويشيران الى ان 39 بالمئة من الافغان غير قادرين على تلبية حاجاتهم الاساسية.

وذكر شهير ان “الحياة صعبة جدا بالنسبة اليهم هناك: لا يقدمون لهم شيئا ليأكلونه، فيضطرون الى التسول على الأبواب.

عندما تكون في الرابعة او الخامسة من العمر، وبعيدا عن ذويك، ولا تتوافر لديك الامكانية للعودة الى المنزل، تصبح المدرسة سجنا”. وخلص الى القول “رويدا رويدا يبدأون باحتقار عائلاتهم التي لم تتمكن من مساعدتهم. هنا يبدأ غسل الدماغ”.